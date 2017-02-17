10 гениальных самодельных проектов для сада

Необъятный фронт работ – вот как обычно нам представляется наша дача. А все потому, что мы мыслим старыми категориями и думаем, что нужно сделать «всё как у всех». На деле же нужно поставить цель и следовать ей, а не пытаться копировать определенный образ от А до Я.
Так, если вы хотите просто отдыхать на своей даче – с летней кухней, террасой, надувным бассейном и шезлонгами, вам действительно (правда-правда!) можно не заниматься выращиванием овощных и садовых культур, а пустить все силы на то, чтобы сделать газон идеальным, розы – крупными, а интерьер – максимально чистым и светлым.
Тем же, кого завораживает подсчет урожая, мы советуем использовать мульчирование, проверенные секреты именно для вашей почвы, а еще лучше создать такой домик на даче, чтобы здесь можно было жить с апреля по ноябрь, наблюдая все стадии выращивания и доводя заботу до максимума!
Этот просто потрясающий формат летней кухни понравится всем!
В Европе уже давно продают такие теплицы, которые не обязательно ставить на настоящий фундамент. Главное – на ровную площадку, с засыпкой типа песок-щебень. Такие теплицы могут стоить и дешево, и дорого, они являются переносными, а купольные конструкции из сот даже не ломаются под любым давлением снежного покрова.
Самый простой летний душ будет иметь излив прямо из стены дома (вашей дачи), ведь тогда не нужно будет выводить трубы за пределы дома. Еще один простой вариант – душ прямо рядом с домом.
Такой забор конструктивно может быть кирпичным, блочным или даже деревянным, а уже потом декоративно отделан деревом, обработан маслом, лаком или окрашен.
Такая терраса и навес стоят около 300 тысяч рублей без работы строителей, но с учетом абсолютно всех материалов и площадью около 30-40 кв метров. Классная площадка для игр, патио, столовой или летней кухни!
Вариант, как на фотографии выше, реализовать не трудно. Стоить он будет недорого, но создаст очень удобный формат для любых передвижений на даче.
Просто купите подсветку и установите там, где посчитаете нужным!
Из туй или других геометричных растений можно создать прекрасную зеленую изгородь. Еще один вариант – приподнятая каменная клумба (может быть, всего лишь на 15 см) и уже затем – зеленая изгородь.
Этот сарай построен из кирпича, имеет односкатную кровлю, а справа – навес для тачки, велосипедов или автомобиля.
Эта простая летняя кухня на заднем плане построена из кирпича, которые затем был оштукатурен «под бетон», и деревянных досок, что являются щитами-дверцами для гарнитура. Столешница у такой кухни может быть любая.
Такой стол можно сделать своими руками, приставить к террасе или просто поставить на мощеной площадке или в столовой!
Подобная летняя кухня реализуется на мощеной площадке, столбах из блоков для навеса и кирпичной летней кухни со штукатуркой.
Несколько пергол помогут создать цветущую аллею.
Такой навес можно тоже сделать своими руками. Конечно же, в более простом формате, но из-за качественной обработки в не менее красивом варианте.
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