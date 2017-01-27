​Дом для счастливой жизни за 5 млн рублей

Вы сильно удивитесь, узнав, что в этом, на первый взгляд, очень компактном доме расположены целых две квартиры. Новая система отопления с солнечной поддержкой (на основе газового комби-котла) и наличие сауны вызывает еще более восхищение.

Кроме того, этот дом еще и имеет интересную историю. Две дочери, отучившись в университете в другом городе и пожив в других местах, вновь вернулись в родительский дом. Правда, после реконструкции он разделен на квартиру для родителей (первый этаж) и квартиру для двух сестер (второй этаж), которая тоже имеет собственную гостиную и кухню. Площадь главной квартиры – около 130 кв. метров, второй – около 100 кв. метров.

Данный дом был построен еще в 70-х годах и является их домом детства. Архитекторы сохранили общее настроение дома, но придали ему больше лоска и глянца. Кроме того, были добавлены 60-метровая терраса и гараж, высокие грядки.