​До и После: Как строился дом из монолита за 5 млн + план

Авторы данного проекта из студии NUÑO ARQUITECTOS работают по всей Испании, воплощая мечты обычных семей! Обычный бюджет на виллу в 90 кв. метров – 3 млн рублей (в пересчете на российские реалии), в 150 кв. метров – 5 млн рублей. Конечно же, в самой Испании такие постройки стоят гораздо дороже, но смотря на планы и сметы из России, можно увидеть именно такие цены на строительство.

Монолитное строительство привлекает многих, кто любит стили модерн и минимализм. Воплотить их в идеальной манере можно не столь многими способами и технологиями, как кажется на первый взгляд. И монолитное строительство – лучшее из них.