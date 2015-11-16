О чем стоит задуматься – идеи по ремонту в спальне

Решив взяться за обновление интерьера в спальне, стоит взглянуть на помещение свежим взглядом, подумать – что вам хотелось бы добавить в комнату, а что, наоборот, мешает спокойному отдыху. Часто мы настолько привыкаем к интерьеру в своей квартире, что сложно представить нечто совершенно другое, чем уже надоевшее расположение мебели.
Поэтому, чтобы взглянуть на свою спальню несколько иным взглядом, увидеть возможности ее кардинального преображения, перед ремонтом своей комнаты изучите побольше самых разных примеров и идей оформления пространства, постарайтесь хотя бы мысленно примерить их к своей комнате и к своим потребностям.
Ремонт в спальне – хороший повод применить современные технологии и сделать стандартные предметы мебели более функциональными. Не секрет, что большой вместительный шкаф в спальне – вещь нужная, но зачастую громоздкая. Поэтому делая ремонт этой комнаты, не забудьте воспользоваться новыми идеями для улучшения организации систем хранения.
Отделив на начальных этапах переделки совсем небольшое место вдоль одной из стен под встроенный шкаф, вы сразу избавите себя от необходимости решать сложный вопрос – как спрятать этого монстра. Встроенный шкаф будет визуально выглядеть как стена комнаты, полностью вписываясь в пространство спальни.
Планируя ремонт в спальне вполне можно взяться за серьезную переделку всего пространства, расширяя и дополняя функции комнаты. В спальне вполне уместно разместить маленький кабинет в уютной уголке, зону для отдыха с креслом и небольшим столиком, или даже тренажер возле окошка – чтобы не приходилось долго собираться с мыслями для утренней разминки.
Для зонирования пространства спальни нет необходимости использовать массивные перегородки, вполне достаточно лишь нескольких декоративных полупрозрачных стеллажей, визуально отделяющих часть комнаты, но при этом пропускающих весь свет, льющийся из окон.
Всегда хочется сделать место для сна уединенным, пусть даже и придется разместить его в достаточно ограниченном пространстве. Если позволяет ширина лоджии в квартире, сделав при ремонте ее изоляцию и утепление, можно превратить это светлое небольшое помещение в полноценную спальню с прекрасным видом на город.
Максимально эффективное использование каждого сантиметра лоджии поможет вам обустроить здесь и вполне удобную кровать, и даже ящички под ней. Светлые тона отделки и теплая натуральная древесина, простые формы и функциональные решения сделают реальностью вашу мечту об отдельной уютной спальне.
Если хочется сделать свою спальню не просто удобной, но и очень функциональной, при ремонте лучше всего использовать максимум констукторских идей по комбинированию форм и функций. Тогда можно даже крохотный уголок превратить в настоящий комплекс, сочетающий в себе на одном пространстве спальню, модуль для хранения и стеллаж для книг. Благодаря минимализму и продуманности каждой детали полученное пространство не выглядит ни аскетичным, ни унылым. Белый цвет отделки и глянцевая поверхность освежает укромное спальное место, а выдвижной ящичек-ступень – просто верх лаконичного функционализма, настоящее украшение интерьера в стиле минимализма.
Делая ремонт в спальне, вполне можно позволить себе и воплощения ряда креативных, нестандартных идей в декоре и отделке, придав вашей комнате индивидуальный стиль и характер. Не стоит сразу останавливать свой выбор на привычных нейтральных обоях, современные технологии предлагают гораздо больший спектр возможных материалов для декора помещения. Текстурные штукатурки, деревянные панели, дизайнерские барельефы, искусственный и натуральный камень – можно подобрать фактуру идеально соответствующую нужному настроению и стилю спальни.
Во многом уютная атмосфера в спальне формируется благодаря использованию нужного уровня света в комнате – равномерного, но не резкого. Изучая идеи ремонта в спальне, особое внимание нужно уделить и разнообразным видам организации освещения, чтобы этот вопрос не решался потом по остаточному принципу стандартным размещением люстры в центре комнаты.
При ремонте спальни можно на самых начальных этапах формирования пространства заложить основу организации освещения, сделав ее действительно оригинальной и удобной: стеновые ниши с подсветкой, многоуровневые системы потолка со встроенными светильниками, изящные настенные бра над изголовьем кровати или возле туалетного столика. Многообразие видов современных световых конструкций позволит вам сделать в своей спальне любые сочетания – от классики до звездного неба над кроватью.
Одним из современных видов организации хранения вещей в спальне, наряду со встроенными шкафами, является оборудование при ремонте комнаты отдельного пространства под гардеробную. Такое небольшое помещение можно отделить с помощью различного вида перегородок, стеллажей, или даже массивных штор.
Решение зависит от настроения комнаты – классическому интерьеру подойдет изящный полупрозрачный стеллаж, винтажную стилистику идеально дополнит оригинальная створчатая ширма, стиль минимализма – лаконичная дверь по принципу шкафа-купе, а в просторном лофте вполне уместны простые и фактурные бархатные шторы.
Быстро и просто обновить вид спальни можно даже ограничившись сменой цветового решения помещения. Декор спальни часто придерживается привычных цветовых сочетаний, но есть ли смысл делать ремонт, чтобы поменять светло-бежевую окраску стен на бежево-песочную? Конечно, планируя цвет интерьера, нужно придерживаться собственных цветовых предпочтений, но позвольте себе смелость немного отойти от шаблонов и изучить декораторские идеи по сочетанию ярких, теплых, глубоких цветов в интерьере спальни.
Пространство спальни обычно достаточно лаконичное и по размерам, и по функции, что может привести к несколько скучным интерьерам в стиле
кровать в центре. Конечно, именно кровать – главный предмет для спальни, но это совсем не ограничивает ее стилевое оформление. Ремонт в спальне может, не затрагивая ее основного предмета, добавить нотки различных стилевых направлений. Стены с открытой кирпичной кладкой создадут легкий интерьер в стиле лофт, натуральная древесина – добавит теплоты рустикального стиля, кожаные подушки, постеры и винтажные аксессуары - придадут оригинальности ретро-стилистики.