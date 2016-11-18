Чудесное сочетание деревенского шарма и современного стиля: 9 примеров

Современный уровень комфорта и колорит деревенского стиля – вот те качества, что делают дом особенно радушным, оригинальным и привлекательным. Хотите увидеть, как справляются с такими задачами дизайнерские команды, превращая старинные постройки в роскошные особняки? Мы собрали для вас 9 таких идей в обзоре всей нетривиальности деревенского стиля в интерьерах.
Основательные каменные стены оформлены рамами гладкой, элегантной древесины и сочетаются с современной мебелью и лаконичными светильниками.
Когда стиль встречается с изобретательностью, рождаются творческие идеи с большими значениями живописные. Журнальный столик, изготовленный из старинного котла, является одной из ярких деталей рустикального стиля этого интерьера, заслуживающей внимания.
Такие беседки рядом с домом – особенное пространство, позволяющее собраться и отдохнуть вместе всей семьи, друзьям, близким и знакомым. Атмосферу деревенского отдыха на природе подчеркивают такие детали, как каменная отделка стен и потолка, легкий навес и кованная мебель.
В этом старинном деревенском домике создан настоящий ультрасовременный интерьер без потери лучшего: кирпичные стены, кованный декор, природные материалы.
Старинную архитектуру этого дома облагородили и сделали более функциональной – например, арочные своды послужили для уютной комнаты.
Нет ничего лучшего в летний вечер, чем отдых в тенистой беседке: большой стол для всей семьи, удобная садовая мебель, живописная каменная ограда.
Вы бы никогда не догадались, что эта замечательная вилла построена на основе бывшего деревенского сарая? Массивные стены остались и были преображены в изысканный интерьер.
Массивные каменные стены этого старинного дома удивительным образом сочетаются с широкими панорамами стеклянных панелей и открытым пространством современной стилистики в интерьерах.
Полет творческой мысли позволяет строить в интерьере сочетания неожиданные, креативные и гармоничные: серый бетон и кирпичная кладка стен, деревянные лавки и металлическая мебель в индустриальном стиле.