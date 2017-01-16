Потрясающий немецкий коттедж!

Атмосфера бутик-отеля, люксового минимализма и стильные интерьеры делают этот проект загородного дома особенно интересным вариантом для копирования. Благодаря одноэтажному формату и специальным декоративным конструкциям кровля кажется плоской, терраса особенно удобна из-за мульти-формата, а в интерьерах вас ждут очаровательные детали.
Этот ультра-современный коттедж от студии APRIKARI GMBH & CO. KG реализован в Германии, недалеко от Дюссельдорфа и кажется отличным решением для маленького коттеджа и в РФ.
Любителям минимализма точно понравится, как гармонично терраса взаимодействует с садом, газон – с оградой, дом – с зоной патио и окружением. Четкие простые линии позволяют использовать пространство по максимуму, не загромождая его. Благодаря акцентам из черной мебели даже самая практичная вещь, типа сушилки для одежды, кажется частью дизайнерского замысла.
Данный дом построен из керамического блока, имеет примерную площадь в 160 кв. метров, отопление на системе теплового насоса с разводкой «теплого пола» по всем комнатам дома. В отделке использовалась керамическая плитка, наливные полы, штукатурка, эффектная декоративная штукатурка, гипсокартонные перегородки, двухкамерные стеклопакеты.
Удивительный вечерний вид раскрывает все возможности панорамного остекления. Слева находится блок от гостиной, справа (в выступающем объеме) – спальня родителей с гардеробной и ванной комнатой.
В общем этот дом имеет три приватных комнаты кроме гостиной и кухни и может быть использован для идеальной жизни в пригороде семьи из 3-4 человек.
Интересная атмосфера, созданная дизайном этого проекта, напоминает и шале, и футуристику. Кажется, что архитектор очень хотел создать именно такое эклектичное сочетание, чтобы сделать дом комфортабельным и современным и при этом оставить особенное настроение традиционного и слегка брутального уюта.
Шикарная кухня с островом находится в передней части дома. Вся габаритная техника встроена в высокий модуль у стены, а в кухонный остров интегрированы раковина и плита. Рядом находится стильная столовая с медными светильниками и модными пластиковыми креслами.
Потолок дома оформлен декоративной штукатуркой под бетон, а светильники в зоне кухни на потолке напоминают интерьеры дизайнерских лофтов.
Возвращаясь к главной спальне с собственной ванной комнатой и мастер-сьютом, мы обнаруживаем здесь очень колоритный интерьер с сильным влиянием шале. Так, акцентная стена здесь оформлена декоративным камнем, а цветовая палитра поддерживает характерную пепельную гамму.
Отдельная душевая комната для гостей выполнена в черном цвете с использованием красивых золотых настенных панно. Сантехника и предметы декора здесь тоже подобраны черные.
Шикарный дизайн парадного входа в стиле модерн кажется безупречным. В нем нет ничего традиционного, и он просто идеален!
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