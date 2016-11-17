До и после: 5 удивительных преображений спален

На вопрос – какой главный предмет в спальне, мы, конечно же, ответим быстро: кровать! Но вот для уютного оформления спальни этого отнюдь не достаточно. В доказательство этому представляем вам 5 фантастических превращений: тусклая спальня
золушка словно по мановению волшебной палочки (а вернее – с помощью дизайнерских решений планировки и декора), превращается в изумительную комнату для сна и отдыха.
Эта тусклая и неопрятная комната в своем первоначальном виде точно не располагает к комфортному отдыху. Даже если навести порядок в вещах, темный цвет и невыразительный рисунок штор делает пространство маленькой комнаты еще более скованным, а недостаток солнечного и искусственного освещения превращает белый цвет стен и потолка в серый и холодный.
Как видите, после ремонта перемены разительные! Из хмурого пространства комната стала настоящей жемчужиной дома. Светлые легкие шторы пропускают много солнечных лучей в комнату и идеально соответствуют новой мебели. Нежные цветовые сочетания: изголовье кровати цвета кофе с молоком, сливочный оттенок текстиля, серо-бежевая гамма настенного панно. Потолочный светильник поднят вверх, что делает комнату более просторной и поддерживает нужный уровень освещения.
Единственное чувство, которое вселяет интерьер этой комнаты – желание поскорее покинуть это не обустроенное и не пригодное для жилья помещение. Сложно представить, можно ли действительно поместить в эту маленькую комнату удобную кровать?
Итак, что мы видим в результате работы дизайнеров над интерьером этой неудобной комнаты? Как оказалось, можно воспользоваться ограниченными размерами пространства, чтобы сделать маленькую, светлую и очень уютную спальню с легкими нотами кантри-стиля и современными деталями. Игривый оттенок бирюзовых ставен освежает интерьер, медно-розовые светильники на угловых полках смотрятся очень оригинально.
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Попытка расширить функционал этой маленькой комнаты, добавив стол с умывальником, окончательно разрушила надежду на уютную спальню. Темная отделка пола и
веселенькая сине-белая клетка на стене вокруг окна, кровать скромно приютилась в уголке, словно сама стесняясь своего присутствия в этом странном интерьере.
Дизайнерам удалось сделать эту маленькую спальню действительно практичным пространством, включающим в себя и удобную кровать, и многофункциональный стол-трансформер. Кроме этого, кровать оборудована большими выкатными ящиками, поэтому можно сказать, шкаф в комнате тоже появился. Цветовая гамма комнаты безупречно балансирует свежесть светлых тонов и теплые тона древесины.
Это как раз тот случай, когда в спальне не получилось уместить ничего кроме самой кровати. Самое печальное то, что дизайн кровати выбран яркий, с деревянным резным изголовьем, но остальное пространство комнаты скорее спартанское, чем утонченное.
После редизайна эта спальня сочетает в себе различные изящные детали, которые в совокупности выгялдят просто потрясающим. Античная деревянная кровать теперь стала настоящим центром этой комнаты. Филигранная резьба, украшающая кровать придает интерьеру неповторимый и индивидуальный характер. Даже яркий рисунок отделки стены за кроватью отходит на второй план по сравнению с изящным изголовьем. Ну а, чтобы интерьер не казался слишком вычурным, дизайнеры добавили немного современных деталей в виде модных светильников.
Эта спальня имеет то, чего так часто не хватает этой комнате: большая вместительность. Но, к сожалению, в данном случае это преимущество было абсолютно не задействовано. Скудные системы хранения не позволяют убрать все вещи по местам, что загружает комнату лишними деталями.
Вот такое радикальное преображение претерпела эта комната! Огромное окно от пола до потолка превратило это темное пространство в оазис света и покоя, уюта и блаженства. Изящные детали подчеркивают главное качество спальни – это комната для отдыха от суеты и забот.