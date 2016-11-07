Шикарные гардеробные нового уровня

Дизайн гардеробной обычно определяется ее площадью и нужным функционалом, но вовсе не заканчивается на выборе нужных модулей и размещения их просто в линию. В нашей новой Книге Идей вы увидите, что определенные комбинации из элементов – самые выигрышные, угловые гардеробные – могут быть элегантными и особенно удобными, а мир дизайна фасадов такой мебели развивается в сторону имитации ценных пород дерева.

Студия Urban Wood движет мир гардеробных вперед, здесь мы видим лаконичные линии дизайна, технологичную начинку, плавный ход элементов и бесконечно вдохновляющий внешний вид!

Из этой статьи вы также узнаете, что в дизайне гардеробных тоже есть различные стили, в том числе и самые популярные. Так, скандинавская манера обустройства гардеробных сейчас широко используется в современных коттеджах в стиле модерн по всему миру, а классический стиль в оформлении гардеробных отлично подходит под люксовые проекты в смежных стилях.