Топ 5: лучшие проекты недели

Быть владельцем собственной усадьбы не только престижно и статусно. Дворянские гнезда находятся далеко за пределами душного мегаполиса. Здесь, в экологически благополучной зоне, вам не придется круглые сутки дышать угарным газом, и вас не побеспокоят назойливые соседи.

В этой Книге идей мы разбираем интерьер одной из усадеб Подмосковья. Специалисты архитектурной студии Back2architecture, работавшие над реконструкцией гостевого дома, любезно предоставили фото проекта, выполненного фотографом Юрием Гришко, и мы на собственном опыте смогли ощутить ту самую связь времен, ради которой люди не жалеют денег на приобретение бывших дворянских поместий.