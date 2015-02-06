homify 360°: Маленький дом c галереей в городке Райлинген

Планировка второго этажа дома кажется довольно необычной и впечатляет своей открытой и симметричной формой. Лестница делит верхний этаж на две независимых части, которые соединяет галерея. Пол из деревянных половиц создает в доме атмосферу тепла и уюта. Проход в ванную комнату и спальню был огорожен раздвижными дверями, цвет которых специалисты подобрали в тон полу. Подобное интерьерное решение позволило визуально расширить площадь мансардного этажа.

Лестница и галерея являются центральными элементами композиции пространства. Они не только зрительно украшают интерьер комнаты, вместе с несущими стенами они составляют каркас постройки. Благодаря этому архитектурному решению, архитекторам удалось максимально оптимизировать жилое пространство в доме с небольшой жилой площадью.