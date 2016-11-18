Чудесное сочетание деревенского шарма и современного стиля: 9 примеров

Современный уровень комфорта и колорит деревенского стиля – вот те качества, что делают дом особенно радушным, оригинальным и привлекательным. Хотите увидеть, как справляются с такими задачами дизайнерские команды, превращая старинные постройки в роскошные особняки? Мы собрали для вас 9 таких идей в обзоре всей нетривиальности деревенского стиля в интерьерах.