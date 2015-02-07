До и После: Casa do Chapéu Virado

Жителям Западной Европы свойственно бережное отношение к своему наследию. Сносить здания исторического значения для них хуже преступления. Нередки случаи, когда семьи годами живут в практически разваливающихся домах и ни в какую не желают менять их на современные квартиры. Чем старше дом, тем сильнее связь времен, которую так ценят европейцы.

Однако рано или поздно возрастные дома приходят в упадок. Чтобы снова вернуть их к жизни, приходится прибегать к услугам опытных архитекторов. Реконструкцию проекта, который мы представляем в ставшей традиционной рубрике До и После, возглавил известный португальский архитектор и специалист в области городского проектирования Нуно Ладейро (Nuno Ladeiro). Нуно и его команда смело приняли вызов превратить разваливающийся дом по имени Casa do Chapéu Virado в прочную и современную виллу. Давайте посмотрим, что из этого вышло.