Эта гламурная вилла слишком красива, чтобы быть правдой!

Это фантастичное здание и его великолепная архитектура излучает мощную положительную энергетику. Дом, который сегодня мы предлагаем вам увидеть, ранее был довольно старым, обветшалым и нуждался в капитальном обновлении и переделке. Архитекторы протянули хозяевам этого особняка профессиональную руку помощи, чтобы создать здесь новое, современное здание, и дать ему вторую жизнь.
Большая часть дома была разрушена, но мансардная крыша сохранилась. В этом здании есть прекрасный камин, его удалось не только сохранить, но и вдохнуть в него новую жизнь. Он остается и сейчас душой дома, помогая сохранять аутентичную атмосферу этого уютного жилья.
Кроме всего прочего, обновленный дом имеет все необходимые элементы, которые позволяют гармонично вписать его в окружающую природу. Последнее является положительной тенденцией в архитектуре, при этом природа и здание образуют замечательный естественный симбиоз.
Вы хотите увидеть конечный результат и узнать, каким образом дом стал настоящим гламурным сооружением, с созданным в нем особым комфортом, и есть все удобства, без которых современная жизнь невозможна? Присоединяйтесь к нам, чтобы пройтись с экскурсией по всему дому, чтобы почувствовать себя в роли долгожданных гостей или хозяев этого особняка.
При первом посещении этого восхитительного особняка взгляд падает непосредственно на связь между старой архитектурой и новыми дизайнерскими приемами, примененными во время реконструкции дома. В итоге интересные дизайнерские приемы позволили получить исключительный, уникальный результат. Современные дополнения были призваны придать этой вилле, построенной много десятилетий назад необходимое ему современное ядро.
Окружающее зеленое пространство, кажется, окутало сам дом, так что он действительно кажется неотъемлемой частью этого очаровывающего нас пейзажа. Контраст между светлым фасадом и естественной средой, состоящей из деревьев, пышных кустов и зеленой, сочной травы, обеспечивает интригующий, загадочный вид всему окружающему пространству.
Гармония в природе и созданной людьми в архитектуре никогда не была настолько очевидной и такой естественной, особенно если у вас есть красивые деревья и много зелени, окружающие ваш дом. Если вы стремитесь испытать хорошую связь с природой, вам нужно поселиться именно здесь!
Простая архитектура в этом случае является оригинально примененной. По сегодняшним меркам такой вариант организации пространства в чердачном помещении позволяет применить здесь наиболее современные приемы декорирования дома.
Как использовать чердак? Эта часть строения имеет прекрасную атмосферу, она сделана из натурального дерева, здесь все выглядит так, как действительно должно быть на чердаке. И в то же время эта благоустроенная комната довольно комфортна и красива.
Кровать королевского размера обеспечивает необходимый комфорт и создает для отдыха самые приемлемые условия, превращая сон на этом ложе в райское наслаждение.
Окна в крыше и стене наполняют чердачную комнату дневным светом, наполняя ее приятным светом и солнцем.
Приглушенная цветовая гамма в отделке чердака обеспечивает все условия, необходимые для полноценного отдыха не только во сне. Приятно провести немного свободного времени в комнате, удобно расположившись на комфортном красном диване, занявшись чтением любимой книги или предавшись мечтам… . Наслаждаться чтением здесь абсолютно великолепно!
Мы смотрим на эту обстановку со ступеней, которые ведут на чердак. Они соединяют новое помещение со старой мансардной крышей.
Этот коридор очень воздушный, легкий и светлый благодаря примененным здесь светлым материалам, использованным для отделки стен и пола. Огромные оконные проемы позволяют максимально открыть для обозрения окружающее дом пространство и наполнить эту часть дома ярким солнечным светом.
В доме никак не обойтись без камина, который служит не только очагом, согревающим собой окружающее пространство. Он является символом единения семьи, наполняя дом особым, романтическим настроением.
Мы видим эту комнату, располагаясь сбоку от камина, и имеем возможность созерцать интересно оборудованную стену, которая служит красиво обыгранной полкой для размещения предметов декора, а также для хранения под ней дров. Такой интересный дизайнерский прием позволяет сделать дрова оригинальной частью красивого интерьера гостиной.
Камин размещен под лестницей, это позволило использовать пространство максимально эффективно. Картина на стене создает восхитительное настроение, визуально обогащая обстановку. Синий цвет идеально гармонирует с чистыми белыми стенами. Все эти детали посодействовали в создании здесь средиземноморского уголка.
Полы из светлого дерева обеспечивают необходимое тепло в помещении и являются хорошим противовесом яркому белому цвету, наполняющему все это помещение.
Здесь мы видим гостиную под другим углом. Поразительно, как оборудована уютная и просторная комната. Книжный шкаф создает насыщенную атмосферу и обеспечивает достаточно места для хранения всех любимых в семье книг.
Обеденный стол занимает видное место в комнате, так что вся семья может обедать вместе. Пространство довольно большое, светлое и очень свободное.
Просторная комната первого этажа наполнена достаточным количеством дневного света, проникающего сюда через окна, выходящие на великолепный зеленый сад. В этой комнате размещено два красивых красных кресла и есть большой диван со светлой обивкой. Они создают именно тот комфорт, который мы всегда ищем.
Будь то летом или зимой, вы всегда можете наслаждаться природой на открытом воздухе или созерцать красоту природы, комфортно расположившись на удобном, мягком диване. Если погода хорошая, вы можете легко открыть двери патио, которые как бы растворяются в пространстве.
Дом наполнен изысканным стилем и инновационным дизайном. Простые и стильные ступени лестницы ведут на верхний этаж. Она имеет приятные жесткие линии и соответствует дизайну всего помещения. Все здесь выглядит настолько идеально, что кажется, будто мы смотрим на абстрактную живопись или рисунок. Стильно, спокойно, изыскано – все это касается этой конструкции.
Мы прощаемся с красивым домом в Аустерлице. Он убедил нас в мастерстве архитекторов, воплотивших в жизнь довольно сложную задачу. Последний взгляд на дом показывает нам его фантастическую красоту в вечернее время. Домашний свет излучает необычайный уют и комфорт.
Этот дом является примером того, как можно достичь при помощи современных архитектурных приемов огромного успеха в интегрировании в окружающую среду ярких архитектурных элементов. Старый стал новым: дом для нового века!
Во время этого тура мы увидели много удивительного, красивого и оригинального, что удалось воплотить в красивом доме. Мы надеемся, что вы вдохновились, и так же возбуждены, как и мы.
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