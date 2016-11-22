15 идей декорирования дверей

Двери имеют очень важную роль в доме, не только с точки зрения функциональности, но и эстетически. Как и в случае со стенами, двери можно обновить без полной замены, придать им новый цвет и стиль. В нашем обзоре мы собрали варианты креативного преображения дверей, которые помогут вам сделать интерьер более ярким и творческим.
Стеклянные вставки в дверном полотне – прием классический, это наполняет комнату дополнительным светом и легкостью. Кроме того, необычная форма стеклянных вставок сделает интерьер более оригинальным.
Эта дверь кажется порталом в другой мир благодаря интересному приему: на поверхности нарисована простая картина с дальней перспективой, кажется что эта дорога зовет вас за собой в путешествие. Даже маленькая комната с такой дверью станет выглядеть совершенно иначе.
Простой трафаретный рисунок и контрастная краска превратили эти темные двери в оригинальную композицию в интерьере. Вы можете подобным образом обновить интерьер любой комнаты, выбирая узоры и сочетание оттенков по своему вкусу.
Нейтральный, спокойный интерьер буквально оживает благодаря яркой двери. Очень современно смотрится сочетание лаконичного дизайна и насыщенного цвета двери.
Яркие цвета можно использовать для декора двери в различном исполнении. Выбирайте один насыщенный оттенок или целую палитру.
Поверхность дверей прекрасно подходит для размещения красочный фото-панелей.
Фотопанели на дверях придадут пространству комнаты глубину и многоплановость, позволят сделать большую, массивную дверь более гармоничной, и интерьер – индивидуальным.
Классическое и изящное украшение двери – детали из кованного металла.
Современный стиль декора делает украшение интерьера элегантным и ненавязчивым. Сочетание интересных темных и светлых тонов древесины, четкая геометрия форм и линий – несколько деталей и интерьер приобретает иное оформление.
Если вы хотите сделать дверь практически незаметной в пространстве комнаты, используйте единую цветовую гамму для отделки стен и дверного полотна. В то же время, если вы решите потом обновить такой интерьер, достаточно перекрасить дверь в другой контрастный цвет для создания авангардного и эффектного образа.
Декор с помощью виниловых наклеек очень удобен: его легко нанести и убрать при необходимости, поэтому вы имеет возможность креативно оформлять свой интерьер под любое настроение. С помощью виниловых наклеек вы сможете быстро преобразить и поверхность двери и пространство вокруг, добавив в образ особую
изюминку.
Придать интерьеру нотки урбанистического стиля поможет отделка двери
под металл. Покрытие полотна двери краской с металлизированным эффектом придаст поверхности своеобразную текстуру и нужный оттенок: стальной, бронзовый, состаренного металла.
Вооружившись творческой фантазией и красками, используйте дверь как полотно для картины. Сюжет может быть и абсолютно абстрактным, сочетаясь по цвету с отделкой интерьера, и наоборот – подчеркивающим характер комнаты.
Изысканные узоры и текстура дерева идеально гармонируют друг с другом, что можно великолепно использовать для декора двери.
Задумавшись о декорировании дверей, обратите внимание на фурнитуру. Яркие дверные ручки могут стать сами по себе украшением интерьера.
Привычным и даже стандартным вариантом отделки для стен давно стала поклейка обоев. Но, как видите, этот материал имеет и другое применение – для декора двери, что делает интерьер намного ярче.