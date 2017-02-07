​Техно-новинки для вашей кухни 2017

Техническое оснащение кухни, нестандартные модули и решения – то, что вскоре сделает продвинутую кулинарию даже дома реальностью! Быстрая и удобная готовка, легкие способы навести порядок – это цель, которой добиваются инженеры и дизайнеры по всему миру.
Уникальный гриль Теппан Яки (на фото третий слева, плоский, стальной) может изменить ваши пристрастия в кулинарии до неузнаваемость, открыв вам новые горизонты. Например, модель Gaggenau VP 421-111 стоит около 80 тысяч рублей.
Есть и потрясающие встроенные фритюрницы от марок Miele, Neff, AEG, Fagor, Best Chef. Самая дешевая Zigmund & Shtain ENK 01.31 S стоит от 10 тысяч рублей, вместительность – около 3 литров.
Встроенная пароварка (например, Gaggenau VK 230110) тоже может стать прекрасным дополнением к вашей кухне. На фотографии она первая справа.
Гриллирующая поверхность (на фото первая справа, черная) – модный тренд в этом сезоне. В России уже сейчас можно купить TEKA ED 30 1G grill по цене ок. 20 тысяч рублей. Есть и более дешевые варианты, например, Electrolux EHB 310 X за 5-6 тысяч рублей. В самых дорогих моделях используются вулканические камни.
Особенные wok-панели (уникальные вогнутые, выглядят как ниша из черного глянца в составе стеклокерамической печи) пришли также из азиатской культуры. Стоит обратить внимание на фирму Teka и модель TG 41 W. На фотографии они не показаны.
Особенно уникальной выглядит модуль для запекания Miele CS 1421 S с выдвижным рабочим элементом, который вам точно стоит увидеть! Стоимость этой модели – ок. 150 тысяч рублей. На фотографии он не показан.
Парящий кухонный остров становится одной из важных особенностей инновационного дизайна кухни. Так, под собой он не содержит тумбы для хранения, а пустое пространство, благодаря чему к плите (или раковине) гораздо удобнее подходить. Кроме того, он может быть объединен в единый комплекс со столовой группой. Еще одна важная деталь – под ним могут стоять мобильные столики или мини-бары.
Эта модель Miele DGC 6660 XXL имеет объем 68 литров, 4 уровня и более 150 автоматических программ. Фирма позиционирует ее как начало большой любви между вами и сложными в выполнении блюдами, о которых вы всегда мечтали. Стоимость – от 300 тысяч рублей. Другие название – мультиварка, комби-пароварка, пароварка, пароварка с функцией духового шкафа. Сделана из нержавеющей стали.
Встроенная под плитой микроволновка позволяет сделать городские мини-кухни полноценными и не тратить более 3-4 кв. метров на то, чтобы разместить все необходимое для простой готовки.
Такой тип вытяжки идеально подходит для плиты, которая размещена на острове или на выступающем в центр комнаты модуле. Также он пригодится для кухонь без верхних шкафчиков.
Шикарный вариант для того, чтобы воплотить единый дизайн для всего кухонного гарнитура и освободиться от мелкой техники на столешнице.
Еще одна приятная деталь – выдвижная доска для резки, которая аккуратно задвигается в гарнитур, когда ее участие в готовке не требуется.
Плоская вытяжка – бюджетный аналог выдвижной, она также не занимает места. Минус у нее только один – небольшая мощность.
Шикарная надставка в виде барной стойки с имитацией ценных пород дерева – эффектный вариант для стилей модерн и минимализм. Такая барная стойка становится местом для завтраков.
Еще один важный момент перестройки стандартного образа кухни – раковина, которая является частью столешницы, а не отдельным интегрированным элементом.
Современные холодильники имеют модули для подачи различных напитков (молока, сока, воды, лимонада), с функцией дополнения льдом.
У вас всегда под рукой будут самые модные и проверенные рецепты, возможность вести блог прямо из кухни, создавать самой фото-рецепты, изучать видео-курсы и смотреть видео-уроки, не отходя от плиты в реальном времени.
Доступ к Интернету на кухне – возможность превратить кулинарию в настоящее интерактивное хобби, с возможностью как получать, так и отдавать информацию и опыт.
На фотографии выше представлена современная кухня, верхние шкафчики которой открываются движением руки на уровне встроенных над столешницей светильников.
Шикарное сочетание!
Такой модуль показывает, как можно организовать хранение нужных инструментов в гарнитуре, в котором духовка перемещена в высокий модуль.
Далее на homify:
— Проекты коттеджей на homify;
— Гламурный коттедж для молодой семьи;