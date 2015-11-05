Элементы деревенского стиля в небольшой квартире

Теплый и грубый одновременно, кричаще натуральный и природно-лаконичный – такой противоречивый и оригинальный рустикальный стиль во многом кажется логичным для больших домов-шале и просторных квартир в сотни метров. Но на самом деле рустикальный стиль неприхотлив и вполне может быть ярко выражен даже одним точечным акцентом в интерьере. Просто каждая вещь рустикального стиля достаточно индивидуальная, целостная и может использоваться самостоятельно, без составления какого-то комплексного стиля в комнате.
Поэтому, если вы еще не стали счастливым обладателем замка в горах, но рустикальный стиль все же привлекает своей естественностью и нарочитой грубостью материалов, попробуйте добавить в обычный интерьер небольшой квартиры несколько рустикальных приемов оформления, которые покажутся вам наиболее простыми в исполнении и подходящими под ваше настроение.
Со времен появления пластика и синтетики эти материалы завоевали в нашей жизни такое всеобъемлющее значение, что, устав от ярких расцветок и обтекаемых форм сердце современного человека порой требует хотя бы небольшого соприкосновения с неотесанной фактурой природы.
Все-таки в лесах человечество прожило не одну тысячу лет, а изыски пластика и техно-культуры только с середины 20 века заменяют в интерьерах деревянные резные комоды и дубовые обеденные столы. Конечно, ритм современной жизни таков, что даже при желании полностью воссоздать в обычной квартире атмосферу рустикального стиля – задача непосильная, да и напрасная.
А вот использование отдельных элементов, выполненных во всей красе этой яркой стилистики, действительно способно привнести в интерьер нужный баланс удобства и оригинальности. Любой предмет, выполненный в рустикальном стиле будет контрастно выделяться на фоне обычной обстановки комнаты, эффектно добавляя вашему интерьеру фактурность и аутентичность натуральных материалов.
Рустикальный стиль использует простые материалы так, как они есть, без украшений, обработки и шлифовки, что позволяет создавать интерьеры фактурные и лаконичные одновременно. Поэтому вполне возможно для придания небольшой комнате нарочитой и свежей естественности, использовать приемы рустикального стиля в отделке стен, пола.
Простые и основательные деревянные доски в качестве напольного покрытия, деревянные панели или грубоватая штукатурка стен, открытая каменная и кирпичная кладка – основа рустикальной стилистики интерьера. Такие материалы доступны для использования даже в самых типовых квартирах, придавая любой комнате то настроение загородного дома, за которое так ценится рустикальный стиль.
Оформление комнат в рустикальном стиле более присуще просторным помещениям. Считается, что именно так природные материалы раскрываются во всей красе. Но, если посмотреть примеры использования элементов этого стиля в небольших комнатах, то теплота натуральных отделочных материалов и атмосфера умиротворенной простоты привлекает экспериментировать даже в самых скромных размерах квартиры.
Темный цвет древесины и фактурность материала подчеркивают небольшие размеры комнаты, но для создания уютного уголка отдыха это является скорее преимуществом, позволяющим создать настроение уединенности от суеты внешнего мира.
Крайне привлекательным вариантом для оформления даже небольшого рабочего уголка в квартире могут стать элементы рустикального стиля. Массивный лаконичный стол с приятной гладкостью деревянной поверхности, удобное кожаное кресло, темная отделка стен – все это создает настроение неспешной основательности, мужского характера и стиля вести дела. Добротные материалы позволяют однажды оборудовав такой кабинет, не задумываясь больше о таких мелочах, спокойно заниматься своими делами.
Самый обычный предмет, выполненный в рустикальной стилистике преображается и ярко выделяется на фоне типовой мебели. Казалось бы, простой кухонный табурет, но благодаря нарочитой грубости формы и материала притягивает внимание и украшает интерьер.
Фактурность мебели в рустикальном стиле великолепно смотрится в качестве акцентов на фоне стандартных интерьеров: шероховатые волокна древесины, плетенные узоры джутовых ковров, мягкая грубоватость кожи. Рядом с пластиковыми, глянцевыми поверхностями такие разнообразные текстуры рустикального стиля еще ярче проявляют всю свою индивидуальность.
Теплая фактура натуральных материалов украсит не только просторную гостинную или солидный кабинет, но и яркий интерьер детской комнаты, сделав его еще более уютным и свежим. Сочетание простоты натуральных материалов рустикального стиля и детской непосредственности, ярких красок на фоне дощатых стен, помогут сделать детскую и веселой, и экологичной.
Чистота природы, незамысловатая прочность материалов – лучший фон для роста и развития ребенка, чувствительного ко всему настоящему.
Интерьер небольшой квартиры можно дополнить различными архитектурными решениями, свойственными рустикальному стилю, что поможет не только достичь оригинальности декора, но и решить функциональные задачи.
Небольшие кирпичные перегородки, зонирующие пространство, деревянные фальш-балки на потолке для придания комнате нужной геометрии, дерево для прочной отделки дверных и оконных проемов – все эти простые приемы помогут задать интерьеру нужную стилистику, решая при этом ряд насущных вопросов обустройства в квартире.
Простая красота природы всегда была неиссякаемым источником вдохновения для творчества, что еще раз подтверждают примеры рустикального стиля в интерьерах. Увидеть сложное в простом, сделать из обычного бревна произведение искусства – достойная задача для дизайнера.
Вся суть рустикального стиля – в раскрытии внутренней энергии материалов: в узоре годичных колец, в сплетении волокон, в шероховатой грубости поверхности. Каждый такой объект – как история жизни, неповторим и индивидуален, здесь нет точности заводской штамповки, но в этой нестройности форм и кроется душевность и жизненная мудрость.
Значительным преимуществом рустикального стиля является его стремление к ограниченному количеству предметов и элементов отделки. Рустикальный стиль позволяет махнуть рукой на все лишнее, выбрав для себя несколько нужных предметов в интерьер комнаты и вложить именно в них всю основную идею.
Удобные, массивные кожаные кресла и скромный деревянный столик – вот к примеру и вся композиция уголка в гостиной. Что еще нужно человеку для уютного вечера за чашкой чаю, возможно только душевный друг, разделяющий такое же избирательное отношение к жизни и к общению.