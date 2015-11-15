Как украсить интерьер бани с пользой и красотой

Еще в самых древних летописях и рассказах путешественников о культуре Руси упоминается и о традиционной русской бане, и об огромной значении этой очищающей процедуры в жизни русского человека. Банная культура не утрачена и сейчас, прекрасно дополняя и обогащая современный ритм жизни человека. Интерьер бани – отображение всех вековых традиций использования этих помещений, чистый и простой, но по-своему великолепный натуральностью и аутентичностью материалов.

Выбирая виды отделки и декора для интерьера бани, можно, конечно, несколько облегчить свою задачу, применив ряд современных технологий. Но всегда нужно помнить об особенностях бани – повышенной влажности, высокой температуре, что зачастую делает безопасным применение только самых простых и традиционных решений.