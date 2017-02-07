​Дом за 3 млн, который вас удивит!

Такой дом, современный и очень скромный по своей натуре, построен по немецкому проекту из SIP-панелей, имеет отопление на основе газового котла и «теплого пола» и будет отличным решением для строительства в пригороде в умеренном и даже холодном климате.

Студия HERBERT ARCHITEKTEN GBR спроектировала этот дом для семьи с двумя детьми. Кроме невероятной комфортабельности, внимания к бюджету и красивого заднего дворика, этот дом уникален тем, что построен на участке всего лишь в 4 сотки, имеет гараж и сауну на цокольном этаже и плоскую кровлю.

Дом расположен в маленьком немецком городе Фульда, который все еще остается провинциальным и весьма традиционным. На его улицах – простые серые немецкие коттеджи с очень высокими двускатными или вальмовыми крышами, часто рыжими. Этот же дом – трехуровневый, лаконичный, с плоской кровлей, он выделяется на фоне остальных строений, но не настолько, чтобы внести хоть каплю дисгармонии в картинку идиллического пригорода.