Настоящий дом американской мечты

Главная составляющая американской мечты – это комфортабельная жизнь. Сохраняясь на протяжении уже более 50 лет примерно в одном и том же формате, она представляет собой схему – дом площадью более 200 кв. метров в красивом безопасном и зеленом пригороде, двое-трое детей, успешная карьера у одного или обоих супругов, два автомобиля и семейные выходные, которые абсолютно всегда проводятся на свежем воздухе, за барбекю или в совместных поездках.
В такой жизни нет излишеств – никто не хочет поразить соседей стоимостью дивана или ожерелья, слетать в Австралию на выходные или потратить слишком большие средства на декор сада или дома.
Кроме того, все понимают, что и недвижимость, и автомобиль, и дизайн интерьера – все взято в кредит (недвижимость обычно на 25-35 лет), и никого не удивишь тем, что этот самый кредит придется выплачивать вплоть до самой пенсии. Досрочное погашение здесь не принято, а семьи живут от зарплаты до зарплаты, даже если очень хорошо обеспечены.
В дизайне интерьера кухня становится главным оружием хозяйки, чтобы сделать свою жизнь в пригороде максимально эффективной и удобной. Дело в том, что в США нельзя просто взять и сходить в магазин, ведь чаще всего он находится на таком большом расстоянии от дома, что дойти до него (так же, как и до кафе, бытового магазинчика, прачечной, парикмахерской) просто невозможно. Так, вылазки за продуктами делаются раз в неделю или даже в две, что бывает очень неудобно с одним автомобилем. Потому второй автомобиль во многих семьях – вовсе не роскошь, а необходимость, он компенсирует то, что не было средств на покупку дома в более обустроенном районе. И если с новыми гипермаркетами в России мы тоже чаще покупаем продукты большими партиями, все же мы всегда имеем под боком еще и супермаркет (и не один!). А в США такого простого нет. Кладовые на кухне в таком доме действительно необходимы.
В бедных семьях в любой части света мебель служит не одно поколение, передается по наследству и по мере необходимости ремонтируется. Но если в российской состоятельной семье мы уже не увидим такого (один дорогой буфет не считается), то в американской очень богатой семье мы по-прежнему можем наблюдать реставрацию старой кухни и другой встроенной деревянной мебели в доме. Да и новые поколения тоже не спешат менять кухонный гарнитур через 10, 15 и даже 20 лет службы.
Все это объясняется очень просто – в России можно купить самый дешевый гарнитур за 15-25 тысяч рублей, дорогой – за 50-100 тысяч рублей, а в США, несмотря на их высокие зарплаты, мебель на кухню стоит очень дорого. Цена гарнитура, как на фотографии выше, может доходить (с техникой и всем необходимым) до 50 тысяч долларов, что равняется почти 3 млн рублей. Средняя сумма на кухню для обычной семьи, которая не позволяет себе излишеств ни в чем, равняется около 10 тысячам долларов, что около 600 тысяч рублей.
Потому и заменять такую кухню на новую, понятное дело, никто не спешит. В США очень много кухонь, которым 40-50 лет, и этот факт совсем никого не удивляет.
То же самое происходит и с другой встроенной мебелью в доме, которой очень и очень много. Шкафы в спальнях, ванных, под лестницей, в прихожей, полочки в гостиной и других частях домах стоят немало.
В России данное понятие не совсем правильно понимается. В США существуют огромные проблемы с небезопасными районами, которые, по различным причинам часто бывают населены эмигрантами, латино-американцами или афро-американцами. Есть, конечно же, крупные преступные группировки и других национальностей, очень сильно влияющие на жизнь определенного региона. Так, перестрелки на улицах в неблагополучных районах во многих городах – норма, чего нам в России просто не понять.
Данная ситуация очень сильно влияет на рынок недвижимости. Сейчас криминальный рапорт, официально предоставляемый полицией, виден всему обществу, потому на сайте объявлений в любом штате США вы сразу можете увидеть, какие районы небезопасны, что мгновенно делает невозможной «удачную покупку по дешевой цене в шикарном районе». Так, абсолютно одинаковые, на первый взгляд, дома могут стоить и 200, и 600 тысяч, даже если расстояние между ними – около 5 км, и оба они находятся в одном крупном городе. Поэтому определение американского безопасного пригорода – это в первую очередь стоимость дома, которая напрямую зависит от криминальной сводки последних лет. В России мы, конечно же, можем провести границу между элитным районом, бедным спальным и совсем уж неблагополучным, но разница в США гораздо более существенна.
Не стоит говорить и о том, что построить новый дом в США – это огромная роскошь. Большинство семей живут в домах, которым более 60 лет, а многие – в тех, которым 90-120 лет. Все они обычно построены по каркасной технологии, некоторые – из кирпича (кирпичные строения популярны лишь на Северо-Востоке).
Отдельное спасибо – фотографам из студии CHIBI MOKU за предоставленные снимки этого дома американской мечты!
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