До и После: 5 отремонтированных дачных мансард

Всем своим существом чувствуете приближение дачного сезона? Мозг взрывается от количества задумок и гениальных идей? А что если совершить в этом сезоне нечто глобальное, например, превратить обычный дачный домик в место, из которого не захочется уезжать, потому что в нем есть все, что вам может понадобиться в условиях загородной жизни.

Только представьте, вы больше не поедете в город, потому что соскучились по ванне с ароматной пеной и у вас кончились чистые вещи, а постельное белье на диванчике нуждается в нечто большем, чем ежедневное проветривание. Уверены, в условиях интенсивных интервальных тренировок, из коих и состоит жизнь типичного дачника, именно эти вещи из must-have списка современного человека выходят на передний план. Подумайте о том, что вы совсем не обязаны мириться с существенными ограничениями дачно-огородного существования, только лишь потому, что вам совсем не хочется провести лето в пыльном городе с раскаленным асфальтом.

Наши сегодняшние примеры переоборудования мансарды могут показаться вам слишком роскошными по сравнению с тем, что вам представляется при мыслях об обычной даче. Но если посмотреть на это немного под другим углом, осознав, что вы превращаете ее в загородный дом, пусть и миниатюрных размеров, в голове поселятся совсем иные образы. И тогда роскошная ванная комната и кровать с красивым изголовьем не будут казаться ненужной на даче атрибутикой люкса.