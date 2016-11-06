Топ 5 – Лучшие проекты недели

Серое небо, слякоть, отметка на термометре не желает подниматься выше 0°, а это значит, что дачный сезон завершен. Но не стоит отчаиваться. Истинные поклонники дизайна знают, чем занять долгие зимние вечера. Когда за окном темно и сыро, самое время приступить к обновлению интерьера. В качестве образца предлагаем вам взглянуть на внутреннее убранство домов, ставших самыми популярными проектами прошедшей недели на homify.
Давайте найдем все минусы дома и квартиры в городе и поймем, где вы действительно хотите жить. В теме у нас оказываются такие понятия, как инфраструктура, социология, демография, уровень образования и ощущение безопасности.
Все это написано в первую очередь для предостережения женщин, детей, счастливых семей, которые просто не знают, что их ждет.
Необычная статья, в которой мы предлагаем порассуждать о том, стоит ли менять уют городской квартиры на жизнь вдали от цивилизации. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к дискуссии и поделитесь с нами личными историями переезда в комментариях.
Проект современного дома или коттеджа для одной семьи – это комплекс функций, позволяющих организовать определенный образ жизни. Часто в погоне за экономией или, наоборот, эксклюзивным дизайном мы забываем про маленькие мелочи, идеи, которые позволят детям лучше проводить время дома. Для того, чтобы сделать дом удобным для детей, не нужно много хлопот или финансовых затрат – лишь немного вашего времени на решение сделать дом отличным местом для жизни действительно каждого члена семьи.
Специально для вас эксклюзивная подборка домов, которые получили максимально восторженные отзывы от читателей homify Россия. Давайте вместе пройдемся по тем проектам, которые мы помним и, может быть, найдем парочку тех, что мы упустили!
Этот дом имеет площадь в 105 кв. метров и должен быть оценен по заслугам любым любителем одноэтажных бунгало. В нем есть динамика современности, которую редко встретишь в бюджетных проектах, серая цветовая гамма для лаконичного фасада и ландшафтный проект, идеально подчеркивающий его строгие линии.
Авторы проекта из польской студии из Кракова под названием HomeKoncept сделали этот проект заслуживающим особенного внимания!
Вы уже думали о том, каким должен быть ваш сад мечты? Где бы вам хотелось отдыхать летом, наслаждаясь лимонадом, слушая любимую музыку, купаясь в бассейне? Давайте вместе найдем тот, что вам подходит по характеру, а как отправную точку используем ваш Знак Зодиака.