Зеленые кухни – вкусный обед и вечная весна

От таких кухонь ваши соседи и друзья буквально позеленеют от зависти! Зеленый цвет в интерьерах кухни сейчас актуален как никогда. Его популярность легко объясняется всплеском интереса к экологическому стилю жизни и возвращением в моду классических интерьеров, создатели которых всегда питали слабость к пастельным оттенкам зеленого.
Зеленый цвет ассоциируется с природой и здоровьем. Он освежает и успокаивает, а потому является наилучшим выбором для кухонь и столовых комнат.
Зеленый цвет – цвет пробуждения природы, цвет надежды и спокойствия. При идеальной комбинации с традиционным для кухни белым цветом, зеленые аксессуары и частично покрашенная в зеленый стена, превратят вашу кухню в царство вечной молодости и весны. Строгий, презентабельный и в тоже время уютный интерьер этой кухни даст возможность как с удовольствием отобедать в семейном кругу, так и пригласить в гости коллег по работе.
Стиль ар-деко появился как бунт против меланхолии и аскетизма, поразивших Западную Европу в годы Первой мировой войны. Ар-деко воспевал любовь к свободе самовыражения, материальному благополучию и рациональному подходу к жизни. Новые поколения дизайнеров ценили яркость и самобытность этого стиля, что позволило ему сохранить популярность и в наши дни. В современном прочтении ар-деко стал чуть более глянцевым и красочным, доказав свою способность непрерывно эволюционировать. Зеленые стены, характерные для интерьеров ар-деко дугообразные стулья и анималистичный принт составляют основу композиции светлого и жизнеутверждающего интерьера этой кухни.
Квартиры в стиле лофт отличаются открытой планировкой, а это значит, что кухня в таком помещении будет совмещена с обеденной комнатой и гостиной. Чтобы визуально разделить пространство на функциональные зоны, дизайнеры нередко используют фотообои. На этом фото Екатерина Ефимова, работавшая над оформлением представленного лофта, зрительно отделила кухню от гостиной с помощью обоев с изображением лесной тропинки в дождливый день.
Оттенки зеленого цвета удачно смотрятся не только в пространстве домашних кухонь, они также идеально впишутся в классический интерьер коммерческих помещений. Перед нами – большой зал, предназначенный для проведения презентаций, обедов, семинаров и корпоративных мероприятий. Бледно-зеленый и оливковый являются доминирующими цветами в палитре этого помещения. Они придают его внутреннему убранству особую утонченность и изящество.
Любителям минимализма и хай-тек стоит быть особенно осторожным с зелеными стенами или мебелью, чтобы не разрушить стилевую концепцию помещения. Идеальным решением для ультрасовременных кухонь может стать неоновая подсветка, установленная под кухонные шкафы, плиту или умывальник. Это простое интерьерное решение сможет подчеркнуть независимый и прогрессивный характер владельца квартиры.
Кухня далеко не всегда должна быть белой. Изображенная на фото кухня в стиле кантри напоминает интерьеры из наивных американских мелодрам, снятых в 50-е годы. Насыщенный зеленый цвет массивных кухонных шкафов и столешницы чудесно сочетается с обоями в мелкий цветочек, нежно-розовыми живыми цветами и светло-коричневыми плетеными стульями.
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