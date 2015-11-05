Элементы деревенского стиля в небольшой квартире

Теплый и грубый одновременно, кричаще натуральный и природно-лаконичный – такой противоречивый и оригинальный рустикальный стиль во многом кажется логичным для больших домов-шале и просторных квартир в сотни метров. Но на самом деле рустикальный стиль неприхотлив и вполне может быть ярко выражен даже одним точечным акцентом в интерьере. Просто каждая вещь рустикального стиля достаточно индивидуальная, целостная и может использоваться самостоятельно, без составления какого-то комплексного стиля в комнате.

Поэтому, если вы еще не стали счастливым обладателем замка в горах, но рустикальный стиль все же привлекает своей естественностью и нарочитой грубостью материалов, попробуйте добавить в обычный интерьер небольшой квартиры несколько рустикальных приемов оформления, которые покажутся вам наиболее простыми в исполнении и подходящими под ваше настроение.