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​Дом для счастливой жизни за 5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
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Этот дом разработан специально для семьи с традиционным ценностями и желанием сэкономить. 230 кв. метров площади здесь разделены на два двухуровневых дома с подвалом, который тоже разделен на две секции.

Спроектирован он немецкой студией KITZLINGERHAUS GMBH & CO. KG, которая известна на homify своими шикарными адаптациями немецкого стиля модерн под современный уровень жизни в 21-ом веке. Проекты домов от этих архитекторов всегда нетипичны, хотя и выдержаны в характерной стилистике.

​Домик на четверых

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в классическом стиле
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Вы сильно удивитесь, узнав, что в этом, на первый взгляд, очень компактном доме расположены целых две квартиры. Новая система отопления с солнечной поддержкой (на основе газового комби-котла) и наличие сауны вызывает еще более восхищение.

Кроме того, этот дом еще и имеет интересную историю. Две дочери, отучившись в университете в другом городе и пожив в других местах, вновь вернулись в родительский дом. Правда, после реконструкции он разделен на квартиру для родителей (первый этаж) и квартиру для двух сестер (второй этаж), которая тоже имеет собственную гостиную и кухню. Площадь главной квартиры – около 130 кв. метров, второй – около 100 кв. метров.

Данный дом был построен еще в 70-х годах и является их домом детства. Архитекторы сохранили общее настроение дома, но придали ему больше лоска и глянца. Кроме того, были добавлены 60-метровая терраса и гараж, высокие грядки.

​Кухня-столовая

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Столовая комната в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Ранее этот дом имел площадь около 170 кв. метров, а теперь, благодаря двухэтажной пристройке, нижняя часть которой является кухней-столовой, площадь дома увеличилась до 230 кв. метров.

​Гостиная

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Гостиная в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Гостиная на первом этаже получила панорамное остекление, новый камин и мебель, а также красивый ореховый паркет.

​Ванная комната

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

На первом этаже разместилась ванная комната для супругов – современная, очень практичная и стильная.

​Душевая зона

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Ванная комната разделена на две зоны – с душевой и туалетом и раковинами и ванной чашей. Очень удобно!

​Со стороны заднего дворика

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Здесь мы видим, что на первом этаже разместились большие гостиная, кухня и спальня с ванной комнатой (с другой стороны дома). На втором этаже есть две спальни, гостиная и маленькая кухня, а также балкон с видом на террасу. Подвал используется как сауна, хозяйственное помещение, кладовая.

​Ландшафтный дизайн

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Балкон и терраса в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Шикарный ландшафтный дизайн представлен в первую очередь декоративной группой вокруг террасы – с клумбами и водопадом на основе бетонных конструкций. Сама терраса имеет площадь в 60 кв. метров, что очень удобно для общения с друзьями.

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