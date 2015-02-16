Стильная квартира для молодоженов

Свадьба – одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Люди, связавшие себя узами брака, решили строить свое будущее вместе, а начинается оно, как правило, с оформления первой совместной жилплощади. Процесс выбора мебели и аксессуаров может стать увлекательным занятием для новоиспеченных супругов, а может и посеять раздор в только что сформировавшейся ячейке общества. Избежать ненужных конфликтов всегда поможет опытный дизайнер, который подберет стилевые решения, удовлетворяющие обе стороны. Сегодня мы представляем проект квартиры для молодоженов, оформленной специалистами из дизайн-студии PRimeART.
Дизайн квартиры предельно функционален и не перегружен элементами декора. Атмосфера флирта и романтики должна сопровождать супругов всегда. Поэтому дизайн гостиной, в которой люди чаще всего проводят вечерние часы, играет особую роль. Авторы рационально использовали всю предоставленную площадь, не забыв и о том, что фотографы называют «воздухом» – в небольшой по площади квартире много свободного места. Стена между кухней и гостиной отсутствует, и комнаты образуют единое пространство. При этом очень чётко сохранена зональность – пол в кухне выложен напольной плиткой, а в зоне отдыха в гостиной – покрытием под тёмное дерево. Эти элементы декора вносят в интерьер нотки игры и легкого кокетства.
Для гостиной характерна достаточно сложная геометрия. Композиция яркая, контрастных цветов – мягкие оттенки древесного и молочного диссонируют с малиновым. Это создаёт спокойный, и вместе с тем нескучный мотив. Тёплые оттенки потолка и пола, мягкий уголок бежевого цвета, яркие подушки и оригинальные часы на стене.
Комбинированное освещение является еще одним излюбленным приемом разделения квартир с открытой планировкой на функциональные зоны. Никакого перевеса в акцентах – всё очень грамотно и в меру.
Кухня для молодой семьи получилась очень практичная и достаточно стильная. Несмотря на то, что стены кухни в целом повторяют цвета гостиной – древесный, белый, малиновый – она никоим образом не смотрится простым продолжением зоны отдыха. Оригинальности стенам добавляет оформление в модной сегодня форме кирпичной кладки. При этом, в помещении гармонично сочетаются «лофтовая» кирпичная кладка и современные блестящие шкафчики. Последние обычно характерны для современной футуристичной кухни - но в данном случае дизайнеры совместили два диссонирующих элемента на редкость гармонично – здесь нет «стерильности». Зато есть очень приятная, уютная обстановка. Обеденный столик отражает актуальный тренд – стеклянные кухонные столы сегодня пользуются большой популярностью, стремительно входя в моду. Функциональные элементы – духовой шкаф со встроенной микроволновкой и стильный чёрный холодильник – встроены в гарнитур и смотрятся как часть единого целого, что придаёт кухне завершённость.
Ванная выполнена в несколько необычном стиле. Авторы проекта заменили яркий акцент малинового цвета на бежевые и зелёные тона, ведь зеленый цвет – это символ свежести, вечной весны и нового старта. Получилась более спокойная обстановка, располагающая к отдыху. Зелёная мозаика, которой выложена одна из стен, повторяет мотив «кирпича» на кухне. Атмосферу гармонии дополняет бежевая плитка, выложенная в нестандартной форме «ёлочки». Дизайн-студия PRimeART задает ритм вашей жизни и оптимально содействует стилю Вашего интерьера.