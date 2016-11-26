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10 простых способов сделать апгрейд ванной комнаты

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2 Bed period flat in Mayfair, London, Absolute Project Management Absolute Project Management Ванная комната в стиле кантри
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От интерьера ванной комнаты зависит наше настроение и мотивация, но в то же время мы знаем, что ремонт этого помещения трудоемок и требует внушительных трат. Обновление интерьера ванной комнаты -- дело не простое, однако каждый из нас может привнести свою личную лепту в создание новой и свежей атмосферы. И, главное, для этого не придется вызывать специалистов.

​1. Дерево или камень?

Bamboo Pixers Ванная комната в стиле модерн wall mural,wallpaper,bamboo
Pixers

Bamboo

Pixers
Pixers
Pixers

Экологичность, красота естественной фактуры, приятная натуральная гамма – деревянная или каменная стена обладает массой достоинств. Такое решение в интерьере никогда не выйдет из моды, а реализовать его можно собственными силами. 

2. Продуманное хранение

Лофт, Interiorbox Interiorbox Ванная в стиле лофт
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

Навесной шкафчик и другая громоздкая мебель, используемая для хранения разных мелочей, уже давно потеряла свой шарм, надоела или просто испортилась. Дизайнеры homify рекомендуют заменить прежнюю систему хранения на открытые полочки. Пусть у каждого члена семьи будет собственная неприкосновенная полка. 

3. Веселые шторки

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

Какой бы красивой ни была шторка в ванной комнате, рано или поздно, ее хочется снять и поменять на новую. Сделайте это немедленно! 

4. Да будет свет!

Menora Residence Moda Interiors Ванная комната в стиле модерн
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Предстать в новом свете и засиять – именно хороший свет сделает любую ванную комнату неотразимой. Возможно настало время купить изысканный светильник и сделать его частью декора помещения. 

5. Интересные узоры

Sailing Ships Pixers Ванная комната в стиле модерн wall mural,wallpaper,boat,sea,waves,,'
Pixers

Sailing Ships

Pixers
Pixers
Pixers

Монохромную палитру помещения можно «разбавить» стильными рисунками на морскую тему. Виниловые наклейки в настоящее время не являются редкостью, поэтому проблемы с выбором не должно возникнуть. 

6. Организация

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Ванная комнатаХранение
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Поддерживайте порядок и организуйте правильное хранение. На помощь вам придут специализированные коробы и ящики с делениями разных размеров, поддоны из пластика или акрила. 

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7. Стильная душевая лейка

Shower Head Detail Absolute Project Management Ванная комната в стиле кантри
Absolute Project Management

Shower Head Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

Вы достойны самого лучшего, поэтому в вашей ванной должна быть хорошая и работающая душевая лейка. Она будет способствовать релаксации во время принятия водных процедур. 

8. Работающая вытяжка

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Существующей вентиляции может просто не хватать. Чтобы ее проверить, вам следует поднести горящую спичку к решетке вентканала. Если пламя стоит не шелохнувшись, значит вентсистема не работает. Её нужно или прочищать, или установить вентилятор. Грамотно устроить вентиляцию в ванной комнате поможет вытяжной вентилятор. 

9. Добавьте красок

Sinne, tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 Домашнее хозяйство Текстиль
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

Sinne

tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

Банные полотенца необходимо менять раз в три года. От частой стирки разрушается ткань, полотенца хуже сохнут, а микробы на мокрой ткани развиваются намного быстрей. Устройте в выходные небольшой шоппинг и купите новые банные принадлежности для всех членов семьи. Яркие орнаменты будут радовать вас достаточно долго. 

10. Новая фурнитура вместо новой мебели

homify Ванная комнатаХранение Твердая древесина Бежевый
homify

homify
homify
homify

Практически в каждом магазине для дома продаются универсальные ручки для шкафов и комодов. Их стоимость не очень высока, а результат от замены поражает воображение. Новая фурнитура можно сравнить с макияжем для вашей мебели. 

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