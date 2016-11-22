Двухэтажный дом на небольшом участке: красиво и современно!

Не всегда есть возможность увидеть своими глазами процесс возведения дома. Но благодаря фото отчету, который создали и любезно нам предоставили архитекторы, мы можем увидеть, как осуществлялось строительство этого дома, рассчитанного для проживания одной семьи. Данный проект был разработан командой профессиональных архитекторов, в результате получился великолепный результат, которым восторгаются не только обладатели этого жилья, но и все, кто приходит сюда в гости или просто проезжает мимо.

От стадии проектирования до практически полного завершения работ по физическому сооружению дома прошло совсем немного времени, при этом был получен великолепный результат – высококачественный интересный жилой дом для семьи, которая по достоинству оценила все преимущества воплощенного в жизнь проекта. Высококачественные строительные материалы, интересные идеи архитекторов, а также умелые руки мастеров-строителей позволили создать идеальное современное жилище, которое стало образцом вкуса и практичности.

Приглашаем вас ближе познакомиться с процессом строительства этого уникального дома вместе с нами!