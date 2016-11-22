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15 идей декорирования дверей

Перла Вереника Перла Вереника
ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
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Двери имеют очень важную роль в доме, не только с точки зрения функциональности, но и эстетически. Как и в случае со стенами, двери можно обновить без полной замены, придать им новый цвет и стиль. В нашем обзоре мы собрали варианты креативного преображения дверей, которые помогут вам сделать интерьер более ярким и творческим. 

1. Геометрический рисунок

ＨＯＵＳＥ華茶庵, 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 Окна и двери в эклектичном стиле
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

Стеклянные вставки в дверном полотне – прием классический, это наполняет комнату дополнительным светом и легкостью. Кроме того, необычная форма стеклянных вставок сделает интерьер более оригинальным.

2. Картина с перспективой

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

Эта дверь кажется порталом в другой мир благодаря интересному приему: на поверхности нарисована простая картина с дальней перспективой, кажется что эта дорога зовет вас за собой в путешествие. Даже маленькая комната с такой дверью станет выглядеть совершенно иначе. 

3. Узор из цветов

homify Окна и двери в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Простой трафаретный рисунок и контрастная краска превратили эти темные двери в оригинальную композицию в интерьере. Вы можете подобным образом обновить интерьер любой комнаты, выбирая узоры и сочетание оттенков по своему вкусу.

4. Яркий цвет – необычно и стильно

Puertas de interior, Timberplan Timberplan Окна и двери в стиле модерн
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

Нейтральный, спокойный интерьер буквально оживает благодаря яркой двери. Очень современно смотрится сочетание лаконичного дизайна и насыщенного цвета двери. 

5. Игра цвета

Residencia CD de México, Studio Orfeo Quagliata Studio Orfeo Quagliata Окна и двери в стиле модерн
Studio Orfeo Quagliata

Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata

Яркие цвета можно использовать для декора двери в различном исполнении. Выбирайте один насыщенный оттенок или целую палитру.

6. Фотоколлаж

ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

Поверхность дверей прекрасно подходит для размещения красочный фото-панелей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

Фотопанели на дверях придадут пространству комнаты глубину и многоплановость, позволят сделать большую, массивную дверь более гармоничной, и интерьер – индивидуальным.

7. Дверь с кованным декором

Clásica y actual, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Окна и двери в классическом стиле
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Классическое и изящное украшение двери – детали из кованного металла.

8. Элегантное оформление двери

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio Окна и двери в эклектичном стиле
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

Современный стиль декора делает украшение интерьера элегантным и ненавязчивым. Сочетание интересных темных и светлых тонов древесины, четкая геометрия форм и линий – несколько деталей и интерьер приобретает иное оформление. 

9. Потайная дверь

MEYLENSTEIN: Wohnungsumbau Berlin-Schöneberg, Meylenstein Meylenstein Окна и двери в стиле модерн Дерево Красный
Meylenstein

Meylenstein
Meylenstein
Meylenstein

Если вы хотите сделать дверь практически незаметной в пространстве комнаты, используйте единую цветовую гамму для отделки стен и дверного полотна. В то же время, если вы решите потом обновить такой интерьер, достаточно перекрасить дверь в другой  контрастный цвет для создания авангардного и эффектного образа. 

10. Виниловые наклейки для оформления двери

Frases Chulas de Vinilo, Petit Vinilo Petit Vinilo Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Petit Vinilo

Petit Vinilo
Petit Vinilo
Petit Vinilo

Декор с помощью виниловых наклеек очень удобен: его легко нанести и убрать при необходимости, поэтому вы имеет возможность креативно оформлять свой интерьер под любое настроение. С помощью виниловых наклеек вы сможете быстро преобразить и поверхность двери и пространство вокруг, добавив в образ особую изюминку.

11. Эффектная металлическая дверь

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs Раздвижные двери
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

Придать интерьеру нотки урбанистического стиля поможет отделка двери под металл.  Покрытие полотна двери краской с металлизированным эффектом придаст поверхности своеобразную текстуру и нужный оттенок: стальной, бронзовый, состаренного металла.

12. Картина на двери

Valeriano Villegas, Valeriano Villegas Valeriano Villegas Окна и двери в стиле модерн
Valeriano Villegas

Valeriano Villegas
Valeriano Villegas
Valeriano Villegas

Вооружившись творческой фантазией и красками, используйте дверь как полотно для картины. Сюжет может быть и абсолютно абстрактным, сочетаясь по цвету с отделкой интерьера, и наоборот – подчеркивающим характер комнаты.

13. Резьба по дереву

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Окна и двери в тропическом стиле
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Изысканные узоры и текстура дерева идеально гармонируют друг с другом, что можно великолепно использовать для декора двери.

14. Яркие детали

EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto Окна и двери в стиле лофт
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

Задумавшись о декорировании дверей, обратите внимание на фурнитуру. Яркие дверные ручки могут стать сами по себе украшением интерьера.

15. Отделка двери с помощью обоев

Collezione Olivia, PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti Окна и двериДвери
PIXIE progetti e prodotti

PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti

Привычным и даже стандартным вариантом отделки для стен давно стала поклейка обоев. Но, как видите, этот материал имеет и другое применение – для декора двери, что делает интерьер намного ярче. 

15 красивых заборов и ограждений
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