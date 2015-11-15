Как украсить интерьер бани с пользой и красотой

Еще в самых древних летописях и рассказах путешественников о культуре Руси упоминается и о традиционной русской бане, и об огромной значении этой очищающей процедуры в жизни русского человека. Банная культура не утрачена и сейчас, прекрасно дополняя и обогащая современный ритм жизни человека. Интерьер бани – отображение всех вековых традиций использования этих помещений, чистый и простой, но по-своему великолепный натуральностью и аутентичностью материалов.
Выбирая виды отделки и декора для интерьера бани, можно, конечно, несколько облегчить свою задачу, применив ряд современных технологий. Но всегда нужно помнить об особенностях бани – повышенной влажности, высокой температуре, что зачастую делает безопасным применение только самых простых и традиционных решений.
Настоящая русская баня – это целая философия отдыха и очищения. Поэтому идеальное помещение русской бани – большая бревенчатая изба в лесу возле реки, с парной, предбанником и просторной комнатой отдыха для большой компании друзей. Ведь баня – это отдых не только для тела, но прежде всего, для души русского человека. Деревянные теплые стены, каменный камин с живым огнем, широкий круглый стол, ароматный чай и расслабленная беседа на весь вечер – вот настоящая атмосфера русской бани, безупречно воплощенная в дизайнерском проекте двухэтажного бревенчатого домика в лесу.
Конечно, главное в парной – это правильное обустройство печи, поэтому вполне логично придать этому важному элементу интерьера еще и яркое декоративное значение. Выбирая виды отделки для печи в бане нужно обязательно учесть, что очень мало материалов выдержит высокие температуры, до которых разогревается печь в сочетании с влажностью в помещении.
Основные свойства, по которым нужно подбирать материал: повышенная термостойкость, прочная низкопористая структура, толщина материала должна составлять не менее 5-7 мм, нельзя использовать хрупкие, ломкие материалы. Таким сочетанием свойств обладают как ни странно именно традиционные русские материалы, одни из них – изразцы. Поэтому использование изразцовой печи для бани – это не только яркий элемент декора, но и вполне проверенное многовековой практикой решение.
В настоящей русской бане атмосфера горячая и влажная, что и формирует все основные требования к оформлению интерьера. Во-первых, баня – это всегда много натуральной древесины. И это требование нельзя обойти никакими современными материалами. Все виды линолеума, древесно-стружечных плит, изолирующие материалы – при повышенной температуре и влажности неизбежно начинают излучать вредные химические соединения, лишая баню всей ее очищающей и оздоровительной функции.
То же самое касается и вариантов обработки древесины – они для бани неприемлемы, только дерево, только чистое и натуральное. Во-вторых, отопление парной – это всегда тот или иной вид печи. И доверятся здесь лучше всего проверенным специалистам и простым решениям. Ну и, конечно, уютную атмосферу бани всегда хочется дополнить аксессуарами в стиле древнерусских избушек, для чего прекрасно подойдут и разнообразные веники, и вышитые скатерти, и любая интересная чашка или плошка в стиле хохломы или гжель.
Еще из школьной программы физики все мы знаем, что вода – идеальный проводник электричества и поэтому электро-приборы и электро-проводку нужно держать подальше от источников воды и повышенной влажности. При оборудовании системы освещения в бане, а тем более – в самой парилке, нужно выбирать только специализированные- жаропрочные и изолированные светильники. Современным решением для оборудованием освещения в бане является использование оптико-волоконной системы с галогеновыми лампами.
Наиболее долговечным будет использование варианта со стеклянным материалом оптического волокна, пластик более экономичен по цене, но потребует периодической замены. Свет небольших галогеновых ламп идеально подходит для помещения предбанника и парной – неяркий, но дающий достаточный уровень освещения.
Конечно, классическим материалом для парной издавна служит отделка деревом – и с практической, и с эстетической точки зрения теплая и ароматная структура древесины идеально работает в пространстве влажной горячей парной.
Профессионалы советуют использовать для отделки парной разные породы древесины. Кто-то склоняется к лиственным породам, рекомендую березу, осину, липу. Также можно использовать древесину хвойных деревьев, это экономичный вариант, к тому же такие породы дерева наполнят воздух парилки свежим запахом хвойного леса.
Более дорогими для отделки парилки являются кедр и лиственница, но и свойства их идеально подходят для жаркого воздуха бани. Они обладают повышенной влагостойкостью, легким приятным ароматом и долгие годы сохраняют свой вид.
Еще одним натуральным материалом, используемым для отделки парной, может быть камень. Благодаря своим природным свойствам накопления тепла внутри, такая отделка кроме декоративной функции, поможет и поддерживать нужную температуру в парной. Конечно, выбирая камни для отделки парной, нужно особо учесть и жаростойкость и прочность, чтобы такая каменная стена служила верой и правдой долгие годы.
В любом проекте бани, мы, конечно, стремимся по-возможности следовать традиционным особенностям создания этого исконного русского пространства. Если есть возможность выполнить весь комплекс работ без компромиссных современных
улучшений, то атмосфера бани получается действительно душевной и очищающей.
Массивные бревна сибирского кедра, обтесанные с двух сторон – прочно удерживают тепло и наполняют парную атмосферой алтайского леса. Изразцовая дровяная печь идеально прогревает парную и позволяет долго поддерживать нужную температуру. Конечно, такая аутентичность – и сложно-выполнимый, и дорогостоящий проект, но полученный результат вполне стоит своих вложений.
Интерьеры предбанников оформляются обычно также и как парная, с максимальным использованием теплой натуральной древесины. Но это совсем не значит, что здесь нет места стильным решениям. Дерево само по себе – богато текстурой и яркой декоративностью, поэтому мебель из такого материала можно изготовить максимально лаконичную и простую. Контрастное сочетание цветов древесины – светлой для мебели и элементов отделки, темного дерева для декора стен, поможет придать интерьеру свежести и динамичной позитивности.
Жаркая и влажная атмосфера парной усложняет процесс организации системы освещения, но не исключает применения оригинальных дизайнерских решений. Сплошная полоса светодиодной подсветки за прочным жаростойким цветным стеклом – прекрасно дополняет теплым освещением светлые оттенки древесины, добавляя традиционному интерьеру парной ощущение солнечного тепла и легкости.