Потрясающий немецкий коттедж!

Атмосфера бутик-отеля, люксового минимализма и стильные интерьеры делают этот проект загородного дома особенно интересным вариантом для копирования. Благодаря одноэтажному формату и специальным декоративным конструкциям кровля кажется плоской, терраса особенно удобна из-за мульти-формата, а в интерьерах вас ждут очаровательные детали.

Этот ультра-современный коттедж от студии APRIKARI GMBH & CO. KG реализован в Германии, недалеко от Дюссельдорфа и кажется отличным решением для маленького коттеджа и в РФ.