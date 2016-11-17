До и после: 5 удивительных преображений спален

После редизайна эта спальня сочетает в себе различные изящные детали, которые в совокупности выгялдят просто потрясающим. Античная деревянная кровать теперь стала настоящим центром этой комнаты. Филигранная резьба, украшающая кровать придает интерьеру неповторимый и индивидуальный характер. Даже яркий рисунок отделки стены за кроватью отходит на второй план по сравнению с изящным изголовьем. Ну а, чтобы интерьер не казался слишком вычурным, дизайнеры добавили немного современных деталей в виде модных светильников.