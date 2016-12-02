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Тест homify: Ваш уровень знаний в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Пентхаус в Садовых Кварталах, Kerimov Architects Kerimov Architects Спальня в стиле минимализм
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Мы зададим вам 10 простых (или не очень) вопросов, которые помогут определить ваш уровень основных знаний в дизайне интерьера. Считайте количество правильных ответов и смотрите свои результаты в конце теста!

И конечно же, не подглядывайте в ответы! Сможете?

Какой стиль реализован на фотографии: модерн или скандинавский?

homify Гостиные в эклектичном стиле Мех Серый
homify

homify
homify
homify

Рассматривая интерьер гостиной и столовой на фотографии выше, вы наверняка обратили внимание и на цветовую гамму, и на наличие геометрических орнаментов в дизайне. Два данных признака, а также лаконичность интерьера и конкретные модели мебели (кресло, буфет) говорят о том, что интерьер выполнен в скандинавском стиле.

Как называется данная модель дивана: честерфильд или такседо?

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Одна из самых популярных моделей диванов, которая становится лишь все более и более знаменитой, представлена на фотографии выше. Это – английский джентльменский диван Честерфильд.

Определите площадь данной спальни при условии, что кровать и шкаф справа упираются в стены.

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Данные расчеты производятся на основе стандартных размеров кровати, мебели, других элементов и просветов между ними. Конечно же, определение на глаз не является точным, но уметь его делать бывает очень полезно.

Так, ширину кровати в 1,6 метра (определять 1,8 или 1,6-метровая кровать тоже придется на глаз, по опыту) и длину в 2 метра. Кроме того, все параметры мебели от ИКЕА доступны в общем пользовании на официальном сайте. Перед нами линейка Хэмнэс от ИКЕА, одна из самых популярных в РФ. Примерная ширина любой небольшой тумбочки 55 см (54 для Хемнэс), а двустворчатого шкафа – 80-90 см. Итак, мы имеем параметры с учетом просветов 3 на 2 метра, итого площадь спальни – 6 кв. метров.

Как называется данный тип лестниц: консольная или стеклянная?

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Такая лестница из-за способа крепления называется консольной, стеклянные же здесь лишь экраны безопасности. Сами лестницы называются либо по материалу изготовления (деревянные, стеклянные, если деревянные и стеклянные именно ступени или основание), либо по типу крепления.

Как называется тип планировки кухни на фотографии ниже?

REALIZACJA TARCHOMIN, Warszawa, AS-MEB AS-MEB Кухня в скандинавском стиле МДФ Белый
AS-MEB

AS-MEB
AS-MEB
AS-MEB

Американо, также известная как форма буквы «П». Стиль «американо» популярен во всем мире, поэтому знать это название весьма удобно. Бытовая техника при данной планировке встраивается в высокий модуль напротив барной стойки или модуля, похожего на нее. Раковина и плита находятся справа от высоких модулей и в центре, могут меняться местами.

Как называется помещение на фотографии ниже (по месту расположения)?

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Гостиная в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Конечно же, эта комната называется мансардой. Она оформлена в скандинавском стиле и уж точно не является лофтом или простым чердаком.

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Как называется цветовая гамма в детской ниже?

wnetrza, Mocca Studio Mocca Studio Детская комнатa в скандинавском стиле
Mocca Studio

Mocca Studio
Mocca Studio
Mocca Studio

Пастельная цветовая гамма включает в себя бледные цвета, изысканные  и утонченные. Обычно это оттенки розового, сиреневого, нежного мятного, желтого сорбета и т.п.

Как называется предмет, стоящий здесь посередине комнаты?

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design Кухня в скандинавском стиле
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

Кухонный остров – незаменимый модуль для дизайн-проекта большой кухни площадью от 12 или, в некоторых случаях, от 16 кв. метров!

Из какого материала сделан кухонный фартук?

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Данный фартук является стеклянным и при этом – не просто модным трендом в дизайне кухонь, но и новым шагом в эволюции гарнитуров и отделки стен на кухне.

Определите главный минус данной планировки

homify
homify

homify
homify
homify

Профессионализм дизайнера определяется не только навыками, опытом, но и четким знанием своих границ. Планировка на снимке выше взята за пример того, как не следует искать недостатки там, где их попросту быть не может. Каждый проект дома – уникален, своеобразен, преследует собственные нужды и идеи заказчика. Называть какой-то подход нецелесообразным, как минимум, не этично.

Какой стиль реализован на фотографии: модерн или минимализм?

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Столовая комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

В данном случае мы имеем радость рассматривать интерьер столовой в стиле модерн. На стене висит зеркало в стиле ар-деко, а на кухне мы видим интересные деревянные потолочные балки для декора. Тем не менее, данные элементы еще не позволяют назвать интерьер эклектичным.

Результаты

Пентхаус в Садовых Кварталах, Kerimov Architects Kerimov Architects Спальня в стиле минимализм
Kerimov Architects

Пентхаус в Садовых Кварталах

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

От 9 до 10 правильных ответов: не нам вас учить! Вы любите дизайн интерьера так же, как и мы, и всегда готовы дать экспертное мнение по вопросу! Мы с радостью будем видеть на homify ваши комментарии под проектами, ведь вам действительно есть чем поделиться с читателями!

От 6 до 8 правильных ответов: вы любите дизайн интерьера, разбираетесь в нем на высшем уровне любителя и в вас явно видится страсть к данной тематике! Развивайтесь и в других направлениях, знания в архитектуре, строительстве и декорировании дополнят ваш багаж.

От 4 до 5 правильных ответов: вы твердо стоите на уровне любителя. Вы точно знаете, что нравится вам, и чаще всего можете правильно оценить дизайн интерьера, представленный на фотографиях. Для перехода на следующий уровень вам осталось всего-ничего!

От 1 до 3 правильных ответов: вы только начинаете и поэтому можете часто ошибаться. Тем не менее, если вы твердо намерены увеличивать ваши знания и опыт, homify поможет вам в этом! Читайте больше материалов, смотрите проекты, изучайте возможности и идеи в дизайне интерьера и скоро вы переместитесь на новый уровень!

Наш тест является развлекательным продуктом и ни в коем случае не претендует на профессиональное заключение или аттестацию в привычном педагогическом смысле слова.

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