До и После: Casa do Chapéu Virado

Жителям Западной Европы свойственно бережное отношение к своему наследию. Сносить здания исторического значения для них хуже преступления. Нередки случаи, когда семьи годами живут в практически разваливающихся домах и ни в какую не желают менять их на современные квартиры. Чем старше дом, тем сильнее связь времен, которую так ценят европейцы.
Однако рано или поздно
возрастные дома приходят в упадок. Чтобы снова вернуть их к жизни, приходится прибегать к услугам опытных архитекторов. Реконструкцию проекта, который мы представляем в ставшей традиционной рубрике До и После, возглавил известный португальский архитектор и специалист в области городского проектирования Нуно Ладейро (Nuno Ladeiro). Нуно и его команда смело приняли вызов превратить разваливающийся дом по имени Casa do Chapéu Virado в прочную и современную виллу. Давайте посмотрим, что из этого вышло.
Вилла, расположенная в небольшом португальском городе Кашкайш, была построена в 60-е годы и принадлежит к одному из самых ярких периодов в истории португальского дизайна. Разрушить эту жемчужину загородной архитектуры было бы просто преступлением.
Новый владелец виллы высоко оценил потенциал здания и не пожалел денег на полный капитальный ремонт фасадов, интерьера и прилегающего к дому сада.
Заброшенный сад зарос сорняками, многие растущие в нем деревья безнадежно чахли в отсутствии надлежащего ухода. Архитектор решил восстановить полуразрушенное крыльцо и воссоздать прилегающую к нему толстую стену из натурального камня.
Лицевой фасад здания засветился новыми яркими красками, при этом его экстерьер сохранил характерные для традиционной португальской архитектуры черты. Чтобы придать дому более современный вид, на окна установили современные жалюзи и решетки. Заново посаженные деревья и аккуратно подстриженный газон снова превратили сад в место для комфортного семейного отдыха.
Мрамор – один из немногих камней, которому удается остаться холодным даже под палящим португальским солнцем. Благодаря положенному вдоль дома мрамору, жители виллы могут спокойно отдыхать у дома даже в самые жаркие часы дня. Остальную часть сада авторы проекта, наоборот, решили сделать максимально открытой для солнечных лучей.
Текстура каменной стены также подверглась небольшому обновлению и стала важнейшим элементом экстерьера дома, благодаря которому здание сохранило свой рустикальный облик. Современные кашпо – декоративные сосуды, внутрь которых помещаются горшки с цветами, тонко подчеркнули связь традиций и современности, характерные для Casa do Chapéu Virado.
Культ еды присущ всем без исключения жителям южных стран. Поэтому неудивительно, что первая комната, в которую мы попали, оказалось столовой. Дизайнеры решили не перегружать стены декором, сделав упор на современный стол и стул с вновь вошедшими в моду пластиковыми ножками.
На втором этаже находится комната для настоящих интеллектуалов. Здесь жители и гости дома могут удобно расположиться в кресле от известного дизайнера Чарльза Рэй Эймса (Charles Ray Eames) и погрузиться в чтение любимых книг. Широкое окно, ступенчатый потолок и лестничный проход создадут причудливую игру света и тени, которая украсит минималистичный интерьер комнаты для чтения.
Отдохнуть от белых стен вам поможет ванная комната, оформленная в темных тонах. Черная плитка и мебель из темного дерева погрузят вас в интригующую атмосферу тайны. Сделать комнату чуть светлее можно, включив бежевый светильник, непривычно низко висящий прямо над раковиной.