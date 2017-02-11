Бунгало в стиле минимализм

Одноэтажный дом в формате бунгало, который больше похож на пентхаус, чем не обычное ранчо, поразит ваше воображение. Стильно использованные качественные современные материалы в дизайне фасадов и интерьеров заставляют задуматься о том, насколько минимализм превосходит другие стили по возможности перенести нас почти в будущее нашего мира.

Пока остальные стили стараются создать определенный мир на пустом месте, минимализм данного уровня – это и есть настоящее будущее, которое вскоре станет нашим настоящим. Приятные медовые оттенки древесины и серого камня, отражения в стеклах и неоновая золотая подсветка – то, что принято называть «трендами», на самом деле являются просто лучшим из возможного для создания интерьера, поддерживающего стиль жизни современного человека.