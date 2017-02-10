Домик в деревне становится коттеджем

Для многих превращение домика в деревне в коттедж вовсе не является выбором между постройкой нового и реконструкцией, иногда это единственно возможный шанс повысить уровень жизни.

Поэтому на этот раз мы покажем вам, как в кирпичном домике в деревне, построенном из кирпича в 60-х годах, после перепланировки и пристройки все комнаты стали просторнее.

Данный проект реализован студией JUMA, которая работает в Брюсселе, Бельгия, и не по наслышке знает, как капризны старые дома.