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Фантастические семейные коттеджи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома на одну семью
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Ваш дом заслуживает быть самым красивым на улице! Давайте посмотрим самые интересные, фантастические проекты обычных семейных коттеджей, в которых архитектор позволил себе быть дизайнером, а не только проектировщиком. В этих домах есть и современная планировка, и инновационные инженерные системы, и панорамное остекление, но еще они настолько красивы, что просто взгляд не оторвать!

​Изысканность Второй Империи

ZDERZENIE STYLÓW, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Дома в стиле модерн
Pracownia projektowa artMOKO

Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO

Этот современный дом имеет два уровня. Второй мансардный выглядит очень эффектно, и кажется, что это – современный вариант обустройства этажа под скатом кровли, но это не так. Данный стиль берет свое начало почти в средневековье и называется стилем Второй Империи. Исконно французский, он также популярен в частных викторианских коттеджах в США.

Стиль Второй Империи легко узнается по нестандартной мансарде, которая имеет очень интересную форму. А современное прочтение сделало такой дом по-настоящему прекрасным для жизни!

​Новомодное ранчо

PORTRET WSPÓŁCZESNOŚCI, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Дома в стиле модерн
Pracownia projektowa artMOKO

Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO

Еще один старый стиль (а точнее из 60-х в США) – стиль ранчо, который получил второе рождение. Одноэтажный дом с двумя зонами – приватной и общественной, которые часто соединены зонами отдыха в саду, вызывает восхищение у всех любителей одноэтажных домов. А в этом проекте есть своя особенность – терраса на втором уровне, которая соединяет главный дом и комнату отдыха с сауной.

​Скандинавская футуристика

RIVER RESIDENCE, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Дома в стиле модерн
Pracownia projektowa artMOKO

Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO

Скандинавский стиль в частной архитектуре загадочен настолько же, насколько на первый взгляд кажется простым. Не удивляйтесь, если маленький дом окажется настоящим кладезем драгоценных идей для собственного коттеджа с потайными балконами и панорамным остеклением в пол.

​Новое прочтение шале

ISTOTA FUNKCJONALNOŚCI, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Дома в стиле модерн
Pracownia projektowa artMOKO

Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO

Еще один потрясающий дом имеет жилой цокольный этаж, тогда как вход в дом осуществляется сразу на первый. Здесь расположена вторая гостиная, домашний кинотеатр и гостевые апартаменты – спальня с ванной комнатой, а также сауна с комнатой отдыха.

​Развитие модернизма

wohnhaus a, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Дома в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Звонкий, резкий, слишком бетонный модернизм превращается в люксовый немецкий модерн, и мы с удивлением замечаем, как простые линии сливаются в удивительную симфонию, будучи столь нейтральными по сути.

​Сборный дом

Casa prefabricadas, Construcciones F. Rivaz Construcciones F. Rivaz Сборные дома
Construcciones F. Rivaz

Construcciones F. Rivaz
Construcciones F. Rivaz
Construcciones F. Rivaz

Удивитесь ли вы, если узнаете, что этот проект дома с бассейном можно возвести за 1 неделю? Дом состоит из сборных частей, дополнен для зимы энергосберегающими стеклопакетами, имеет асимметричную структуру и идеально подходит для всесезонного проживания благодаря статусу пассивного дома.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Голландская сказка

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Еще один старый, практически средневековый стиль, который возрождается сейчас – голландский фермерский или landhaus («поместье»). Он приобретает более люксовые черты, большее количество ванных комнат, но оставляет за собой право гордо носить традиционную «шляпу» – камышовую кровлю

Голливудская вилла

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что этот потрясающий проект семейного дома реализован в Испании, кажется, что его нельзя назвать иначе, чем голливудской виллой. Потрясающие стеклянные фасады смотрятся обворожительно в свете ночной подсветки.

(NEO)Кубизм возвращается

CASA JN, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Дома в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

Несмотря на то, что кубизм может отпугнуть любого ценителя традиционного облика загородного дома, нео-кубизм во всем повторяет лучшие мировые тенденции современности в частной архитектуре.

​Дом на троих

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Этот дом создан для семейной пары с ребенком, планировка же самого проекта видна через панорамное остекление.

​Лаконичность люкса

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

На замену классике приходят дома, полностью ориентированные на комфортабельность и тотальный перфекционизм – их легко поддерживать в чистоте и идеальном состоянии с минимальными затратами сил и времени.

​Голландская гармония

RK44, Studiozwart Architecten BNA Studiozwart Architecten BNA
Studiozwart Architecten BNA

Studiozwart Architecten BNA
Studiozwart Architecten BNA
Studiozwart Architecten BNA

Этот потрясающий дом, похожий на современные швейцарские проекты, построен в пригороде Роттердама, Нидерланды. В нем есть все, что может желать семья от загородного дома своей мечты – он современен, долго будет в тренде, очень комфортабелен и прост в эксплуатации, как городская квартира.

​Новый облик семейного коттеджа

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Дома в стиле модерн
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Еще один шикарный коттедж с панорамным остеклением имеет простую и понятную планировку и достаточно компактный формат. Тем не менее, третий уровень остался за кадром – цокольный, не видимый с улицы.

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