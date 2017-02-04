​До и После: Как строился дом из монолита за 5 млн + план

Авторы данного проекта из студии NUÑO ARQUITECTOS работают по всей Испании, воплощая мечты обычных семей! Обычный бюджет на виллу в 90 кв. метров – 3 млн рублей (в пересчете на российские реалии), в 150 кв. метров – 5 млн рублей. Конечно же, в самой Испании такие постройки стоят гораздо дороже, но смотря на планы и сметы из России, можно увидеть именно такие цены на строительство.
Монолитное строительство привлекает многих, кто любит стили модерн и минимализм. Воплотить их в идеальной манере можно не столь многими способами и технологиями, как кажется на первый взгляд. И монолитное строительство – лучшее из них.
На фотографии выше вы видите этап строительства, когда вскоре уже можно будет монтировать остекление и проводить отделку – осталось лишь выложить внешние и внутренние стены керамическими блоками.
Монолитный вариант строительства хорош сейсмоустойчивостью и тем, что можно достаточно легко реализовать самый эффектный вариант панорамного остекления – от пола до потолка.
Смету на относительно большой монолитный дом в полном формате мы уже приводили в другой нашей статье «Сколько стоит построить монолитный дом». (https://www.homify.ru/knigi-idej/954721/skolko-stoit-postroit-sovremennyy-monolitnyy-kottedzh) Пропорционально, вместо заявленных 4,7 млн рублей, где квадратный метр дома стоит 33,5 тысячи рублей, здесь, в этом проекте дома площадью в 150 кв. метров, мы получаем цену ровно в 5 млн рублей (легкая отделка, отопление, работа строителей, окна и накладные расходы включены).
Посмотрите, как шикарно смотрится этот дом на этапе отделки! Стильный, современный, с прекрасным форматом остекления, он выглядит просто потрясающе современно!
По сути, дом получился даже лучше, чем изначально выглядел в проекте. Добавить к нему бассейн – и будет настоящий дом мечты.
На первом этаже есть два блока – общественный и детский, которые посередине разделены лестничным холлом и террасой во дворе. Гостиная и кухня-столовая находятся со стороны улицы, а две детские с ванной комнатой, гардеробной и постирочной – со стороны заднего дворика.
На втором этаже мы нашли главный мастер-сьют для родителей в 40 кв. метров с кабинетом, спальней, ванной комнатой и гардеробной.
Общая площадь дома – 150 кв. метров, так как все комнаты предельно компактные, если не сказать маленькие. Тем не менее, дом очень удобен и ощущается прекрасно, ведь у детей есть отдельный блок, а у родителей – целый этаж!
Так выглядят интерьеры дома перед началом отделки. Как вы можете заметить, высота потолков в доме увеличенная – около 3,2 метра.
А так выглядело то же самое место в проекте архитектора.
В дизайне интерьера будут использоваться нейтральные оттенки, стильные и лаконичные материалы и рельефы, как и в любом проекте в стиле модерн.
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