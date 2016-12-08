10 грязных секретов от людей, которые всегда имеют чистые дома

Есть ли у вас есть друг с безупречно чистым домом? Или с квартирой, которая всегда выглядит абсолютно совершенной, независимо от того приходите вы туда по приглашению или посещаете друга без предупреждения? Вы задаетесь естественным в таких случаях вопросом: как им удается держать все в идеальном порядке и чистоте все время?
Мы могли бы дать вам ответ на этот вопрос! Профессионалы знают, что секрет содержания своего домашнего очага в идеальном состоянии кроется в умной организации своей жизни и всего личного пространства, что нас окружает. И если знать несколько хитрых маленьких секретов, которые сегодня мы собираемся позволить вам узнать, вы тоже сможете стать членом клуба «идеально чистый дом».
Перестаньте волноваться, если вы все еще переживаете, что у ваших друзей прекрасная чистая гостиная или вы видите у соседа ослепительную, стерильно чистую роскошную ванную комнату. Секреты всех ваших друзей мы собираемся сегодня вам открыть!
Если вы не можете видеть шкафы, тумбочки и полки, на которых и в которых должны храниться все домашние вещи, можно предположить, что их просто не существует. Но они есть, и они вполне могут быть забиты вещами, которые хранятся там в полном беспорядке!
Журнальные столики и подставки для ног идеально подходят для хранения различных предметов, так как их закрытое пространство внутри имеет небольшой, а иногда и объемный скрытый от посторонних глаз потенциал.
Не каждый будет нанимать уборщицу, но определенное количество людей, имеющих даже средний достаток, никогда не будут наводить порядок в доме самостоятельно, пока имеют возможность позволить себе такую услугу! Буквально всего пару часов в неделю нужно потратить приходящей домработнице, чтобы позаботиться должным образом о чистоте роскошной ванной комнаты, и навести порядок на кухне.
Этого будет достаточно, чтобы значительно облегчить собственную жизнь и снять с себя эту неприятную для многих нагрузку.
Заимствуя многое из того, что им нужно, аккуратные люди, не нуждаются в том, чтобы покупать и хранить в доме те предметы, которые могут пригодиться раз в год, а то и реже. При этом таким людям удается сохранять свои дома в состоянии гораздо меньшего хаоса. Кроме того, в доме могут использоваться вещи, которые после использования можно аккуратно разобрать, чтобы они не занимали много места. Это могут быть даже действительно случайные вещи, например, надувные кровати. Они не будут занимать много места в шкафу, когда станут ненужными и будут разобраны для хранения.
Некоторые люди являются фантастическими приверженцами минимализма, не имеющими «хорошей» привычки накапливать в доме много мебели, предметов декора или сувениров. Именно эти люди имеют чистые, аккуратные и гораздо менее загроможденные дома, которые всегда выглядят идеально чистыми и ухоженными, и постоянно готовыми для приема гостей.
Помните, чем меньше у вас есть предметов для украшения интерьера, тем меньше у вас будет пыли, станет легче и быстрее наводить в доме порядок!
Это навык, который мы должны освоить навсегда!
Убрать за собой все, что создает в доме беспорядок. Навести порядок нужно еще до того, как вы соберетесь уйти из дома, особенно это касается кухни. Это отличный способ, чтобы справиться с повседневным беспорядком и огромным накоплением грязи, которая может расти как снежный ком, если постоянно за этим не следить. Быстро вытрите здесь, и немного протрите там, и ваш дом будет идеально блестеть! И возвращаясь в чистую, убранную квартиру, вам ни за что не захочется мусорить, ведь вы будете знать, что утром очень мало времени остается на то, чтобы наводить порядок.
Renaissance Man
Не ищите у ваших друзей в доме мусор, или это может стать поводом для того, что дружба закончилась. Помните, что большинство людей, даже те, которые являются супер аккуратными, будут иметь секретное «грязное» пространство. Это может быть место в запасной комнате или на чердаке. Но будьте уверены, что у каждого в доме есть такое загадочное секретное место, где они сваливают вещи!
В супер чистом и аккуратном доме, в котором есть дети, вы можете с нами даже поспорить, есть предназначенные для хранения игрушек места. После того как дети закончили играть, все разбросанные по дому детские игрушки возвращаются на место своего хранения – в специальную тумбочку, шкафчик или комод. Детей нужно приучить самостоятельно собирать и складывать свои предметы в специально отведенное место. В противном случае было бы просто слишком тяжело одному человеку убирать после игр малышей все, что создает в доме беспорядок. Самостоятельно с этим справляться очень непросто.
Каждый вечер перед тем, как лечь спать, аккуратные люди часто приводят дом к такому состоянию, каким он должен быть утром, когда они просыпаются. Это включает в себя даже такие мелкие детали, как пульты ДУ. Просыпаться утром в чистой комнате значительно приятнее.
Аккуратные люди оставляют все необходимые устройства в том же самом месте, которое для этих предметов предназначено.
Если в доме есть посудомоечная машина, почему бы не загрузить ее грязной посудой, оставшейся после ужина, и заставить ее поработать, чтобы утром вы смогли использовать чистую, сверкающую посуду для завтрака.
Быть очень эффективным и аккуратным очень просто. Если делать уборку понемногу ежедневно, вместо того, чтобы потратить на это целый, прекрасный день, будет значительно проще приучить себя к порядку. Когда весь дом ждет уборки, и на это тратится один день в неделю, уборка превращается для многих в ад.
В доме будет всегда свежо, чисто и уютно, если поддерживать порядок ежедневно, и главное, вас всегда будет окружать чудесный аромат чистоты!
Такие вещи как, например, обувь или грязное белье должны иметь предназначенные для них места: корзину для белья или тумбочку для обуви. Это поможет обеспечить дому чистоту и порядок настолько, насколько это возможно. Проблема с горами обуви или вещей всегда будет решена, главное, приучить всех членов семьи пользоваться этими предметами!
Эти секреты простые и под силу каждому, кто хочет, наконец, избавиться от грязи в доме. Даже незначительные усилия способны привести к серьезным положительным изменениям в общем порядке вашего жилища. Попробуйте, у вас должно все получиться!
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