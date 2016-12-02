Тест homify: Ваш уровень знаний в дизайне интерьера

Мы зададим вам 10 простых (или не очень) вопросов, которые помогут определить ваш уровень основных знаний в дизайне интерьера. Считайте количество правильных ответов и смотрите свои результаты в конце теста!
И конечно же, не подглядывайте в ответы! Сможете?
Рассматривая интерьер гостиной и столовой на фотографии выше, вы наверняка обратили внимание и на цветовую гамму, и на наличие геометрических орнаментов в дизайне. Два данных признака, а также лаконичность интерьера и конкретные модели мебели (кресло, буфет) говорят о том, что интерьер выполнен в скандинавском стиле.
Одна из самых популярных моделей диванов, которая становится лишь все более и более знаменитой, представлена на фотографии выше. Это – английский джентльменский диван Честерфильд.
Данные расчеты производятся на основе стандартных размеров кровати, мебели, других элементов и просветов между ними. Конечно же, определение на глаз не является точным, но уметь его делать бывает очень полезно.
Так, ширину кровати в 1,6 метра (определять 1,8 или 1,6-метровая кровать тоже придется на глаз, по опыту) и длину в 2 метра. Кроме того, все параметры мебели от ИКЕА доступны в общем пользовании на официальном сайте. Перед нами линейка Хэмнэс от ИКЕА, одна из самых популярных в РФ. Примерная ширина любой небольшой тумбочки 55 см (54 для Хемнэс), а двустворчатого шкафа – 80-90 см. Итак, мы имеем параметры с учетом просветов 3 на 2 метра, итого площадь спальни – 6 кв. метров.
Такая лестница из-за способа крепления называется консольной, стеклянные же здесь лишь экраны безопасности. Сами лестницы называются либо по материалу изготовления (деревянные, стеклянные, если деревянные и стеклянные именно ступени или основание), либо по типу крепления.
Американо, также известная как форма буквы «П». Стиль «американо» популярен во всем мире, поэтому знать это название весьма удобно. Бытовая техника при данной планировке встраивается в высокий модуль напротив барной стойки или модуля, похожего на нее. Раковина и плита находятся справа от высоких модулей и в центре, могут меняться местами.
Конечно же, эта комната называется мансардой. Она оформлена в скандинавском стиле и уж точно не является лофтом или простым чердаком.
Пастельная цветовая гамма включает в себя бледные цвета, изысканные и утонченные. Обычно это оттенки розового, сиреневого, нежного мятного, желтого сорбета и т.п.
Кухонный остров – незаменимый модуль для дизайн-проекта большой кухни площадью от 12 или, в некоторых случаях, от 16 кв. метров!
Данный фартук является стеклянным и при этом – не просто модным трендом в дизайне кухонь, но и новым шагом в эволюции гарнитуров и отделки стен на кухне.
Профессионализм дизайнера определяется не только навыками, опытом, но и четким знанием своих границ. Планировка на снимке выше взята за пример того, как не следует искать недостатки там, где их попросту быть не может. Каждый проект дома – уникален, своеобразен, преследует собственные нужды и идеи заказчика. Называть какой-то подход нецелесообразным, как минимум, не этично.
В данном случае мы имеем радость рассматривать интерьер столовой в стиле модерн. На стене висит зеркало в стиле ар-деко, а на кухне мы видим интересные деревянные потолочные балки для декора. Тем не менее, данные элементы еще не позволяют назвать интерьер эклектичным.
От 9 до 10 правильных ответов: не нам вас учить! Вы любите дизайн интерьера так же, как и мы, и всегда готовы дать экспертное мнение по вопросу! Мы с радостью будем видеть на homify ваши комментарии под проектами, ведь вам действительно есть чем поделиться с читателями!
От 6 до 8 правильных ответов: вы любите дизайн интерьера, разбираетесь в нем на высшем уровне любителя и в вас явно видится страсть к данной тематике! Развивайтесь и в других направлениях, знания в архитектуре, строительстве и декорировании дополнят ваш багаж.
От 4 до 5 правильных ответов: вы твердо стоите на уровне любителя. Вы точно знаете, что нравится вам, и чаще всего можете правильно оценить дизайн интерьера, представленный на фотографиях. Для перехода на следующий уровень вам осталось всего-ничего!
От 1 до 3 правильных ответов: вы только начинаете и поэтому можете часто ошибаться. Тем не менее, если вы твердо намерены увеличивать ваши знания и опыт, homify поможет вам в этом! Читайте больше материалов, смотрите проекты, изучайте возможности и идеи в дизайне интерьера и скоро вы переместитесь на новый уровень!
Наш тест является развлекательным продуктом и ни в коем случае не претендует на профессиональное заключение или аттестацию в привычном педагогическом смысле слова.
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