Двухэтажный дом на небольшом участке: красиво и современно!

Не всегда есть возможность увидеть своими глазами процесс возведения дома. Но благодаря фото отчету, который создали и любезно нам предоставили архитекторы, мы можем увидеть, как осуществлялось строительство этого дома, рассчитанного для проживания одной семьи. Данный проект был разработан командой профессиональных архитекторов, в результате получился великолепный результат, которым восторгаются не только обладатели этого жилья, но и все, кто приходит сюда в гости или просто проезжает мимо.
От стадии проектирования до практически полного завершения работ по физическому сооружению дома прошло совсем немного времени, при этом был получен великолепный результат – высококачественный интересный жилой дом для семьи, которая по достоинству оценила все преимущества воплощенного в жизнь проекта. Высококачественные строительные материалы, интересные идеи архитекторов, а также умелые руки мастеров-строителей позволили создать идеальное современное жилище, которое стало образцом вкуса и практичности.
Приглашаем вас ближе познакомиться с процессом строительства этого уникального дома вместе с нами!
На этом изображении мы видим, как осуществляется процесс строительства дома, состоящего из двух этажей. На этом этапе уже завершено возведение первого этажа и продолжены работы по строительству второго. Стены стремительно растут вверх, везде чисто и аккуратно. При этом применяется технология блочной установки стеновых панелей, имеющих прочные соединительные замки. Он придают большей жесткости стенам и делают строение более прочным и основательным. Кроме того, укладка межэтажных перекрытий при таком способе возведения стен является более надежной, а нагрузки, которые возникают при строительстве второго этажа, распределены более равномерно.
Поскольку не все работы на строительной площадке выполняются на уровне земли, необходимо было для продолжения строительства использовать различные приспособления, которые позволили бы бригаде каменщиков продолжать возводить стены дома в высоту. Использование лестницы – одно из самых простых решений, которое позволяет человеку выполнять работы в одной определенной точке на высоте. Между выступающими из стен элементами конструкции укладываются доски или специальный настил, который может выдержать от двух и более строителей одновременно. Такие конструкции могут быть использованы в местах, не приспособленных для установки лесов. Именно леса являются наиболее эффективным способом для размещения каменщиков на строительных площадках. Они имеют стабильный каркас и позволяют осуществлять строительные работы на различных высотах.
Очень важно создать устойчивую и надежную платформу для работы строителей, так как от этого зависит не только качество выполнения работ, но и безопасность людей.
После того как был закончен этап возведения стен, к работе приступили штукатуры. Они занялись отделкой наружных и внутренних стен, а также потолков внутри дома, используя смесь цемента и песка. Эта часть работ считается черновой, она выполняется до установки оконных и дверных проемов. Аккуратное выполнение этих отделочных работ гарантирует установку столярных изделий без особых проблем. На этом этапе уже видны общие очертания будущего уютного дома, его интересная форма и размеры.
На этом этапе строительства дома важно установить окна и двери. Только после выполнения этих работ появится возможность начать работы по установке сантехнических устройств и монтажа электропроводки внутри дома.
Такая последовательность выполнения работ поможет обеспечить безопасность и предотвратить хищение имущества и строительных материалов, так как проникновение в жилище будет затруднительным, если уже установлены окна и двери, которые будут плотно закрыты. Кроме того, работать внутри дома будет более комфортно, так как предотвращается попадание влаги и сырости извне и отсутствуют сквозняки.
С установленными окнами дом приобрел более завершенный вид, и теперь строители могут приступать к финишной внешней отделке фасада.
Следующим шагом в этом процессе является внешнее оформление дома, его наружная отделка и декоративное оформление фасадной части объекта строительства. В этом примере декорирования фасада использован металлический элемент, окрашенный в красный цвет. Он вмонтирован в стену по высоте всего фасада. Такой интересный прием помог освежить и разбавить однообразие серого цвета. В то же время он органично вписывается в общий вид уже построенного дома, создавая визуальное влияние на его дизайн.
Вот как выглядит эта металлическая конструкция в приближенном виде. Она является неотъемлемой частью фасада дома и его координационным центром. Такой дизайнерский ход сделал дом еще более привлекательным, а его контуры стали более четкими и реалистичными. Именно металлический элемент красного цвета притягивает взгляд к дому и акцентирует внимание на его высоте. Вытянутость этой колонны делает строение визуально еще более вытянутым вверх.
Гармонирует с этим конструктивным элементом также и форма расположенных радом с ним окон. Внешнее равновесие по ширине и высоте дома создается именно этими дизайнерскими приемами. Гармония формы и размеров, вот чего добивались дизайнеры, и это им удалось воплотить в данном проекте в полной мере.
Следующее изображение показывает нам, каким красивым является дом внутри после проведения внутренних работ. Гипсовая штукатурка еще не высохла, и как только стены станут сухими, поверх нее будет нанесен слой краски.
Уложены также и полы по всему дому, здесь они плиточные, их приятный спокойный тон способствует созданию благоприятной, комфортной обстановки внутри этого привлекательного жилища. Выполнены работы также и по отделке лестницы, она выделяется на фоне пола и стен своим более насыщенным, темным цветом, деревянные ступени притягивают к себе внимание благодаря этому цветовому контрасту.
Остается только проверить работу установленного в доме отопительного оборудования, электрических и сантехнических приборов, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Если будут обнаружены неисправности, на этом этапе работ нужно принять соответствующие меры, чтобы их устранить без особых проблем.
До сдачи дома нужно провести ряд окончательных мероприятий, которые обычно призваны создать в доме безупречную обстановку: помыть окна, очистить полы, натереть до блеска двери и очистить от пыли и строительной грязи другие предметы, расположенные внутри дома. Также необходимо очистить территорию рядом с домом от строительного мусора и отходов, чтобы все выглядело идеально.
Важно не забыть, что входная деревянная дверь и другие деревянные конструкции должны быть обработаны специальным составом, защищающим от влаги и сырости, а также других капризов природы. Это поможет продлить срок службы всех столярных изделий, они будут оставаться неизменно красивыми и привлекательными на протяжении длительного периода эксплуатации.
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