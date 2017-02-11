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Бунгало в стиле минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
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Одноэтажный дом в формате бунгало, который больше похож на пентхаус, чем не обычное ранчо, поразит ваше воображение. Стильно использованные качественные современные материалы в дизайне фасадов и интерьеров заставляют задуматься о том, насколько минимализм превосходит другие стили по возможности перенести нас почти в будущее нашего мира.

Пока остальные стили стараются создать определенный мир на пустом месте, минимализм данного уровня – это и есть настоящее будущее, которое вскоре станет нашим настоящим. Приятные медовые оттенки древесины и серого камня, отражения в стеклах и неоновая золотая подсветка – то, что принято называть «трендами», на самом деле являются просто лучшим из возможного для создания интерьера, поддерживающего стиль жизни современного человека.

​Минимализм будущего

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

То, как легко за последние 20 лет азиатский стиль шагнул в будущее, просто поразительно. Из аскетичного, завязанного на тотальной религиозности стиля он стал тем, о чем мечтает каждый человек в мире. Ведь все действительно хотят иметь дом, который не отнимает много времени в эксплуатации и уборке и при этом вдохновляет своим видом на размеренную, приятную жизнь.

Уже никто не называет минимализм восточным или азиатским стилем в прямом контексте, просто потому, что понравился он всем – и американцам, и французам с немцами, и англичанам, и даже мексиканцам и индусам, которых вообще сложно переубедить в возможном отсутствии ярких красок.

​Дышим, как живем

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Возвращаясь к принципам спокойной и умеренной жизни, мы понимаем, что расслабленный на вид минимализм реализует наше стремление к более простой жизни. Но при этом он учитывает и большую интеллектуальную нагрузку на работе, и окружающий мир, наполненный стрессом повседневности.

Так, делая нашу жизнь как можно удобнее и эргономичней, он становится нашим спасением, олицетворяя свободу от простых бытовых обязанностей и ассоциируясь с наиболее лаконичными решениями и идеями.

​Кухня и внутренний дворик с террасой

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Тем не менее, азиатские традиции в стиле минимализм сидят так глубоко, что они уже давно перестали нам казаться традиционными и даже выглядят как инновации. То, что из одной части дома можно пройти в другую по террасе, которая расположена в другой части участка – это вовсе не новация, а стандартный тип японской постройки. Как и любовь к темно-шоколадному цвету дерева, дверям-слайдерам и контрастам черного и бледно-бежевого.

​Современная кухня

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Тем не менее, становясь все более интернациональным, сейчас минимализм переживает начало своей самой важной эпохи – он наконец-то становится доступным. А чтобы реализовать идею этой самой доступности, стиль начинает активно использовать продукты массового производства, отчасти становясь похожим на модерн, что никак не умаляет его главного замысла – сделать наш дом максимально простым и расслабляющим на вид.

​Ванная комната

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Мы уже говорили на homify о таком стиле, как SPA или, если быть точнее – люксовом азиатском стиле бутик-отелей на тропических островах в Индийском океане. Воплощение его главных деталей и характерных признаков приводит к тому, что по своему настроению ванные комнаты начинают напоминать SPA-салоны и тропические лагуны.

​Панорамное остекление

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

С тех пор, как все мы думали о том, что в этой жизни нам никак не удастся заполучить для своего дома панорамное остекление, прошло… лет 5! Рассматривая потрясающие голливудские виллы, мы и представить не могли, что цена вопроса упадет до 35 тысяч рублей за дверь-слайдер компактного формата.

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​Спальня

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Данный силуэт спальни с видом на задний дворик вполне можно назвать эталонным для минимализма 21-ого века.

​Внутренний дворик

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

И при этом, стоит отметить, что 21-ый век еще только начался!

​Кабинет

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Сочетание серого и меда, камня и дерева, бетона и алюминия, стекла и пластика. Именно так будут выглядеть коттеджи среднего класса в 2020-х годах.

Вид со стороны улицы

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

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