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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Серое небо, слякоть, отметка на термометре не желает подниматься выше 0°, а это значит, что дачный сезон завершен. Но не стоит отчаиваться. Истинные поклонники дизайна знают, чем занять долгие зимние вечера. Когда за окном темно и сыро, самое время приступить к обновлению интерьера. В качестве образца предлагаем вам взглянуть на внутреннее убранство домов, ставших самыми популярными проектами прошедшей недели на homify. 

1. ​Дом в деревне против Квартиры в городе: реальный опыт

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Давайте найдем все минусы дома и квартиры в городе и поймем, где вы действительно хотите жить. В теме у нас оказываются такие понятия, как инфраструктура, социология, демография, уровень образования и ощущение безопасности. 

Все это написано в первую очередь для предостережения женщин, детей, счастливых семей, которые просто не знают, что их ждет. 

Необычная статья, в которой мы предлагаем порассуждать о том, стоит ли менять уют городской квартиры на жизнь вдали от цивилизации. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к дискуссии и поделитесь с нами личными историями переезда в комментариях.  

2. Семейный дом, где продумано все

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Дома в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

Проект современного дома или коттеджа для одной семьи – это комплекс функций, позволяющих организовать определенный образ жизни. Часто в погоне за экономией или, наоборот, эксклюзивным дизайном мы забываем про маленькие мелочи, идеи, которые позволят детям лучше проводить время дома. Для того, чтобы сделать дом удобным для детей, не нужно много хлопот или финансовых затрат – лишь немного вашего времени на решение сделать дом отличным местом для жизни действительно каждого члена семьи.

3. 15 самых популярных домов русского homify

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Дома в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Специально для вас эксклюзивная подборка домов, которые получили максимально восторженные отзывы от читателей homify Россия. Давайте вместе пройдемся по тем проектам, которые мы помним и, может быть, найдем парочку тех, что мы упустили!

4. Дом-конфетка в 100 метров!

homify
homify

homify
homify
homify

Этот дом имеет площадь в 105 кв. метров и должен быть оценен по заслугам любым любителем одноэтажных бунгало. В нем есть динамика современности, которую редко встретишь в бюджетных проектах, серая цветовая гамма для лаконичного фасада и ландшафтный проект, идеально подчеркивающий его строгие линии.

Авторы проекта из польской студии из Кракова под названием HomeKoncept сделали этот проект заслуживающим особенного внимания!

5. 12 стилей садов по Знаку Зодиака

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Вы уже думали о том, каким должен быть ваш сад мечты? Где бы вам хотелось отдыхать летом, наслаждаясь лимонадом, слушая любимую музыку, купаясь в бассейне? Давайте вместе найдем тот, что вам подходит по характеру, а как отправную точку используем ваш Знак Зодиака.

Дешево и эффектно: деревенский домик 67м2

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