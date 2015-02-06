homify 360°: Маленький дом c галереей в городке Райлинген

Специалисты архитектурной фирмы Architekten Lenzstrasse Dreizehn спроектировали и построили дом в маленьком городке на юге Германии под названием Райлинген. Несмотря на ограниченную площадь жилого пространства, заказчикам очень хотелось, чтобы его интерьер казался просторным. Для решения этой задачи специалистам пришлось применить ряд хитростей. Результатом работы стал замечательный загородный дом, перемещаясь по внутреннему пространству которого, чувствуешь себя как во дворце.
Снаружи дом является типичным представителем традиционной архитектуры немецких загородных домов. Фасад, повернутый ко внешней стороне улицы, украшают современные раздвижные двери, которые на ночь можно закрыть с помощью деревянных жалюзи. Такие же жалюзи установлены на всех окнах этой стороны дома. Центральный вход в дом находится сбоку. Чтобы гостям было проще его найти, архитекторы покрасили подъезд в черный цвет.
Гараж, расположенный параллельно дому, повторяет его контуры, и вместе они образуют маленький и органичный архитектурный ансамбль. Деревянные рейки, положенные вертикально, и стеклянные вставки под крышей придают гаражу современный вид.
Кухня и столовая находятся на солнечной стороне, что обеспечивает комнаты непрерывным потоком дневного света. Роль межкомнатной перегородки между гостиной и кухней выполняет широкий и вместительный шкаф, в который может поместится много полезных вещей. Это позволяет существенно сэкономить место в небольшом по площади помещении.
Планировка второго этажа дома кажется довольно необычной и впечатляет своей открытой и симметричной формой. Лестница делит верхний этаж на две независимых части, которые соединяет галерея. Пол из деревянных половиц создает в доме атмосферу тепла и уюта. Проход в ванную комнату и спальню был огорожен раздвижными дверями, цвет которых специалисты подобрали в тон полу. Подобное интерьерное решение позволило визуально расширить площадь мансардного этажа.
Лестница и галерея являются центральными элементами композиции пространства. Они не только зрительно украшают интерьер комнаты, вместе с несущими стенами они составляют каркас постройки. Благодаря этому архитектурному решению, архитекторам удалось максимально оптимизировать жилое пространство в доме с небольшой жилой площадью.
Эффект свободы передвижения достигается не только с помощью правильной планировки пространства. Обилие дневного света также способствует визуальному расширению комнаты, поэтому над ванной было установлено целых три окна. Одно из напольных покрытий состоит из деревянных половиц, другое – из кафельной плитки. Благодаря этому слегка аксетичный интерьер ванной выглядит привлекательней.
Даже большим поклонникам квартир с открытой планировкой иногда необходимо побыть в уединении, поэтому с помощью кафельной плитки архитекторы оградили пространство ванной, создав своего рода маленькую комнату внутри большой. Прозрачная душевая кабина позволит принимать душ, купаясь в лучах солнца.
За бетонной перегородкой ванной скрывается спальная комната. Это и есть та самая раздвижная дверь, расположенная напротив галереи. Полупрозрачное стекло над дверью позволяет свету из ванной проникать в спальню. Конусообразная форма окон и темно-коричневые рамы делают интерьер комнаты стильным и современным.
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