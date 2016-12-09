Последние веяния моды в оформлении гостиных – 10 лучших примеров!

Гостиная является важным центральным местом в нашем доме, и поэтому она заслуживает особого внимания! Сегодня создано немало интересных проектов, которые позволяют блестяще украсить гостиную. И это важно, потому что именно здесь мы встречаем наших друзей, здесь собирается вся наша семья, чтобы насладиться большей частью своего свободного времени в выходные дни и после напряженного трудового дня. В этой комнате мы часто организовываем свой досуг, особенно, когда на улице плохая погода.
Мы всегда ищем и находим лучшие идеи, чтобы помочь вам оформить эту часть дома в наиболее интересном стиле, сделать ее уютной и приветливой.
Мы отобрали 10 интересных образцов гостиных на любой вкус. Здесь представлены последние тенденции в оформлении гостиных: современные, экзотичные, красочные и совершенно разные. Не пропустите возможность увидеть лучшие примеры, которые сегодня существуют, и возьмите их себе на заметку, чтобы воплотить эти идеи в жизнь.
Если вы хотите сохранить свою гостиную, выполненную в классическом стиле, нет никаких проблем. В то же время вы можете освежить настроение этой комнаты, выбрав несколько ярких элементов на гране стилей, чтобы добавить в обстановку несколько уникальных штрихов. В этом примере применен именно такой прием: были выбраны современные предметы декора, такие как эти оригинальные люстры в виде огромных капель, свисающих с потолка. Ярким и броским пятном выделяется фантастичное прозрачное пластиковое подвешенное на цепи кресло.
Отделка стен гостиной довольно деликатная и сдержанная, светлые стены оттенены роскошным паркетом с классическим рисунком. Нет никаких сомнений, что эти элементы, благодаря их контрастирующему с общей обстановкой характеру, привнесли в эту милую комнату особое, незабываемое настроение.
В этой красивой гостиной мы видим удивительное сочетание элементов и стилей. Здесь много уникальных предметов интерьера и элементов декора, таких как стол, сделанный из добротных деревянных чемоданов, пластиковое прозрачное кресло, интересной формы вазы и кувшины. Привлекает внимание черный ковер и другие экзотические предметы декора. Безусловно, украшают эту комнату также и яркие элементы: красочные подушки, живые растения, искусственно состаренная мебель.
Давайте не будем забывать, говоря об индустриальном стиле, также и о стене, выложенной кирпичом. Без сомнения, это достойный пример двадцать первого века, который источает хороший вкус, яркую индивидуальность, светлую и чистую душу.
Скандинавский стиль очень популярен в последнее время как, впрочем, и всегда, когда дело доходит до дизайна интерьера. Как таковой, он не может потерпеть неудачу, когда мы обсуждаем последние тенденции в оформлении интерьеров. Этот стиль характеризуется очень спокойным декором с мягкими цветами, такими как белый, серый, бежевый или цвет древесины. Как вы можете видеть в этом примере, мягкая мебель имеет простую, светлую, спокойную обивку. Четкие линии всех предметов, присутствующих здесь, выполнены в стиле минимализма. Великолепно оформленная гостиная с привлекательным количеством естественного света!
В данный момент популярна особенная легкость в интерьере, дополненная применением натуральных материалов в определенных формах. Оригинально оформлена стена, на которой закреплен современный телевизор. Она является наиболее ярким элементом в этой гостиной. Она как будто составлена из сотен чипов, создается впечатление, что они находятся в движении. Дерево имеет приятный естественный оттенок, создает уютную обстановку и выглядит стильно и очень необычно. Внимание к этой фантастичной стене привлекает также и удачно скомбинированное освещение.
Невозможно не восторгаться этим интерьером. В квартире, имеющей небольшие размеры, необходимо было разделить функциональные зоны для удобства всей семьи. В этом варианте дизайна гостиной дизайнерам удалось отлично сочетать пространство, предназначенное для различной бытовой деятельности. Кухня, столовая, гостиная и кабинет прекрасно сосуществуют в этом небольшом помещении.
Этот пример очень вдохновляет, и подходит для владельцев небольших квартир.
Белый вневременной цвет, он часто применяется в интерьере. Особенно привлекательно, современно и элегантно он выглядит в этой гостиной.
Это всегда хороший выбор в любом стиле. Вы не прогадаете, если ваш цвет – белый. Смело беритесь за оформление своей гостиной, если есть желание наполнить дом светом. Не обязательно весь интерьер делать белым. Достаточно нескольких значимых деталей – современного белоснежного журнального столика, белоснежных декоративных подушек и легких, прозрачных, воздушных штор.
Свет, свет и еще больше света! В живой, настоящей гостиной свет не может потерпеть неудачу. Естественного или искусственного света должно быть много. Он наполняет все пространство энергией, чистотой и оптимизмом. Эффектно дополняют этот цвет живые растения, они привносят в интерьер еще больше положительной энергетики и хорошего настроения. Шикарная обстановка, в которой отдых будет наполнен только положительными эмоциями.
Будьте вдохновлены этим красивым и ярким примером!
Экзотический стиль также никогда не выбывает из списка трендов для гостиной. В данный момент он еще более актуален, чем когда-либо. Вы можете добавить в эту атмосферу не слишком много серьезных изменений.
Изменив только подушки, одев их в экзотическую ткань, добавив парочку необычных сувениров более ярких, контрастных цветов, украсив гостиную немногочисленными растениями можно добиться поразительного результата в декорировании этого пространства.
Мы заканчиваем наш интересный тур, посетив еще один, очень хороший дом, и предложив вам последний на сегодня пример из живой жизни.
Здесь вы можете увидеть, что применение геометрических узоров, полос в сочетании с различными текстурами в отделке может без особого риска быть объединено в единое целое.
Это одна из основных тенденций на данный момент в дизайне гостиных. Серый цвет и его оттенки очень гармонично сочетаются со множеством других цветов, поэтому его применение также всегда актуально. Только это должно быть сделано с пониманием стилей и цветов, которые должны соответствовать друг другу.
Данный пример также достоин восхищения и предназначен для того, чтобы мы могли вдохновляться и настраивать себя на смелые изменения, в котором нуждается наш дом.