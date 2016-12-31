Проект дома в стиле модерн

Атмосферный в своей лаконичности, просторный и современный, теплый и идеальный для холодного климата. Этот дом может похвастаться не только трендовым дизайном интерьера, но и и интересной планировкой, отдельным гаражом с автостоянкой, стильным ландшафтным проектом.

Фотограф homify Себастьян Кольм любезно предоставил нам возможность посмотреть на этот удивительно современный дом снаружи и изнутри. Дом расположен неподалеку от Кобурга, в Германии.