Фантастические семейные коттеджи

Этот современный дом имеет два уровня. Второй мансардный выглядит очень эффектно, и кажется, что это – современный вариант обустройства этажа под скатом кровли, но это не так. Данный стиль берет свое начало почти в средневековье и называется стилем Второй Империи. Исконно французский, он также популярен в частных викторианских коттеджах в США.

Стиль Второй Империи легко узнается по нестандартной мансарде, которая имеет очень интересную форму. А современное прочтение сделало такой дом по-настоящему прекрасным для жизни!