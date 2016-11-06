Топ 5 – Лучшие проекты недели

Давайте найдем все минусы дома и квартиры в городе и поймем, где вы действительно хотите жить. В теме у нас оказываются такие понятия, как инфраструктура, социология, демография, уровень образования и ощущение безопасности.

Все это написано в первую очередь для предостережения женщин, детей, счастливых семей, которые просто не знают, что их ждет.

Необычная статья, в которой мы предлагаем порассуждать о том, стоит ли менять уют городской квартиры на жизнь вдали от цивилизации. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к дискуссии и поделитесь с нами личными историями переезда в комментариях.