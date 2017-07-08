Настоящий дом американской мечты

В бедных семьях в любой части света мебель служит не одно поколение, передается по наследству и по мере необходимости ремонтируется. Но если в российской состоятельной семье мы уже не увидим такого (один дорогой буфет не считается), то в американской очень богатой семье мы по-прежнему можем наблюдать реставрацию старой кухни и другой встроенной деревянной мебели в доме. Да и новые поколения тоже не спешат менять кухонный гарнитур через 10, 15 и даже 20 лет службы.

Все это объясняется очень просто – в России можно купить самый дешевый гарнитур за 15-25 тысяч рублей, дорогой – за 50-100 тысяч рублей, а в США, несмотря на их высокие зарплаты, мебель на кухню стоит очень дорого. Цена гарнитура, как на фотографии выше, может доходить (с техникой и всем необходимым) до 50 тысяч долларов, что равняется почти 3 млн рублей. Средняя сумма на кухню для обычной семьи, которая не позволяет себе излишеств ни в чем, равняется около 10 тысячам долларов, что около 600 тысяч рублей.

Потому и заменять такую кухню на новую, понятное дело, никто не спешит. В США очень много кухонь, которым 40-50 лет, и этот факт совсем никого не удивляет.