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Чудесное сочетание деревенского шарма и современного стиля: 9 примеров

Перла Вереника Перла Вереника
Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
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Современный уровень комфорта и колорит деревенского стиля – вот те качества, что делают дом особенно радушным, оригинальным и привлекательным. Хотите увидеть, как справляются с такими задачами дизайнерские команды, превращая старинные постройки в роскошные особняки? Мы собрали для вас 9 таких идей в обзоре всей нетривиальности деревенского стиля в интерьерах. 

1. Загородный дом, оформленный в современном стиле

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Гостиная в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Основательные каменные стены оформлены рамами гладкой, элегантной древесины и сочетаются с современной мебелью и лаконичными светильниками.

2. Творческие эксперименты

casa in campagna, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
marco bonucci fotografo

marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo

Когда стиль встречается с изобретательностью, рождаются творческие идеи с большими значениями живописные. Журнальный столик, изготовленный из старинного котла,  является одной из ярких деталей рустикального стиля этого интерьера, заслуживающей внимания.

3. Великолепная терраса

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor Веранда и терраса в стиле кантри
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

Такие беседки рядом с домом – особенное пространство, позволяющее собраться и отдохнуть вместе всей семьи, друзьям, близким и знакомым. Атмосферу деревенского отдыха на природе подчеркивают такие детали, как каменная отделка стен и потолка, легкий навес и кованная мебель. 

4. Когда деревенский дом превращается в современные аппартаменты

Casa Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione ГостинаяДиваны и кресла
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

В этом старинном деревенском домике создан настоящий ультрасовременный интерьер без потери лучшего: кирпичные стены, кованный декор, природные материалы. 

5. Комната в стенной нише

Trulli 66, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop Гостиная в стиле кантри
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

Старинную архитектуру этого дома облагородили и сделали более функциональной – например, арочные своды послужили для уютной комнаты.

6. Деревенский стиль придает радушия

MASSERIA D'ESTIA, BB Architettura del Paesaggio BB Architettura del Paesaggio Столовая комната в стиле кантри
BB Architettura del Paesaggio

BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio

Нет ничего лучшего в летний вечер, чем отдых в тенистой беседке: большой стол для всей семьи, удобная садовая мебель, живописная каменная ограда.

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7. Только представьте – это был старый сарай

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Дома в стиле модерн
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Вы бы никогда не догадались, что эта замечательная вилла построена на основе бывшего деревенского сарая? Массивные стены остались и были преображены в изысканный интерьер. 

8. Деревенский снаружи, ультрасовременный внутри

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Массивные каменные стены этого старинного дома удивительным образом сочетаются с широкими панорамами стеклянных панелей и открытым пространством современной стилистики в интерьерах.

9. Кантри-стиль с элементами industrial

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Столовая комната в стиле кантри
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Полет творческой мысли позволяет строить в интерьере сочетания неожиданные, креативные и гармоничные: серый бетон и кирпичная кладка стен, деревянные лавки и металлическая мебель в индустриальном стиле.

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