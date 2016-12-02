Тест homify: Ваш уровень знаний в дизайне интерьера

От 9 до 10 правильных ответов: не нам вас учить! Вы любите дизайн интерьера так же, как и мы, и всегда готовы дать экспертное мнение по вопросу! Мы с радостью будем видеть на homify ваши комментарии под проектами, ведь вам действительно есть чем поделиться с читателями!

От 6 до 8 правильных ответов: вы любите дизайн интерьера, разбираетесь в нем на высшем уровне любителя и в вас явно видится страсть к данной тематике! Развивайтесь и в других направлениях, знания в архитектуре, строительстве и декорировании дополнят ваш багаж.

От 4 до 5 правильных ответов: вы твердо стоите на уровне любителя. Вы точно знаете, что нравится вам, и чаще всего можете правильно оценить дизайн интерьера, представленный на фотографиях. Для перехода на следующий уровень вам осталось всего-ничего!

От 1 до 3 правильных ответов: вы только начинаете и поэтому можете часто ошибаться. Тем не менее, если вы твердо намерены увеличивать ваши знания и опыт, homify поможет вам в этом! Читайте больше материалов, смотрите проекты, изучайте возможности и идеи в дизайне интерьера и скоро вы переместитесь на новый уровень!

Наш тест является развлекательным продуктом и ни в коем случае не претендует на профессиональное заключение или аттестацию в привычном педагогическом смысле слова.

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