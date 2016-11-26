10 простых способов сделать апгрейд ванной комнаты

От интерьера ванной комнаты зависит наше настроение и мотивация, но в то же время мы знаем, что ремонт этого помещения трудоемок и требует внушительных трат. Обновление интерьера ванной комнаты -- дело не простое, однако каждый из нас может привнести свою личную лепту в создание новой и свежей атмосферы. И, главное, для этого не придется вызывать специалистов.