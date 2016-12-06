Эта гламурная вилла слишком красива, чтобы быть правдой!

Это фантастичное здание и его великолепная архитектура излучает мощную положительную энергетику. Дом, который сегодня мы предлагаем вам увидеть, ранее был довольно старым, обветшалым и нуждался в капитальном обновлении и переделке. Архитекторы протянули хозяевам этого особняка профессиональную руку помощи, чтобы создать здесь новое, современное здание, и дать ему вторую жизнь.

Большая часть дома была разрушена, но мансардная крыша сохранилась. В этом здании есть прекрасный камин, его удалось не только сохранить, но и вдохнуть в него новую жизнь. Он остается и сейчас душой дома, помогая сохранять аутентичную атмосферу этого уютного жилья.

Кроме всего прочего, обновленный дом имеет все необходимые элементы, которые позволяют гармонично вписать его в окружающую природу. Последнее является положительной тенденцией в архитектуре, при этом природа и здание образуют замечательный естественный симбиоз.

Вы хотите увидеть конечный результат и узнать, каким образом дом стал настоящим гламурным сооружением, с созданным в нем особым комфортом, и есть все удобства, без которых современная жизнь невозможна? Присоединяйтесь к нам, чтобы пройтись с экскурсией по всему дому, чтобы почувствовать себя в роли долгожданных гостей или хозяев этого особняка.