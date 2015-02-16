Стильная квартира для молодоженов

Свадьба – одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Люди, связавшие себя узами брака, решили строить свое будущее вместе, а начинается оно, как правило, с оформления первой совместной жилплощади. Процесс выбора мебели и аксессуаров может стать увлекательным занятием для новоиспеченных супругов, а может и посеять раздор в только что сформировавшейся ячейке общества. Избежать ненужных конфликтов всегда поможет опытный дизайнер, который подберет стилевые решения, удовлетворяющие обе стороны. Сегодня мы представляем проект квартиры для молодоженов, оформленной специалистами из дизайн-студии PRimeART.



Дизайн квартиры предельно функционален и не перегружен элементами декора. Атмосфера флирта и романтики должна сопровождать супругов всегда. Поэтому дизайн гостиной, в которой люди чаще всего проводят вечерние часы, играет особую роль. Авторы рационально использовали всю предоставленную площадь, не забыв и о том, что фотографы называют «воздухом» – в небольшой по площади квартире много свободного места. Стена между кухней и гостиной отсутствует, и комнаты образуют единое пространство. При этом очень чётко сохранена зональность – пол в кухне выложен напольной плиткой, а в зоне отдыха в гостиной – покрытием под тёмное дерево. Эти элементы декора вносят в интерьер нотки игры и легкого кокетства.