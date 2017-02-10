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Домик в деревне становится коттеджем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Project K, JUMA architects JUMA architects Спальня в стиле модерн
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Для многих превращение домика в деревне в коттедж вовсе не является выбором между постройкой нового и реконструкцией, иногда это единственно возможный шанс повысить уровень жизни.

Поэтому на этот раз мы покажем вам, как в кирпичном домике в деревне, построенном из кирпича в 60-х годах, после перепланировки и пристройки все комнаты стали просторнее.

Данный проект реализован студией JUMA, которая работает в Брюсселе, Бельгия, и не по наслышке знает, как капризны старые дома.

​Новый дизайн фасада

Project K, JUMA architects JUMA architects Дома в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

После простой покраски в белый цвет и замены кровли дом стал выглядеть гораздо более прилично. Была добавлена подъездная площадка, мощеная тротуарной плиткой. Из-за плохого состояния стен создание второго уровня не представлялось возможным, но окна и проемы были расширены.

​Интересная идея

Project K, JUMA architects JUMA architects Дома в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

На месте старых ворот в одну из пристроек (почти в сарай) была сделана большая двойная дверь, которая теперь ведет в прихожую!

​Кухня

Project K, JUMA architects JUMA architects Кухня в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

На месте старой прихожей, кладовой и кухни была сделана одна комната – просто кухня, в которой высота потолков увеличилась с 2,4 метра до 3,4 метра за счет сноса чердачных перекрытий и утепления кровли.

​Встроенные системы хранения

Project K, JUMA architects JUMA architects Кухня в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Создать улучшенный образ быта помогли множественные встроенные системы хранения – на кухне, в коридоре и прихожей, в спальнях. Многие из них имеют интересные модули для организации хранения и внутри, подсветку.

​Перепланировка

Project K, JUMA architects JUMA architects Гостиная в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Старая гостиная заняла место новой столовой и объединена с новой кухней. Теперь здесь одно большое и светлое пространство, как и должно быть. Светлая отделка основана на бледном ламинате оттенка латте, сероватых стенах, белых потолках и черных рамах для окон.

​Модуль для гостиной

Project K, JUMA architects JUMA architects Гостиная в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Красивый модуль для гостиной с дверьми-слайдерами закрывает все ненужные элементы одним движением руки.

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​Панорамное остекление

Project K, JUMA architects JUMA architects Бассейн в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Панорамный блок справа стоит около 120 тысяч рублей, так как имеет площадь около 12 кв. метров! Двери-слайдеры дают прямой выход на террасу из столовой.

​Мастер-сьют

Project K, JUMA architects JUMA architects Спальня в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Данная часть дома является пристройкой. В двух бывших спальнях сделана одна светлая детская, а вот главная спальня и ванная комната разместились в пристройке. Удобно для того, чтобы подвести коммуникации, добавить  большое окно в пол, отдельную гардеробную.

Так, в доме с двумя спальнями после перепланировки также оказались две спальни, но плюс ванная комната и гардеробная. Изначальная площадь дома – около 70 кв. метров, сейчас – около 120 кв. метров.

​Гардеробная

Project K, JUMA architects JUMA architects Гардеробная в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Так выглядит главная гардеробная в доме, имеющая площадь около 7 кв. метров и являющаяся коридором между основным коридором в доме и самой спальней и ванной комнатой.

​Ванная комната

Project K, JUMA architects JUMA architects Ванная комната в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Шикарная ванная комната, конечно же, стоит недешево, но выглядит просто фантастически. Не многие могут позволить себе такой дизайн в формате маленького домика на природе, но не стоит думать, что если вам недоступно это, значит вы не можете отремонтировать дом, как следует!

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