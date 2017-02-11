До и После: 5 отремонтированных дачных мансард

Всем своим существом чувствуете приближение дачного сезона? Мозг взрывается от количества задумок и гениальных идей? А что если совершить в этом сезоне нечто глобальное, например, превратить обычный дачный домик в место, из которого не захочется уезжать, потому что в нем есть все, что вам может понадобиться в условиях загородной жизни.
Только представьте, вы больше не поедете в город, потому что соскучились по ванне с ароматной пеной и у вас кончились чистые вещи, а постельное белье на диванчике нуждается в нечто большем, чем ежедневное проветривание. Уверены, в условиях интенсивных интервальных тренировок, из коих и состоит жизнь типичного дачника, именно эти вещи из must-have списка современного человека выходят на передний план. Подумайте о том, что вы совсем не обязаны мириться с существенными ограничениями дачно-огородного существования, только лишь потому, что вам совсем не хочется провести лето в пыльном городе с раскаленным асфальтом.
Наши сегодняшние примеры переоборудования мансарды могут показаться вам слишком роскошными по сравнению с тем, что вам представляется при мыслях об обычной даче. Но если посмотреть на это немного под другим углом, осознав, что вы превращаете ее в загородный дом, пусть и миниатюрных размеров, в голове поселятся совсем иные образы. И тогда роскошная ванная комната и кровать с красивым изголовьем не будут казаться ненужной на даче атрибутикой люкса.
Крыша вашего дачного домика нуждается в ремонте? Тогда настал как раз тот идеальный момент, когда вы можете переоборудовать и мансарду. Да, тогда придется придумать, куда деть все эти вещи (вернее, весь этот хлам!) и где сушить лук и чеснок. Но считаем, это не такая уж непомерная плата за то, что вы можете сделать под новой крышей.
А под крышей с аккуратными мансардными окнами теперь находится уютная спальня. Скажете, совсем маленькая? Но ведь большую часть времени вы все равно будете на воздухе. Зато спать будете в роскошной постели на новенькой кровати, а перед сном, как и положено человеку, смотреть телевизор, зарывшись в мягкие подушки.
Здесь вас тоже ждут удобства, которые обычно не доступны дачникам, но так меняют нашу жизнь.
По всей России в 80-х строились дачные домики с мансардой, потому что нормативы не позволяли вывести дом в 2 этажа с обычной крышей. Сейчас идет их тотальная реконструкция. А кое-где бывшие дачные поселки оказываются так близко к черте города, что становится возможным подвести круглогодичные коммуникации.
Покупка дачного домика вблизи города имеет ряд существенных преимуществ, особенно если построить дом в коттеджном поселке вам, по вашему мнению, не светит. А вот оборудовав дачку, можно, как минимум, на полгода (а то и больше!) расширить свое жилое пространство. Заманчивая перспектива!
Не стоит лишать себя таких прелестей цивилизации, как обычный унитаз и раковина. Стоит это не так уж и дорого.
Это, конечно же, совсем не дача, но наглядно иллюстрирует, как можно получить увеличение квадратных метров даже в условиях плотной застройки.
Помечтайте о такой спальне на даче, потом слегка умерьте пыл, но все-таки сделайте условия проживания за городом максимально приближенными к тому, к чему вы привыкли. Вынужденный аскетизм мало к чему хорошему может привести.
Даже если вы невероятно любите возиться в земле, с восхищением наблюдаете за каждым распустившимся бутоном, это совсем не повод загонять себя в рамки плохо обустроенного быта. Ведь радости от пребывания на даче будет еще больше, если утром вас встретит подобная роскошь.
Да и терраса с видом на окрестности тоже не помешает!
Если ограничения по бюджету вас не касаются, сделайте комнату на даче как можно больше похожую на городскую.
Мансардные скосы помогут сделать дизайн действительно уникальным.
Это, конечно же, не дачный домик в привычном для нас понимании. Но этот пример отлично иллюстрируют общую концепцию тотального использования пространства. Можно достроить вверх, пристроить сбоку, а потом еще и добавить террасу.
А почему бы и нет? Если сделать такое в городской квартире вам и не мечтается, пусть столь удивительная спальня появится в вашем обновленном загородном доме.
Ну, а какой мастер-сьют обойдется без ванной комнаты!
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