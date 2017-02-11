Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: 5 отремонтированных дачных мансард

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
BECKENHAM - LOFT CONVERSION, Arc 3 Architects & Chartered Surveyors Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Loading admin actions …

Всем своим существом чувствуете приближение дачного сезона? Мозг взрывается от количества задумок и гениальных идей? А что если совершить в этом сезоне нечто глобальное, например, превратить обычный дачный домик в место, из которого не захочется уезжать, потому что в нем есть все, что вам может понадобиться в условиях загородной жизни.

Только представьте, вы больше не поедете в город, потому что соскучились по ванне с ароматной пеной и у вас кончились чистые вещи, а постельное белье на диванчике нуждается в нечто большем, чем ежедневное проветривание. Уверены, в условиях интенсивных интервальных тренировок, из коих и состоит жизнь типичного дачника, именно эти вещи из must-have списка современного человека выходят на передний план. Подумайте о том, что вы совсем не обязаны мириться с существенными ограничениями дачно-огородного существования, только лишь потому, что вам совсем не хочется провести лето в пыльном городе с раскаленным асфальтом.

Наши сегодняшние примеры переоборудования мансарды могут показаться вам слишком роскошными по сравнению с тем, что вам представляется при мыслях об обычной даче. Но если посмотреть на это немного под другим углом, осознав, что вы превращаете ее в загородный дом, пусть и миниатюрных размеров, в голове поселятся совсем иные образы. И тогда роскошная ванная комната и кровать с красивым изголовьем не будут казаться ненужной на даче атрибутикой люкса.

​Крыша после ремонта

Subtle hint of what is below... homify Дома в стиле минимализм loft conversion
homify

Subtle hint of what is below…

homify
homify
homify

Крыша вашего дачного домика нуждается в ремонте? Тогда настал как раз тот идеальный момент, когда вы можете переоборудовать и мансарду. Да, тогда придется придумать, куда деть все эти вещи (вернее, весь этот хлам!) и где сушить лук и чеснок. Но считаем, это не такая уж непомерная плата за то, что вы можете сделать под новой крышей.

​А что внутри?

A hidden bedroom, perfect for your teen! homify Спальня в стиле минимализм bedroom,attic bedroom,loft conversion
homify

A hidden bedroom, perfect for your teen!

homify
homify
homify

А под крышей с аккуратными мансардными окнами теперь находится уютная спальня. Скажете, совсем маленькая? Но ведь большую часть времени вы все равно будете на воздухе. Зато спать будете в роскошной постели на новенькой кровати, а перед сном, как и положено человеку, смотреть телевизор, зарывшись в мягкие подушки.

​Новенькая ванная комната

All you need in your own haven space! homify Ванная комната в стиле минимализм ensuite,loft conversion
homify

All you need in your own haven space!

homify
homify
homify

Здесь вас тоже ждут удобства, которые обычно не доступны дачникам, но так меняют нашу жизнь.

​Благоустроенную мансарду – каждой даче!

Loft Conversion - As Built Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Loft Conversion – As Built

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

По всей России в 80-х строились дачные домики с мансардой, потому что нормативы не позволяли вывести дом в 2 этажа с обычной крышей. Сейчас идет их тотальная реконструкция. А кое-где бывшие дачные поселки оказываются так близко к черте города, что становится возможным подвести круглогодичные коммуникации.

​Просторная комната на мансарде

Loft Interior - As Built Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Loft Interior – As Built

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

Покупка дачного домика вблизи города имеет ряд существенных преимуществ, особенно если построить дом в коттеджном поселке вам, по вашему мнению, не светит. А вот оборудовав дачку, можно, как минимум, на полгода (а то и больше!) расширить свое жилое пространство. Заманчивая перспектива!

​Просто и функционально

Loft En-suite - As Built Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Loft En-suite – As Built

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

Не стоит лишать себя таких прелестей цивилизации, как обычный унитаз и раковина. Стоит это не так уж и дорого.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Надстройка полуэтажа

l-shaped loft conversion wimbledon homify Дома в стиле модерн
homify

l-shaped loft conversion wimbledon

homify
homify
homify

Это, конечно же, совсем не дача, но наглядно иллюстрирует, как можно получить увеличение квадратных метров даже в условиях плотной застройки.

​Сложная конфигурация кровли

l-shaped loft conversion wimbledon homify Спальня в стиле модерн
homify

l-shaped loft conversion wimbledon

homify
homify
homify

Помечтайте о такой спальне на даче, потом слегка умерьте пыл, но все-таки сделайте условия проживания за городом максимально приближенными к тому, к чему вы привыкли. Вынужденный аскетизм мало к чему хорошему может привести.

​Роскошная ванная комната

l-shaped loft conversion wimbledon homify Ванная комната в стиле модерн
homify

l-shaped loft conversion wimbledon

homify
homify
homify

Даже если вы невероятно любите возиться в земле, с восхищением наблюдаете за каждым распустившимся бутоном, это совсем не повод загонять себя в рамки плохо обустроенного быта. Ведь радости от пребывания на даче будет еще больше, если утром вас встретит подобная роскошь.

​Терраса на крыше

​mansard loft conversion fulham homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

​mansard loft conversion fulham

homify
homify
homify

Да и терраса с видом на окрестности тоже не помешает!

​Если позволяют средства

​mansard loft conversion fulham homify Спальня в стиле модерн
homify

​mansard loft conversion fulham

homify
homify
homify

Если ограничения по бюджету вас не касаются, сделайте комнату на даче как можно больше похожую на городскую.

​Ванная комната на мансарде

​mansard loft conversion fulham homify Ванная комната в стиле модерн
homify

​mansard loft conversion fulham

homify
homify
homify

Мансардные скосы помогут сделать дизайн действительно уникальным.

​Расширение дачного домика

Loft Conversion, Sheen SW14, TOTUS TOTUS Балкон и терраса в стиле модерн
TOTUS

Loft Conversion, Sheen SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Это, конечно же, не дачный домик в привычном для нас понимании. Но этот пример отлично иллюстрируют общую концепцию тотального использования пространства. Можно достроить вверх, пристроить сбоку, а потом еще и добавить террасу.

​Просторный мастер-сьют на даче

Loft Conversion, Sheen SW14, TOTUS TOTUS Спальня в стиле модерн
TOTUS

Loft Conversion, Sheen SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

А почему бы и нет? Если сделать такое в городской квартире вам и не мечтается, пусть столь удивительная спальня появится в вашем обновленном загородном доме.

​Ванная в пространстве под крышей

Loft Conversion, Sheen SW14, TOTUS TOTUS Ванная комната в стиле модерн
TOTUS

Loft Conversion, Sheen SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Ну, а какой мастер-сьют обойдется без ванной комнаты!

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Ремонт квартиры по цене в 10 тыс. рублей за кв. метр

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо