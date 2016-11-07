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Шикарные гардеробные нового уровня

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Гардеробная, URBAN wood URBAN wood ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды ДСП Бежевый
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Дизайн гардеробной обычно определяется ее площадью и нужным функционалом, но вовсе не заканчивается на выборе нужных модулей и размещения их просто в линию. В нашей новой Книге Идей вы увидите, что определенные комбинации из элементов – самые выигрышные, угловые гардеробные – могут быть элегантными и особенно удобными, а мир дизайна фасадов такой мебели развивается в сторону имитации ценных пород дерева.

Студия Urban Wood движет мир гардеробных вперед, здесь мы видим лаконичные линии дизайна, технологичную начинку, плавный ход элементов и бесконечно вдохновляющий внешний вид!

Из этой статьи вы также узнаете, что в дизайне гардеробных тоже есть различные стили, в том числе и самые популярные. Так, скандинавская манера обустройства гардеробных сейчас широко используется в современных коттеджах в стиле модерн по всему миру, а классический стиль в оформлении гардеробных отлично подходит под люксовые проекты в смежных стилях.

Скандинавский стиль

Гардеробная в скандинавском стиле URBAN wood ГардеробнаяХранение ДСП Серый гардеробная,шкаф,хранение
URBAN wood

Гардеробная в скандинавском стиле

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Среди самых популярных стилей в дизайне гардеробных особенно выделяется скандинавский. Проверенные, удобные, эргономичные решения и их простота ставятся здесь во главу угла. Так, в этой гардеробной мы видим множество интегрированных ящиков (что очень удобно для хранения мелких вещей), две штанги под большую длину, три – под маленькую и еще брючницу справа внизу.

Наверху полки расположены в линию, позволяя хранить сезонную одежду в боксах. Неоновая подсветка делает облик гардеробной очень современным, а цвет древесины (трюфельный) идеально сочетается с интерьером комнаты

Сканди-шик

Гардеробная в скандинавском стиле URBAN wood ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды МДФ Эффект древесины гардеробная,шкаф,мебель
URBAN wood

Гардеробная в скандинавском стиле

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Еще один вариант гардеробной в скандинавском стиле отлично подойдет для любителей особенной минималистичной эстетики. Здесь вместо интегрированных ящиков мы видим нижние крупногабаритные ящики, а отсутствие боковых стенок позволяет реализовать гардеробную в компактном формате без ущерба эстетике.

Классика

Гардеробная выполнена в классическом стиле с элементами патины URBAN wood ГардеробнаяХранение ДСП Белый гардеробная,шкаф,мебель
URBAN wood

Гардеробная выполнена в классическом стиле с элементами патины

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Вечная классика в дизайне гардеробной может быть разной – с элементами барокко, как на фотографии выше, ар-нуво, рококо, ар-деко и других стилей. Гардеробная такого уровня и формата идеально подойдет для женщины 35-55 лет, которая имеет гардеробную площадью около 12-16 кв. метров при спальне и ценит утонченность и стиль. Слева мы можем найти красивый модуль с туалетным столиком и зеркалом, отдельные полочки для туфель, угловой модуль, брючницу и даже позолоченные штанги.

Легкая классика

Гардеробная URBAN wood ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды ДСП Бежевый гардеробная,шкаф,хранение
URBAN wood

Гардеробная

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Более «легкий» вариант классической гардеробной без позолоты отлично подойдет под дом в стиле модерн, в американском или неоклассическом стиле. Здесь будут отлично смотреться хрустальные люстры и трендовая мебель в стиле минимализм. Отдельного внимания заслуживают такие модули, как полочки для обуви, выдвижные ящики со стеклянным фасадом (слева и справа от комодов) и реализация гардеробной от пола до потолка.

Капелька винтажа

Оригинальная гардеробная URBAN wood ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды МДФ Эффект древесины гардеробная,шкаф,мебель
URBAN wood

Оригинальная гардеробная

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

В скандинавском стиле можно найти и некоторые ретро-мотивы, винтажные элементы, особенные модули. Дизайн современной  гардеробной не ограничивается 4-5 вариантами, а может быть создан сразу из 10 и даже 20 элементов.  Определить, что нужно именно вам, поможет дизайнер или ваш собственный опыт в организации.

Модерн

Гардеробная в скандинавском стиле URBAN wood ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды ДСП Серый гардеробная,шкаф,хранение
URBAN wood

Гардеробная в скандинавском стиле

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Еще один современный вариант гардеробной в стиле модерн отлично подойдет для городской квартиры, он будет прекрасно смотреться как в отдельной гардеробной, так и в спальне.

В стиле мастер-сьют

Комод в скандинавском стиле URBAN wood ГостинаяХранение МДФ Эффект древесины
URBAN wood

Комод в скандинавском стиле

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Оформление спальни и гардеробной в едином стиле с использованием мебели одного бренда – чаще всего лучший вариант для комфортабельных апартаментов или мастер-сьюта в загородном доме.

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