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Зеленые кухни – вкусный обед и вечная весна

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Grüne Landhausküche, H.G. Kuse GmbH H.G. Kuse GmbH КухняШкафы и полки
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От таких кухонь ваши соседи и друзья буквально позеленеют от зависти! Зеленый цвет в интерьерах кухни сейчас актуален как никогда. Его популярность легко объясняется всплеском интереса к экологическому стилю жизни и возвращением в моду классических интерьеров, создатели которых всегда питали слабость к пастельным оттенкам зеленого.

Зеленый цвет ассоциируется с природой и здоровьем. Он освежает и успокаивает, а потому является наилучшим выбором для кухонь и столовых комнат.

Очарование классики

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Зеленый цвет – цвет пробуждения природы, цвет надежды и спокойствия. При идеальной комбинации с традиционным для кухни белым цветом, зеленые аксессуары и частично покрашенная в зеленый стена, превратят вашу кухню в царство вечной молодости и весны. Строгий, презентабельный и в тоже время уютный интерьер этой кухни даст возможность как с удовольствием отобедать в семейном кругу, так и пригласить в гости коллег по работе.

Неувядающая красота ар-деко

Интерьер квартиры 80 м2, Apolonov Interiors Apolonov Interiors Столовая комната в эклектичном стиле
Apolonov Interiors

Интерьер квартиры 80 м2

Apolonov Interiors
Apolonov Interiors
Apolonov Interiors

Стиль ар-деко появился как бунт против меланхолии и аскетизма, поразивших Западную Европу в годы Первой мировой войны. Ар-деко воспевал любовь к свободе самовыражения, материальному благополучию и рациональному подходу к жизни.  Новые поколения дизайнеров ценили яркость и самобытность этого стиля, что позволило ему сохранить популярность и в наши дни. В современном прочтении ар-деко стал чуть более глянцевым и красочным, доказав свою способность непрерывно эволюционировать. Зеленые стены, характерные для интерьеров ар-деко дугообразные стулья и анималистичный принт составляют основу композиции светлого и жизнеутверждающего интерьера этой кухни.

Фотообои для романтиков

Квартира холостяка, Efimova Ekaterina Efimova Ekaterina Кухня в стиле модерн
Efimova Ekaterina

Квартира холостяка

Efimova Ekaterina
Efimova Ekaterina
Efimova Ekaterina

Квартиры в стиле лофт отличаются открытой планировкой, а это значит, что кухня в таком помещении будет совмещена с обеденной комнатой и гостиной. Чтобы визуально разделить пространство на функциональные зоны, дизайнеры нередко используют фотообои. На этом фото Екатерина Ефимова, работавшая над оформлением представленного лофта, зрительно отделила кухню от гостиной с помощью обоев с изображением лесной тропинки в дождливый день.

Зал для презентаций

Многофункциональный зал в Русском стиле, Efimova Ekaterina Efimova Ekaterina Медиа комната в классическом стиле
Efimova Ekaterina

Многофункциональный зал в Русском стиле

Efimova Ekaterina
Efimova Ekaterina
Efimova Ekaterina

Оттенки зеленого цвета удачно смотрятся не только в пространстве домашних кухонь, они также идеально впишутся в классический интерьер коммерческих помещений. Перед нами – большой зал, предназначенный для проведения презентаций, обедов, семинаров и корпоративных мероприятий. Бледно-зеленый и оливковый являются доминирующими цветами в палитре этого помещения. Они придают его внутреннему убранству особую утонченность и изящество.

Зеленая подсветка

Grüne Landhausküche, H.G. Kuse GmbH H.G. Kuse GmbH КухняШкафы и полки
H.G. Kuse GmbH

H.G. Kuse GmbH
H.G. Kuse GmbH
H.G. Kuse GmbH

Любителям минимализма и хай-тек стоит быть особенно осторожным с зелеными стенами или мебелью, чтобы не разрушить стилевую концепцию помещения. Идеальным решением для ультрасовременных кухонь может стать неоновая подсветка, установленная под кухонные шкафы, плиту или умывальник. Это простое интерьерное решение сможет подчеркнуть независимый и прогрессивный характер владельца квартиры.

Кухня в загородном доме

homify КухняОсвещение
homify

homify
homify
homify

Кухня далеко не всегда должна быть белой. Изображенная на фото кухня в стиле кантри напоминает интерьеры из наивных американских мелодрам, снятых в 50-е годы. Насыщенный зеленый цвет массивных кухонных шкафов и столешницы чудесно сочетается с обоями в мелкий цветочек, нежно-розовыми живыми цветами и светло-коричневыми плетеными стульями. 

Понравились ли вам зеленые кухни? Ждем ваших комментариев!

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