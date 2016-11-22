15 идей декорирования дверей

Двери имеют очень важную роль в доме, не только с точки зрения функциональности, но и эстетически. Как и в случае со стенами, двери можно обновить без полной замены, придать им новый цвет и стиль. В нашем обзоре мы собрали варианты креативного преображения дверей, которые помогут вам сделать интерьер более ярким и творческим.