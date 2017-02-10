Домик в деревне становится коттеджем

Для многих превращение домика в деревне в коттедж вовсе не является выбором между постройкой нового и реконструкцией, иногда это единственно возможный шанс повысить уровень жизни.
Поэтому на этот раз мы покажем вам, как в кирпичном домике в деревне, построенном из кирпича в 60-х годах, после перепланировки и пристройки все комнаты стали просторнее.
Данный проект реализован студией JUMA, которая работает в Брюсселе, Бельгия, и не по наслышке знает, как капризны старые дома.
После простой покраски в белый цвет и замены кровли дом стал выглядеть гораздо более прилично. Была добавлена подъездная площадка, мощеная тротуарной плиткой. Из-за плохого состояния стен создание второго уровня не представлялось возможным, но окна и проемы были расширены.
На месте старых ворот в одну из пристроек (почти в сарай) была сделана большая двойная дверь, которая теперь ведет в прихожую!
На месте старой прихожей, кладовой и кухни была сделана одна комната – просто кухня, в которой высота потолков увеличилась с 2,4 метра до 3,4 метра за счет сноса чердачных перекрытий и утепления кровли.
Создать улучшенный образ быта помогли множественные встроенные системы хранения – на кухне, в коридоре и прихожей, в спальнях. Многие из них имеют интересные модули для организации хранения и внутри, подсветку.
Старая гостиная заняла место новой столовой и объединена с новой кухней. Теперь здесь одно большое и светлое пространство, как и должно быть. Светлая отделка основана на бледном ламинате оттенка латте, сероватых стенах, белых потолках и черных рамах для окон.
Красивый модуль для гостиной с дверьми-слайдерами закрывает все ненужные элементы одним движением руки.
Панорамный блок справа стоит около 120 тысяч рублей, так как имеет площадь около 12 кв. метров! Двери-слайдеры дают прямой выход на террасу из столовой.
Данная часть дома является пристройкой. В двух бывших спальнях сделана одна светлая детская, а вот главная спальня и ванная комната разместились в пристройке. Удобно для того, чтобы подвести коммуникации, добавить большое окно в пол, отдельную гардеробную.
Так, в доме с двумя спальнями после перепланировки также оказались две спальни, но плюс ванная комната и гардеробная. Изначальная площадь дома – около 70 кв. метров, сейчас – около 120 кв. метров.
Так выглядит главная гардеробная в доме, имеющая площадь около 7 кв. метров и являющаяся коридором между основным коридором в доме и самой спальней и ванной комнатой.
Шикарная ванная комната, конечно же, стоит недешево, но выглядит просто фантастически. Не многие могут позволить себе такой дизайн в формате маленького домика на природе, но не стоит думать, что если вам недоступно это, значит вы не можете отремонтировать дом, как следует!
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