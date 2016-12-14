Дом в горах с большой террасой и дровяным камином

Эффектно выглядит дом, построенный на участке с интересным ландшафтом – умеренный склон в окружении пышной растительности, где есть все, чтобы использовать энергию живой природы.
Сегодня мы предлагаем вам полюбоваться одним из таких очаровывающих своим видом великолепным домом, который спроектировал и построил талантливый японский архитектор Накаяма Дайсука.
Присоединяйтесь к нам, и вы увидите, насколько неповторимо и оригинально может выглядеть дом на фоне фантастичной природы, на свежем воздухе, в котором жизнь может стать похожей на сказку!
В окружении восхитительной природы на склоне невысокого пригорка вырос этот шикарный дом, в котором все выглядит идеально. Строение как бы вросло в склон, являясь с ним единым целым. Здесь все очень тщательно продумано, территория вокруг дома зонирована, разбиты клумбы, газоны, высажены молодые деревья и немногочисленные кусты, которые прекрасно дополняют общую картину этого особенного ландшафта. Все, что окружает это строение и сам дом создано во всеобъемлющей гармонии, которая ведет к ощущению единства всего пространства.
Пышные деревья, окружающие это жилье, создают невидимую защиту его от ветров и непогоды, и позволяют в полной мере насладиться свежим, чистым воздухом и прохладой, а также изолируют это жилье, делая местность тихой и спокойной. Аккуратно выложенная мелким гравием дорожка, ведущая к дому, приветливо встречает своих гостей и гостеприимно приглашает их пройти на его крыльцо.
В этом доме оригинально сочетаются современные формы и классические материалы. Стеклянные двери и оконные проемы обрамлены в приятного цвета светлое дерево. Такое сочетание напоминает городскую архитектуру, но на фоне восхитительной природы и интересного ландшафта внешний вид дома завораживает неповторимым изяществом и легкостью форм, украшая собой этот райский уголок живой природы. Из этой части дома можно выйти в ярко освещенный солнечным светом палисадник.
Здесь приятно наслаждаться восхитительными видами, которые окружают это жилье со всех сторон.
Дом имеет пологий вход, без ступеней с простым и приятным декорированием. Крыльцо находится практически на одном уровне с дорожкой, ведущей в дом. Входные двери, напольное покрытие, стены и даже светильники сделаны с применением натуральных материалов. Они наполняют дом естественной, живой атмосферой с простым, лаконичным и визуально приятным дизайном.
Напольное покрытие входной зоны выполнено из такого же материала, что и крыльцо, создавая плавный переход из внешнего пространства во внутреннее.
Прихожая довольно широкая, она соединена с гардеробной, кладовой, и ведет в просторную светлую гостиную, расположенную на первом этаже.
В длинном и прямом коридоре расположена лестница, ведущая на второй этаж. На протяжении всего лестничного проема встроено длинное прямое окно, через которое открывается восхитительный пейзаж – пышная листва роскошного раскинувшегося за пределами дома сада.
Оригинально выполнено потолочное покрытие в этой части дома, в данном варианте отделки применен натуральный, экологичный материал – бамбук. Это простое и довольно интересное потолочное покрытие привносит особенную нотку в атмосферу лестничного марша. Здесь нет ничего лишнего, ни картин на стенах, ни каких-либо других аксессуаров, но и без этого в данной части дома спокойно и уютно. Природные материалы – натуральное дерево, применены для отделки пола, самой лестницы и, естественно, дверей, ведущих в спальню, кабинет и другие комнаты второго этажа.
На нижнем уровне в доме размещены функционально и комфортно меблированная кухня, столовая и гостиная без видимого разделения и зонирования пространства. Натуральные материалы присутствуют также и здесь. Комбинация темного цвета в отделке дальней стены с автономно расположенным камином в сочетании с богатым натуральным оттенком деревянных поверхностей остальной части дома выглядит гармонично и стильно. Наклонный потолок создает интересное визуальное впечатление, он делает обстановку более насыщенной и креативной.
Открытое пространство фасадной стены благодаря ее сплошному остеклению предоставляет возможность наслаждаться шикарным видом снаружи помещения. От него невозможно оторвать взгляд!
Терраса, на которую можно пройти через стеклянную раздвижную систему, является как бы продолжением внутреннего пространства. Она отделана такими же материалами, что и комната, с которой она соединена. Благодаря этому разделение внутреннего и наружного пространства может считаться чисто условным.
Стоит обратить внимание на террасу. Очень изящные, практически невидимые перила сделаны из тонких металлических прутьев. Создается впечатление, что они вообще отсутствуют, а площадь террасы не имеет никакого ограничения, мягко соединяясь с окружающей естественной средой.
Энергия солнца насыщает это уютное пространство и делает его чистым и светлым, а также максимально теплым. Для создания более соответствующей стилю атмосферы в комнате установлен камин, который имеет компактный, современный и стильный вид. Этот классического вида отопительный аппарат прост в применении, отопление с его помощью осуществляется дровами.
Конструкция этой уникальной печки позволяет быстро нагревает окружающее пространство, а ее высокая теплоотдача создает в комнате комфортные условия довольно быстро. В сочетании с солнечным теплом, поступающим извне через стеклянную стену, такой способ обогрева помещения насыщает все вокруг нежным теплом и приятной атмосферой. Камин установлен рядом со ступенями, ведущими в библиотеку, поэтому в соседних помещениях также достаточно тепло и комфортно. Эффектно встроена эта дровяная печь в общую стилистику дома, она органично вписывается в окружающую обстановку, эффектно дополняя ее своим присутствием.
Интересно выполнена планировка дома. Столовая находится рядом с открытой кухней. Низкий сводчатый потолок ограничивает прекрасно укомплектованную зону для приготовления пищи. Удобно размещена мебель в столовой, дерево, из которого она изготовлена, сочетается с общим дизайном всего дома. Рядом с кухней расположена вместительная кладовка, в которой хранятся необходимые в доме вещи. Комнаты на втором уровне дома полностью открыты, между ними существует только легкая перегородка. При этом все внутреннее пространство выглядит целостным и уравновешенным.
Стиль, в котором выполнен дом, впечатляет как снаружи, так и внутри. Эта завораживающая красота и уникальная стилистика подобного жилья не подвластна времени и модным веяниям. Такие дома остаются шикарными, практичными и стильными всегда!