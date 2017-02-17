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10 гениальных самодельных проектов для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Totum / GoGreen | Litner Remodel | Sherman Oaks, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Сад в стиле модерн Бетон Коричневый
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Необъятный фронт работ – вот как обычно нам представляется наша дача. А все потому, что мы мыслим старыми категориями и думаем, что нужно сделать «всё как у всех». На деле же нужно поставить цель и следовать ей, а не пытаться копировать определенный образ от А до Я.

Так, если вы хотите просто отдыхать на своей даче – с летней кухней, террасой, надувным бассейном и шезлонгами, вам действительно (правда-правда!) можно не заниматься выращиванием овощных и садовых культур, а пустить все силы на то, чтобы сделать газон идеальным, розы – крупными, а интерьер – максимально чистым и светлым.

Тем же, кого завораживает подсчет урожая, мы советуем использовать мульчирование, проверенные секреты именно для вашей почвы, а еще лучше создать такой домик на даче, чтобы здесь можно было жить с апреля по ноябрь, наблюдая все стадии выращивания и доводя заботу до максимума!

​Летняя кухня класса шик!

Outdoor Kitchen & Oak Building, Urban Landscape Design Ltd Urban Landscape Design Ltd Сад в стиле кантри
Urban Landscape Design Ltd

Outdoor Kitchen & Oak Building

Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd

Этот просто потрясающий формат летней кухни понравится всем!

​Легкосборная теплица

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh Solardome Industries Limited Сад в стиле модерн
Solardome Industries Limited

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh

Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited

В Европе уже давно продают такие теплицы, которые не обязательно ставить на настоящий фундамент. Главное – на ровную площадку, с засыпкой типа песок-щебень. Такие теплицы могут стоить и дешево, и дорого, они являются переносными, а купольные конструкции из сот даже не ломаются под любым давлением снежного покрова.

​Летний душ

Haus_gra, aprikari gmbh & co. kg aprikari gmbh & co. kg Сад в стиле модерн
aprikari gmbh &amp; co. kg

aprikari gmbh & co. kg
aprikari gmbh &amp; co. kg
aprikari gmbh & co. kg

Самый простой летний душ будет иметь излив прямо из стены дома (вашей дачи), ведь тогда не нужно будет выводить трубы за пределы дома. Еще один простой вариант – душ прямо рядом с домом.

​Забор с деревянной отделкой

Totum / GoGreen | Litner Remodel | Sherman Oaks, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Сад в стиле модерн Дерево Коричневый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Такой забор конструктивно может быть кирпичным, блочным или даже деревянным, а уже потом декоративно отделан деревом, обработан маслом, лаком или окрашен.

​Терраса и навес

Landhaus, Architekt Armin Hägele Architekt Armin Hägele Дома в стиле кантри
Architekt Armin Hägele

Architekt Armin Hägele
Architekt Armin Hägele
Architekt Armin Hägele

Такая терраса и навес стоят около 300 тысяч рублей без работы строителей, но с учетом абсолютно всех материалов и площадью около 30-40 кв метров. Классная площадка для игр, патио, столовой или летней кухни!

​Новые ступени и крыльцо

Totum / GoGreen | Litner Remodel | Sherman Oaks, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле модерн Бетон Зеленый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Вариант, как на фотографии выше, реализовать не трудно. Стоить он будет недорого, но создаст очень удобный формат для любых передвижений на даче.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Подсветка кустарников

Terrasse Eitelstraße - Two in a Row, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Просто купите подсветку и установите там, где посчитаете нужным!

​Зеленая изгородь

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt - Vorher/Nachher Bilder, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Из туй или других геометричных растений можно создать прекрасную зеленую изгородь. Еще один вариант – приподнятая каменная клумба (может быть, всего лишь на 15 см) и уже затем – зеленая изгородь.

​Сарай с навесом

Einfamilienhaus Neubau, Cousin Architekt - Ökotekt Cousin Architekt - Ökotekt Гараж в стиле модерн
Cousin Architekt – Ökotekt

Cousin Architekt - Ökotekt
Cousin Architekt – Ökotekt
Cousin Architekt - Ökotekt

Этот сарай построен из кирпича, имеет односкатную кровлю, а справа – навес для тачки, велосипедов или автомобиля.

​Летняя кухня на террасе

Totum / GoGreen | Litner Remodel | Sherman Oaks, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Сад в стиле модерн Бетон Коричневый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Эта простая летняя кухня на заднем плане построена из кирпича, которые затем был оштукатурен «под бетон», и деревянных досок, что являются щитами-дверцами для гарнитура. Столешница у такой кухни может быть любая.

Стол

Einfamilienhaus Neubau, Cousin Architekt - Ökotekt Cousin Architekt - Ökotekt Дома в стиле модерн
Cousin Architekt – Ökotekt

Cousin Architekt - Ökotekt
Cousin Architekt – Ökotekt
Cousin Architekt - Ökotekt

Такой стол можно сделать своими руками, приставить к террасе или просто поставить на мощеной площадке или в столовой!

​Летняя кухня

Inland Architects | The Orchard House | Bakersfield, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле модерн Бетон Бежевый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Подобная летняя кухня реализуется на мощеной площадке, столбах из блоков для навеса и кирпичной летней кухни со штукатуркой.

​Перголы как аллея

Wooden square arches Dawn Garden Design Сад в стиле модерн wooden arches,pergola,contempoary pergola,modern garden,formal garden
Dawn Garden Design

Wooden square arches

Dawn Garden Design
Dawn Garden Design
Dawn Garden Design

Несколько пергол помогут создать цветущую аллею.

​Навес для террасы

Garden Le Monde, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd Бассейн в стиле модерн
Alessandro Isola Ltd

Garden Le Monde

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

Такой навес можно тоже сделать своими руками. Конечно же, в более простом формате, но из-за качественной обработки в не менее красивом варианте.

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