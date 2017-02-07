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​Дом за 3 млн, который вас удивит!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Дома в стиле модерн Бежевый
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Такой дом, современный и очень скромный по своей натуре, построен по немецкому проекту из SIP-панелей, имеет отопление на основе газового котла и «теплого пола» и будет отличным решением для строительства в пригороде в умеренном и даже холодном климате.

Студия HERBERT ARCHITEKTEN GBR спроектировала этот дом для семьи с двумя детьми. Кроме невероятной комфортабельности, внимания к бюджету и красивого заднего дворика, этот дом уникален тем, что построен на участке всего лишь в 4 сотки, имеет гараж и сауну на цокольном этаже и плоскую кровлю.

Дом расположен в маленьком немецком городе Фульда, который все еще остается провинциальным и весьма традиционным. На его улицах – простые серые немецкие коттеджи с очень высокими двускатными или вальмовыми крышами, часто рыжими. Этот же дом – трехуровневый, лаконичный, с плоской кровлей, он выделяется на фоне остальных строений, но не настолько, чтобы внести хоть каплю дисгармонии в картинку идиллического пригорода.

​Вид со стороны улицы

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Дома в стиле модерн Бежевый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Красиво оформленная подъездная площадка вторит почти восточному минимализму в дизайне самого дома. Подъезд к гаражу реализован таким образом, чтобы здесь могли стоять целых три гостевых автомобиля, кроме того, что стоит в гараже.

Общая площадь дома – около 160 кв. метров, что позволяет надеяться на реализацию в 3 млн рублей, даже с учетом работы строителей. Маленькая площадь фундамента дает возможность сэкономить, да и наличие гаража является несомненным плюсом.

Цокольный уровень в 50 кв. метров включает в себя гараж, сауну, душевую, комнату отдыха, бойлерную. Первый этаж – кухню, столовую и гостиную, прихожую и гостевой туалет. На втором находятся три спальни и ванная комната. Каждый этаж имеет примерно одинаковую площадь в 50-53 кв. метра. Напомним, дом имеет плоскую кровлю (битумную), что смотрится очень современно.

​Кухня по-американски

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Кухня в стиле модерн Плитка Серый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Компактная и современная, эта кухня выглядит идеальной площадкой для съемок фильма с эпизодом идеального семейного завтрака за барной стойкой! Форма гарнитура буквой «П» чаще всего встречается как раз в американской культуре, а вот интересный высокий закрытый буфет (на снимке слева) популярен именно в немецких домах.

​Модуль для встраиваемой техники

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Кухня в стиле модерн Плитка Серый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Широкоугольные объективы интерьерных фотографов дают возможность вместить в снимок больше, но делают это за счет некоторого искажения пропорций помещения. Кухня на самом деле очень маленькая, поэтому этот модуль находится почти за спиной сидящих за барной стойкой. Но комфортабельность интерьера и его общую эргономичность это не нарушает.

​На заднем дворике

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Дома в стиле модерн Бежевый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Маленький задний дворик оформлен с помощью тротуарной плиткой в очень сдержанной манере. Данный ход бюджетен и отлично подойдет для старта!

​Необычная форма

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Дома в стиле модерн Бежевый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Чтобы сгладить слишком явную брутальность конструкции самого дома, террасную площадку решено было сделать нестандартной формы.

​Во славу приватности

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Дома в стиле модерн Бежевый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Вы, наверное, уже заметили, как близко находятся соседние дома на таких же крошечных участках. Полной приватности здесь не получишь, это понятно, но можно постараться и сделать так, чтобы не чувствовать себя на полностью открытом пространстве.

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​Столовая

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Столовая комната в стиле модерн Серый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

По отношению к парадной двери эта красивая столовая находится в дальней части дома, оформлена она в современном стиле модерн. Как вы можете заметить, высота потолков в доме стандартная (2,8 метра), что позволяет реализовать проект на бюджетной основе.

​Гостиная

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Гостиная в стиле модерн Плитка Серый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Модные рисунки на фасадах, имитирующие ценные породы дерева, подают интерьер как более дорогостоящий. И аскетичный минимализм в концепции интерьера тоже играет не последнюю роль.

​Ванная комната

Wohnhaus 2 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Ванная комната в стиле модерн Плитка Серый
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Стильная ванная комната на третьем этаже имеет отделку керамической плиткой двух цветов, красиво составленную дизайнером. Кроме того, здесь встроена система «теплого пола», а также есть интегрированные в стены сливы и изливы. Душевая находится в дальней части ванной комнаты, над унитазом – ниши с подсветкой для мелочей и декора.

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