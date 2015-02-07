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До и После: Casa do Chapéu Virado

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
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Жителям Западной Европы свойственно бережное отношение к своему наследию. Сносить здания исторического значения для них хуже преступления. Нередки случаи, когда семьи годами живут в практически разваливающихся домах и ни в какую не желают менять их на современные квартиры. Чем старше дом, тем сильнее связь времен, которую так ценят европейцы.

Однако рано или поздно возрастные дома приходят в упадок. Чтобы снова вернуть их к жизни, приходится прибегать к услугам опытных архитекторов. Реконструкцию проекта, который мы представляем в ставшей традиционной рубрике До и После, возглавил известный португальский архитектор и специалист в области городского проектирования Нуно Ладейро (Nuno Ladeiro). Нуно и его команда смело приняли вызов превратить разваливающийся дом по имени Casa do Chapéu Virado в прочную и современную виллу. Давайте посмотрим, что из этого вышло.

Фасад дома до начала реконструкции

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Вилла, расположенная в небольшом португальском городе Кашкайш, была построена в 60-е годы и принадлежит к одному из самых ярких периодов в истории португальского дизайна. Разрушить эту жемчужину загородной архитектуры было бы просто преступлением. 

Новый владелец виллы высоко оценил потенциал здания и не пожалел денег на полный капитальный ремонт фасадов, интерьера и прилегающего к дому сада.

Заброшенный сад

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Заброшенный сад зарос сорняками, многие растущие в нем деревья безнадежно чахли в отсутствии надлежащего ухода. Архитектор решил восстановить полуразрушенное крыльцо и воссоздать прилегающую к нему толстую стену из натурального камня.

Фасад дома после реконструкции

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Лицевой фасад здания засветился новыми яркими красками, при этом его экстерьер сохранил характерные для традиционной португальской архитектуры черты. Чтобы придать дому более современный вид, на окна установили современные жалюзи и решетки. Заново посаженные деревья и аккуратно подстриженный газон снова превратили сад в место для комфортного семейного отдыха.

Сад с другой стороны

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Мрамор – один из немногих камней, которому удается остаться холодным даже под палящим португальским солнцем. Благодаря положенному вдоль дома мрамору, жители виллы могут спокойно отдыхать у дома даже в самые жаркие часы дня. Остальную часть сада авторы проекта, наоборот, решили сделать максимально открытой для солнечных лучей.

Традиция и современность

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Текстура каменной стены также подверглась небольшому обновлению и стала важнейшим элементом экстерьера дома, благодаря которому здание сохранило свой рустикальный облик. Современные кашпо – декоративные сосуды, внутрь которых помещаются горшки с цветами, тонко подчеркнули связь традиций и современности, характерные для Casa do Chapéu Virado.

Столовая комната

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Культ еды присущ всем без исключения жителям южных стран. Поэтому неудивительно, что первая комната, в которую мы попали, оказалось столовой. Дизайнеры решили не перегружать стены декором, сделав упор на современный стол и стул с вновь вошедшими в моду пластиковыми ножками.

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Комната для чтения

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

На втором этаже находится комната для настоящих интеллектуалов. Здесь жители и гости дома могут удобно расположиться в кресле от известного дизайнера Чарльза Рэй Эймса (Charles Ray Eames) и погрузиться в чтение любимых книг. Широкое окно, ступенчатый потолок и лестничный проход создадут причудливую игру света и тени, которая украсит минималистичный интерьер комнаты для чтения.

Ванная комната

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Отдохнуть от белых стен вам поможет ванная комната, оформленная в темных тонах. Черная плитка и мебель из темного дерева погрузят вас в интригующую атмосферу тайны. Сделать комнату чуть светлее можно, включив бежевый светильник, непривычно низко висящий прямо над раковиной.

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