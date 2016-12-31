Проект дома в стиле модерн

Атмосферный в своей лаконичности, просторный и современный, теплый и идеальный для холодного климата. Этот дом может похвастаться не только трендовым дизайном интерьера, но и и интересной планировкой, отдельным гаражом с автостоянкой, стильным ландшафтным проектом.
Фотограф homify Себастьян Кольм любезно предоставил нам возможность посмотреть на этот удивительно современный дом снаружи и изнутри. Дом расположен неподалеку от Кобурга, в Германии.
Справа на фотографии выше вы видите комплекс из гаража, навеса для паркинга, подъездной площадки, дорожки к парадной двери и кладовой за гаражом. Дизайн фасадов дома решен в двух цветах – молочно-белом и грифельно-сером. Обратите внимание, что окна над и справа от двери находится в нишах, отдельная часть которых выкрашена в серый цвет.
Справа наверху (на втором этаже) есть балкон для детской спальни, еще правее – угловые модули для остекления на обоих этажах и каменная клумба, похожая на те, что тянутся вдоль дорожки до парадной двери.
Дом построен на основе теплого керамического блока. Он имеет отопление на основе теплового насоса и «теплого пола», панорамное трехкамерное остекление, три спальни и три ванные комнаты. В доме живет молодая семья с ребенком.
Кроме того, при доме мы нашли детскую игровую площадку в саду и террасу. На цокольном уровне расположена комната отдыха, сауна, кладовая и бойлерная. Общая площадь дома – около 240 кв. метров в трех уровнях, каждый – около 80 кв. метров.
Солнечная столовая комната находится рядом с террасой и выглядит идеальным местом не только для обедов и ужинов, но и любой семейной трапезы, в праздник и в выходной, даже для приготовления домашнего задания детьми.
Справа от столовой находится кухня. Гарнитур выполнен в стиле минимализм и имеет барную стойку. Раковина – рядом с окном. Высокие встроенные модули справа предназначены для холодильника, духовки и микроволновки. Стеклокерамическая плита встроена в часть гарнитура с барной стойкой.
В доме реализована система «Умный дом», которая контролирует отопление, освещение, кондиционирование воздуха.
На втором этаже дома мы нашли три спальни. Одна из детских является комнатой сына, имеет панорамный вид на зеленый пригород и угловое остекление почти от пола до потолка. Как видите, в доме нет ни радиаторов, ни конвекторов отопления, встроенных в пол – только «теплый пол».
Плоская кровля дома позволяет на потолке второго этажа организовать световые окна, которые вместе с подсветкой выглядят шикарно и днем, и вечером. На фотографии выше вы видите двери в обе детские – для мальчика и для девочки справа.
Лаконичная отделка интерьеров позволяет сконцентрировать все внимание на том, чтобы жить с комфортом, а не просто в определенном стиле по определенным правилам.
С этой перспективы дом кажется более компактным, чем есть на самом деле, а цокольный этаж здесь и вовсе не заметен.
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