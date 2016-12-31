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Проект дома в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Столовая комната в стиле модерн
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Атмосферный в своей лаконичности, просторный и современный, теплый и идеальный для холодного климата. Этот дом может похвастаться не только трендовым дизайном интерьера, но и и интересной планировкой, отдельным гаражом с автостоянкой, стильным ландшафтным проектом.

Фотограф homify Себастьян Кольм любезно предоставил нам возможность посмотреть на этот удивительно современный дом снаружи и изнутри. Дом расположен неподалеку от Кобурга, в Германии.

Парадный подъезд

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Дома в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Справа на фотографии выше вы видите комплекс из гаража, навеса для паркинга, подъездной площадки, дорожки к парадной двери и кладовой за гаражом. Дизайн фасадов дома решен в двух цветах – молочно-белом и грифельно-сером. Обратите внимание, что окна над и справа от двери находится в нишах, отдельная часть которых выкрашена в серый цвет.

Справа наверху (на втором этаже) есть балкон для детской спальни, еще правее – угловые модули для остекления на обоих этажах и каменная клумба, похожая на те, что тянутся вдоль дорожки до парадной двери.

Характеристики дома

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Дома в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Дом построен на основе теплого керамического блока. Он имеет отопление на основе теплового насоса и «теплого пола», панорамное трехкамерное остекление, три спальни и три ванные комнаты. В доме живет молодая семья с ребенком.

Кроме того, при доме мы нашли детскую игровую площадку в саду и террасу. На цокольном уровне расположена комната отдыха, сауна, кладовая и бойлерная. Общая площадь дома – около 240 кв. метров в трех уровнях, каждый – около 80 кв. метров.

Столовая комната

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Столовая комната в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Солнечная столовая комната находится рядом с террасой и выглядит идеальным местом не только для обедов и ужинов, но и любой семейной трапезы, в праздник и в выходной, даже для приготовления домашнего задания детьми.

Кухня с барной стойкой

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Кухня в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Справа от столовой находится кухня. Гарнитур выполнен в стиле минимализм и имеет барную стойку. Раковина – рядом с окном. Высокие встроенные модули справа предназначены для холодильника, духовки и микроволновки. Стеклокерамическая плита встроена в часть гарнитура с барной стойкой.

Умный дом

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Кухня в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

В доме реализована система «Умный дом», которая контролирует отопление, освещение, кондиционирование воздуха.

Детская

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Детская комната в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

На втором этаже дома мы нашли три спальни. Одна из детских является комнатой сына, имеет панорамный вид на зеленый пригород и угловое остекление почти от пола до потолка. Как видите, в доме нет ни радиаторов, ни конвекторов отопления, встроенных в пол – только «теплый пол».

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Лестничный холл

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Плоская кровля дома позволяет на потолке второго этажа организовать световые окна, которые вместе с подсветкой выглядят шикарно и днем, и вечером. На фотографии выше вы видите двери в обе детские – для мальчика и для девочки справа.

Отделка интерьеров

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Гостиная в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Лаконичная отделка интерьеров позволяет сконцентрировать все внимание на том, чтобы жить с комфортом, а не просто в определенном стиле по определенным правилам.

Вид сбоку

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Дома в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

С этой перспективы дом кажется более компактным, чем есть на самом деле, а цокольный этаж здесь и вовсе не заметен.

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