10 гениальных самодельных проектов для сада

Необъятный фронт работ – вот как обычно нам представляется наша дача. А все потому, что мы мыслим старыми категориями и думаем, что нужно сделать «всё как у всех». На деле же нужно поставить цель и следовать ей, а не пытаться копировать определенный образ от А до Я.

Так, если вы хотите просто отдыхать на своей даче – с летней кухней, террасой, надувным бассейном и шезлонгами, вам действительно (правда-правда!) можно не заниматься выращиванием овощных и садовых культур, а пустить все силы на то, чтобы сделать газон идеальным, розы – крупными, а интерьер – максимально чистым и светлым.

Тем же, кого завораживает подсчет урожая, мы советуем использовать мульчирование, проверенные секреты именно для вашей почвы, а еще лучше создать такой домик на даче, чтобы здесь можно было жить с апреля по ноябрь, наблюдая все стадии выращивания и доводя заботу до максимума!