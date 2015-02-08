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Топ 5: лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Koiteich in Marburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
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К концу подошла еще одна неделя, а это значит, что пришло время подводить итоги. За прошедшие семь дней наши читатели проявили особый интерес к роскошным гостиным, красивым ванным комнатам и проекту по реконструкции приусадебного гостевого дома. Для тех, у кого неделя выдалась занятой и не было времени заглянуть на страницы homify, предлагаем подборку самых ярких и интересных проектов. 

1. Роскошные гостиные

Квартира в классическом стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира в классическом стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Роскошный интерьер – это не обязательно квартиры, оформленные в стиле барокко, ампир или французский. Понятие роскошный интерьер значительно шире и подразумевает под собой не столько стиль, сколько используемые при его оформлении материалы, предметы мебели и аксессуары. В этой Книге идей мы поговорим о гостиных комнатах и наглядно продемонстрируем, что роскошными можно назвать как гостиные в стиле барокко, так и в стиле минимализм. Главное, чтобы их интерьер выглядел элегантно, добротно и дорого.

2. Красивые ванные комнаты – фото и идеи

Квартира в классическом стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Ванная в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира в классическом стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Реализовать творческие идеи на нескольких квадратных метрах кажется невыполнимой задачей. Разве недостаточно установить современную ванну или душевую кабину, умывальник, унитаз и использовать комнату по ее основному назначению? Попробуйте задать этот вопрос обладателям красивых ванных комнат, и в ответ вы услышите резкое нет. В этой Книге идей мы расскажем, как выполнить дизайн интерьера для ванных как в классическом, стиле, так и в стиле минимализм. 

3. Приусадебный гостевой дом в стиле рококо

Гостевой дом _ реконструкция, Back2Architecture Back2Architecture Гостиная в классическом стиле
Back2Architecture

Гостевой дом _ реконструкция

Back2Architecture
Back2Architecture
Back2Architecture

Быть владельцем собственной усадьбы не только престижно и статусно. Дворянские гнезда находятся далеко за пределами душного мегаполиса. Здесь, в экологически благополучной зоне, вам не придется круглые сутки дышать угарным газом, и вас не побеспокоят назойливые соседи. 

В этой Книге идей мы разбираем интерьер одной из усадеб Подмосковья. Специалисты архитектурной студии Back2architecture, работавшие над реконструкцией гостевого дома, любезно предоставили фото проекта, выполненного фотографом Юрием Гришко, и мы на собственном опыте смогли ощутить ту самую связь времен, ради которой люди не жалеют денег на приобретение бывших дворянских поместий.

4. Идеи стильных садовых мостиков

Koiteich in Marburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Есть что-то особенное в том, чтобы находиться рядом с водой. Любоваться плавным потоком или каскадами водопада не менее интересно, чем разглядывать лучи отражающегося на глади воды солнца. Чаще всего водоем на участках – дело рукотворное, поэтому если у вас уже есть декоративный пруд, самое время дополнить его стильным садовым мостиком.

Декоративный мостик может использоваться не только по прямому назначению, но и служить в качестве украшения сада, дополняя его стиль. Если вы уже начали готовиться к весне, загляните в статью ’Идеи стильных садовых мостиков’, возможно, какой-то них вам захочется возвести в собственном саду. 

5. Необычные письменные столы

Кабинет Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Рабочий кабинет в классическом стиле
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Кабинет

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Большинство из нас проводит основную часть дня на работе и не понаслышке знакомы с неприятным ощущением словно жизнь проносится мимо, а вы без сна и отдыха сидите в душных стенах офиса, пытаясь совладать с нескончаемым потоком срочных задач. К сожалению, такие мысли характерны практически для каждого кабинетного работника, трудовой день которого зачастую длится намного больше, чем было оговорено контрактом. Чтобы справиться с усталостью от монотонного ритма жизни, устройте перестановку на рабочем месте. Начать предлагаем с приобретения нового необычного письменного стола.

До и После: Casa do Chapéu Virado

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