​Техно-новинки для вашей кухни 2017

Уникальный гриль Теппан Яки (на фото третий слева, плоский, стальной) может изменить ваши пристрастия в кулинарии до неузнаваемость, открыв вам новые горизонты. Например, модель Gaggenau VP 421-111 стоит около 80 тысяч рублей.

Есть и потрясающие встроенные фритюрницы от марок Miele, Neff, AEG, Fagor, Best Chef. Самая дешевая Zigmund & Shtain ENK 01.31 S стоит от 10 тысяч рублей, вместительность – около 3 литров.

Встроенная пароварка (например, Gaggenau VK 230110) тоже может стать прекрасным дополнением к вашей кухне. На фотографии она первая справа.