Фантастические семейные коттеджи

Ваш дом заслуживает быть самым красивым на улице! Давайте посмотрим самые интересные, фантастические проекты обычных семейных коттеджей, в которых архитектор позволил себе быть дизайнером, а не только проектировщиком. В этих домах есть и современная планировка, и инновационные инженерные системы, и панорамное остекление, но еще они настолько красивы, что просто взгляд не оторвать!
Этот современный дом имеет два уровня. Второй мансардный выглядит очень эффектно, и кажется, что это – современный вариант обустройства этажа под скатом кровли, но это не так. Данный стиль берет свое начало почти в средневековье и называется стилем Второй Империи. Исконно французский, он также популярен в частных викторианских коттеджах в США.
Стиль Второй Империи легко узнается по нестандартной мансарде, которая имеет очень интересную форму. А современное прочтение сделало такой дом по-настоящему прекрасным для жизни!
Еще один старый стиль (а точнее из 60-х в США) – стиль ранчо, который получил второе рождение. Одноэтажный дом с двумя зонами – приватной и общественной, которые часто соединены зонами отдыха в саду, вызывает восхищение у всех любителей одноэтажных домов. А в этом проекте есть своя особенность – терраса на втором уровне, которая соединяет главный дом и комнату отдыха с сауной.
Скандинавский стиль в частной архитектуре загадочен настолько же, насколько на первый взгляд кажется простым. Не удивляйтесь, если маленький дом окажется настоящим кладезем драгоценных идей для собственного коттеджа с потайными балконами и панорамным остеклением в пол.
Еще один потрясающий дом имеет жилой цокольный этаж, тогда как вход в дом осуществляется сразу на первый. Здесь расположена вторая гостиная, домашний кинотеатр и гостевые апартаменты – спальня с ванной комнатой, а также сауна с комнатой отдыха.
Звонкий, резкий, слишком бетонный модернизм превращается в люксовый немецкий модерн, и мы с удивлением замечаем, как простые линии сливаются в удивительную симфонию, будучи столь нейтральными по сути.
Удивитесь ли вы, если узнаете, что этот проект дома с бассейном можно возвести за 1 неделю? Дом состоит из сборных частей, дополнен для зимы энергосберегающими стеклопакетами, имеет асимметричную структуру и идеально подходит для всесезонного проживания благодаря статусу пассивного дома.
Еще один старый, практически средневековый стиль, который возрождается сейчас – голландский фермерский или landhaus («поместье»). Он приобретает более люксовые черты, большее количество ванных комнат, но оставляет за собой право гордо носить традиционную «шляпу» – камышовую кровлю
Несмотря на то, что этот потрясающий проект семейного дома реализован в Испании, кажется, что его нельзя назвать иначе, чем голливудской виллой. Потрясающие стеклянные фасады смотрятся обворожительно в свете ночной подсветки.
Несмотря на то, что кубизм может отпугнуть любого ценителя традиционного облика загородного дома, нео-кубизм во всем повторяет лучшие мировые тенденции современности в частной архитектуре.
Этот дом создан для семейной пары с ребенком, планировка же самого проекта видна через панорамное остекление.
На замену классике приходят дома, полностью ориентированные на комфортабельность и тотальный перфекционизм – их легко поддерживать в чистоте и идеальном состоянии с минимальными затратами сил и времени.
Этот потрясающий дом, похожий на современные швейцарские проекты, построен в пригороде Роттердама, Нидерланды. В нем есть все, что может желать семья от загородного дома своей мечты – он современен, долго будет в тренде, очень комфортабелен и прост в эксплуатации, как городская квартира.
Еще один шикарный коттедж с панорамным остеклением имеет простую и понятную планировку и достаточно компактный формат. Тем не менее, третий уровень остался за кадром – цокольный, не видимый с улицы.
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