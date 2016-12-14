Дом в горах с большой террасой и дровяным камином

Эффектно выглядит дом, построенный на участке с интересным ландшафтом – умеренный склон в окружении пышной растительности, где есть все, чтобы использовать энергию живой природы.

Сегодня мы предлагаем вам полюбоваться одним из таких очаровывающих своим видом великолепным домом, который спроектировал и построил талантливый японский архитектор Накаяма Дайсука.

Присоединяйтесь к нам, и вы увидите, насколько неповторимо и оригинально может выглядеть дом на фоне фантастичной природы, на свежем воздухе, в котором жизнь может стать похожей на сказку!