​Дом для счастливой жизни за 5 млн рублей

Этот дом разработан специально для семьи с традиционным ценностями и желанием сэкономить. 230 кв. метров площади здесь разделены на два двухуровневых дома с подвалом, который тоже разделен на две секции.
Спроектирован он немецкой студией KITZLINGERHAUS GMBH & CO. KG, которая известна на homify своими шикарными адаптациями немецкого стиля модерн под современный уровень жизни в 21-ом веке. Проекты домов от этих архитекторов всегда нетипичны, хотя и выдержаны в характерной стилистике.
Вы сильно удивитесь, узнав, что в этом, на первый взгляд, очень компактном доме расположены целых две квартиры. Новая система отопления с солнечной поддержкой (на основе газового комби-котла) и наличие сауны вызывает еще более восхищение.
Кроме того, этот дом еще и имеет интересную историю. Две дочери, отучившись в университете в другом городе и пожив в других местах, вновь вернулись в родительский дом. Правда, после реконструкции он разделен на квартиру для родителей (первый этаж) и квартиру для двух сестер (второй этаж), которая тоже имеет собственную гостиную и кухню. Площадь главной квартиры – около 130 кв. метров, второй – около 100 кв. метров.
Данный дом был построен еще в 70-х годах и является их домом детства. Архитекторы сохранили общее настроение дома, но придали ему больше лоска и глянца. Кроме того, были добавлены 60-метровая терраса и гараж, высокие грядки.
Ранее этот дом имел площадь около 170 кв. метров, а теперь, благодаря двухэтажной пристройке, нижняя часть которой является кухней-столовой, площадь дома увеличилась до 230 кв. метров.
Гостиная на первом этаже получила панорамное остекление, новый камин и мебель, а также красивый ореховый паркет.
На первом этаже разместилась ванная комната для супругов – современная, очень практичная и стильная.
Ванная комната разделена на две зоны – с душевой и туалетом и раковинами и ванной чашей. Очень удобно!
Здесь мы видим, что на первом этаже разместились большие гостиная, кухня и спальня с ванной комнатой (с другой стороны дома). На втором этаже есть две спальни, гостиная и маленькая кухня, а также балкон с видом на террасу. Подвал используется как сауна, хозяйственное помещение, кладовая.
Шикарный ландшафтный дизайн представлен в первую очередь декоративной группой вокруг террасы – с клумбами и водопадом на основе бетонных конструкций. Сама терраса имеет площадь в 60 кв. метров, что очень удобно для общения с друзьями.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов ;