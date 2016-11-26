10 простых способов сделать апгрейд ванной комнаты

От интерьера ванной комнаты зависит наше настроение и мотивация, но в то же время мы знаем, что ремонт этого помещения трудоемок и требует внушительных трат. Обновление интерьера ванной комнаты -- дело не простое, однако каждый из нас может привнести свою личную лепту в создание новой и свежей атмосферы. И, главное, для этого не придется вызывать специалистов.
Экологичность, красота естественной фактуры, приятная натуральная гамма – деревянная или каменная стена обладает массой достоинств. Такое решение в интерьере никогда не выйдет из моды, а реализовать его можно собственными силами.
Навесной шкафчик и другая громоздкая мебель, используемая для хранения разных мелочей, уже давно потеряла свой шарм, надоела или просто испортилась. Дизайнеры homify рекомендуют заменить прежнюю систему хранения на открытые полочки. Пусть у каждого члена семьи будет собственная неприкосновенная полка.
Какой бы красивой ни была шторка в ванной комнате, рано или поздно, ее хочется снять и поменять на новую. Сделайте это немедленно!
Предстать в новом свете и засиять – именно хороший свет сделает любую ванную комнату неотразимой. Возможно настало время купить изысканный светильник и сделать его частью декора помещения.
Монохромную палитру помещения можно «разбавить» стильными рисунками на морскую тему. Виниловые наклейки в настоящее время не являются редкостью, поэтому проблемы с выбором не должно возникнуть.
Поддерживайте порядок и организуйте правильное хранение. На помощь вам придут специализированные коробы и ящики с делениями разных размеров, поддоны из пластика или акрила.
Вы достойны самого лучшего, поэтому в вашей ванной должна быть хорошая и работающая душевая лейка. Она будет способствовать релаксации во время принятия водных процедур.
Существующей вентиляции может просто не хватать. Чтобы ее проверить, вам следует поднести горящую спичку к решетке вентканала. Если пламя стоит не шелохнувшись, значит вентсистема не работает. Её нужно или прочищать, или установить вентилятор. Грамотно устроить вентиляцию в ванной комнате поможет вытяжной вентилятор.
Банные полотенца необходимо менять раз в три года. От частой стирки разрушается ткань, полотенца хуже сохнут, а микробы на мокрой ткани развиваются намного быстрей. Устройте в выходные небольшой шоппинг и купите новые банные принадлежности для всех членов семьи. Яркие орнаменты будут радовать вас достаточно долго.
Практически в каждом магазине для дома продаются универсальные ручки для шкафов и комодов. Их стоимость не очень высока, а результат от замены поражает воображение. Новая фурнитура можно сравнить с макияжем для вашей мебели.
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