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​Техно-новинки для вашей кухни 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
titulo provisório, MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES Столовая комната в стиле модерн
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Техническое оснащение кухни, нестандартные модули и решения – то, что вскоре сделает продвинутую кулинарию даже дома реальностью! Быстрая и удобная готовка, легкие способы навести порядок – это цель, которой добиваются инженеры и дизайнеры по всему миру.

Интегрированная модульная техника

Küchengeräte - die täglichen Helfer!, Küchenwerkstatt Josef Kriener Küchenwerkstatt Josef Kriener КухняЭлектроника
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Уникальный гриль Теппан Яки (на фото третий слева, плоский, стальной) может изменить ваши пристрастия в кулинарии до неузнаваемость, открыв вам новые горизонты. Например, модель Gaggenau VP 421-111 стоит около 80 тысяч рублей.

Есть и потрясающие встроенные фритюрницы от марок Miele, Neff, AEG, Fagor, Best Chef. Самая дешевая Zigmund & Shtain ENK 01.31 S стоит от 10 тысяч рублей, вместительность – около 3 литров.

Встроенная пароварка (например, Gaggenau VK 230110) тоже может стать прекрасным дополнением к вашей кухне. На фотографии она первая справа.

Гриль, wok-панель, уникальные модули для запекания

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle КухняЭлектроника
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Гриллирующая поверхность (на фото первая справа, черная) – модный тренд в этом сезоне. В России уже сейчас можно купить TEKA ED 30 1G grill по цене ок. 20 тысяч рублей. Есть и более дешевые варианты, например, Electrolux EHB 310 X за 5-6 тысяч рублей. В самых дорогих моделях используются вулканические камни.

Особенные wok-панели (уникальные вогнутые, выглядят как ниша из черного глянца в составе стеклокерамической печи) пришли также из азиатской культуры. Стоит обратить внимание на фирму Teka и модель TG 41 W. На фотографии они не показаны.

Особенно уникальной выглядит модуль для запекания Miele CS 1421 S с выдвижным рабочим элементом, который вам точно стоит увидеть! Стоимость этой модели – ок. 150 тысяч рублей. На фотографии он не показан.

Парящий остров

titulo provisório, MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES Столовая комната в стиле модерн
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES

MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES

Парящий кухонный остров становится одной из важных особенностей инновационного дизайна кухни. Так, под собой он не содержит тумбы для хранения, а пустое пространство, благодаря чему к плите (или раковине) гораздо удобнее подходить. Кроме того, он может быть объединен в единый комплекс со столовой группой. Еще одна важная деталь – под ним могут стоять мобильные столики или мини-бары.

Интегрированная мультиварка

Haute Cuisine mit dem XXL-Dampfgarer, Küchenwerkstatt Josef Kriener Küchenwerkstatt Josef Kriener КухняЭлектроника
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Эта модель Miele DGC 6660 XXL имеет объем 68 литров, 4 уровня и более 150 автоматических программ. Фирма позиционирует ее как начало большой любви между вами и сложными в выполнении блюдами, о которых вы всегда мечтали. Стоимость – от 300 тысяч рублей. Другие название – мультиварка, комби-пароварка, пароварка, пароварка с функцией духового шкафа. Сделана из нержавеющей стали.

​Встроенная микроволновка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Встроенная под плитой микроволновка позволяет сделать городские мини-кухни полноценными и не тратить более 3-4 кв. метров на то, чтобы разместить все необходимое для простой готовки.

​Выдвижная вытяжка

the "andér-MATT" project (showroom 2015) , Archidé SA interior design Archidé SA interior design КухняЭлектроника
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

Такой тип вытяжки идеально подходит для плиты, которая размещена на острове или на выступающем в центр комнаты модуле. Также он пригодится для кухонь без верхних шкафчиков.

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​Встроенная кофе-машина

Küchengeräte - die täglichen Helfer!, Küchenwerkstatt Josef Kriener Küchenwerkstatt Josef Kriener КухняЭлектроника
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Шикарный вариант для того, чтобы воплотить единый дизайн для всего кухонного гарнитура и освободиться от мелкой техники на столешнице.

Доска-трансформер для резки

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green Кухня в скандинавском стиле
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Еще одна приятная деталь – выдвижная доска для резки, которая аккуратно задвигается в гарнитур, когда ее участие в готовке не требуется.

Плоская вытяжка

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Плоская вытяжка – бюджетный аналог выдвижной, она также не занимает места. Минус у нее только один – небольшая мощность.

Барная стойка для острова

Maisonette, RONALD-KIRSCH PLANungsgesellschaft RONALD-KIRSCH PLANungsgesellschaft Кухня в стиле модерн Дерево Белый
RONALD-KIRSCH PLANungsgesellschaft

RONALD-KIRSCH PLANungsgesellschaft
RONALD-KIRSCH PLANungsgesellschaft
RONALD-KIRSCH PLANungsgesellschaft

Шикарная надставка в виде барной стойки с имитацией ценных пород дерева – эффектный вариант для стилей модерн и минимализм. Такая барная стойка становится местом для завтраков.

Столешница с рельефом для мокрой посуды

Honed black granite homify Кухня в стиле модерн
homify

Honed black granite

homify
homify
homify

Еще один важный момент перестройки стандартного образа кухни – раковина, которая является частью столешницы, а не отдельным интегрированным элементом.

Встроенный холодильник с модулем раздачи

Inland Architects | The Orchard House | Bakersfield, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Кухня в стиле модерн Дерево Коричневый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Современные холодильники имеют модули для подачи различных напитков (молока, сока, воды, лимонада), с функцией дополнения льдом.

Mac c рецептами, видео-курсами, блогами о кулинарии

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Рабочий кабинет в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

У вас всегда под рукой будут самые модные и проверенные рецепты, возможность вести блог прямо из кухни, создавать самой фото-рецепты, изучать видео-курсы и смотреть видео-уроки, не отходя от плиты в реальном времени.

Доступ к Интернету на кухне – возможность превратить кулинарию в настоящее интерактивное хобби, с возможностью как получать, так и отдавать информацию и опыт.

Полочки, открывающиеся движением руки

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon КухняШкафы и полки
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

На фотографии выше представлена современная кухня, верхние шкафчики которой открываются движением руки на уровне встроенных над столешницей светильников.

Имитация ценных пород и глянец

Küchenträume von Josef Kriener, Küchenwerkstatt Josef Kriener Küchenwerkstatt Josef Kriener Кухня в стиле модерн
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener
Küchenwerkstatt Josef Kriener

Шикарное сочетание!

Модуль для интегрированной варочной поверхности

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon КухняШкафы и полки
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Такой модуль показывает, как можно организовать хранение нужных инструментов в гарнитуре, в котором духовка перемещена в высокий модуль.

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