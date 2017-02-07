​Дом за 3 млн, который вас удивит!

Такой дом, современный и очень скромный по своей натуре, построен по немецкому проекту из SIP-панелей, имеет отопление на основе газового котла и «теплого пола» и будет отличным решением для строительства в пригороде в умеренном и даже холодном климате.
Студия HERBERT ARCHITEKTEN GBR спроектировала этот дом для семьи с двумя детьми. Кроме невероятной комфортабельности, внимания к бюджету и красивого заднего дворика, этот дом уникален тем, что построен на участке всего лишь в 4 сотки, имеет гараж и сауну на цокольном этаже и плоскую кровлю.
Дом расположен в маленьком немецком городе Фульда, который все еще остается провинциальным и весьма традиционным. На его улицах – простые серые немецкие коттеджи с очень высокими двускатными или вальмовыми крышами, часто рыжими. Этот же дом – трехуровневый, лаконичный, с плоской кровлей, он выделяется на фоне остальных строений, но не настолько, чтобы внести хоть каплю дисгармонии в картинку идиллического пригорода.
Красиво оформленная подъездная площадка вторит почти восточному минимализму в дизайне самого дома. Подъезд к гаражу реализован таким образом, чтобы здесь могли стоять целых три гостевых автомобиля, кроме того, что стоит в гараже.
Общая площадь дома – около 160 кв. метров, что позволяет надеяться на реализацию в 3 млн рублей, даже с учетом работы строителей. Маленькая площадь фундамента дает возможность сэкономить, да и наличие гаража является несомненным плюсом.
Цокольный уровень в 50 кв. метров включает в себя гараж, сауну, душевую, комнату отдыха, бойлерную. Первый этаж – кухню, столовую и гостиную, прихожую и гостевой туалет. На втором находятся три спальни и ванная комната. Каждый этаж имеет примерно одинаковую площадь в 50-53 кв. метра. Напомним, дом имеет плоскую кровлю (битумную), что смотрится очень современно.
Компактная и современная, эта кухня выглядит идеальной площадкой для съемок фильма с эпизодом идеального семейного завтрака за барной стойкой! Форма гарнитура буквой «П» чаще всего встречается как раз в американской культуре, а вот интересный высокий закрытый буфет (на снимке слева) популярен именно в немецких домах.
Широкоугольные объективы интерьерных фотографов дают возможность вместить в снимок больше, но делают это за счет некоторого искажения пропорций помещения. Кухня на самом деле очень маленькая, поэтому этот модуль находится почти за спиной сидящих за барной стойкой. Но комфортабельность интерьера и его общую эргономичность это не нарушает.
Маленький задний дворик оформлен с помощью тротуарной плиткой в очень сдержанной манере. Данный ход бюджетен и отлично подойдет для старта!
Чтобы сгладить слишком явную брутальность конструкции самого дома, террасную площадку решено было сделать нестандартной формы.
Вы, наверное, уже заметили, как близко находятся соседние дома на таких же крошечных участках. Полной приватности здесь не получишь, это понятно, но можно постараться и сделать так, чтобы не чувствовать себя на полностью открытом пространстве.
По отношению к парадной двери эта красивая столовая находится в дальней части дома, оформлена она в современном стиле модерн. Как вы можете заметить, высота потолков в доме стандартная (2,8 метра), что позволяет реализовать проект на бюджетной основе.
Модные рисунки на фасадах, имитирующие ценные породы дерева, подают интерьер как более дорогостоящий. И аскетичный минимализм в концепции интерьера тоже играет не последнюю роль.
Стильная ванная комната на третьем этаже имеет отделку керамической плиткой двух цветов, красиво составленную дизайнером. Кроме того, здесь встроена система «теплого пола», а также есть интегрированные в стены сливы и изливы. Душевая находится в дальней части ванной комнаты, над унитазом – ниши с подсветкой для мелочей и декора.
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