10 малогабаритных прихожих

Небольшие размеры прихожей заставляют нас искать самые различные варианты дизайна этого помещения, чтобы они послужили примером для создания в этой части дома или квартиры максимально комфортных условий пребывания. Хоть в этой части квартиры мы обычно задерживаемся ненадолго, именно это помещение задает общее настроение всему внутреннему пространству дома.
Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть вместе с нами 10 оригинальных способов оформления прохожих, которые помогут вам выбрать наиболее интересный образец для подражания.
Предложенные здесь варианты обязательно вдохновят вас на активные действия, направленные на обновление интерьера собственной прихожей!
Вытянутая форма этой прихожей не всегда способствует размещению в этой части дома различной мебели для хранения одежды, обуви и других предметов, которые обычно располагаются в этой части дома. Но в этом примере использован интересный дизайнерский прием, который позволяет оригинально оформить это помещение, и в то же время спрятать в компактной стенке самые различные предметы. Современные открытые и закрытые полки подвесной стенки чередуются между собой, создавая много свободного места для хранения книг, сувениров, предметов декора, а также обуви и одежды.
Светлые тона в оформлении прихожей эффектно контрастируют на фоне фрагментов стен с аккуратной кирпичной кладкой. Маленькая прихожая кажется просторнее и объемнее благодаря применению зеркал, занимающих торцевую стену этой комнаты.
Шикарное сочетание дерева и стекла в отделке прихожей! Светлое дерево делает дизайн этого пространства насыщенным, богатым и свежим. Натуральные материалы очень эффектно подчеркивают стиль помещения, а зеркальные раздвижные двери шкафов не только украшают прихожую, но и помогают расширить пространство, а также спрятать за этими дверями множественные предметы гардероба.
Оригинально оформлено во входной зоне дома напольное покрытие – плитка подобрана в тон к стенам, а ее центральная часть выложена в виде коврика.
Прихожая, выполненная в таком стиле, настраивает гостей и хозяев дома на благоприятное пребывание в этом экологичном пространстве.
Очень стильно выглядит отделка прихожей с преобладанием оттенков серого цвета. Разбавленный бледной бирюзой, присутствующей в элементах фасада корпусной мебели, серый цвет смотрится шикарно.
Интересно обыгран выпирающий угол стены в прихожей. Он заполнен открытыми полками, на которых размещаются предметы декора,. Присутствует здесь также и обязательный элемент в этом помещении – зеркала в сочетании с кружевными узорами антресоли. Все эти компоненты делают пространство этой прихожей приятным для восприятия и комфортным в использовании. Попадая в это сказочно красивое помещение, уже в дверях можно ощутить особый уют этой красиво оформленной квартиры.
В интерьере этой малогабаритной прихожей преобладают натуральные материалы: камень и дерево. Здесь все выглядит креативно и необычно – вешалка, сделанная из сухого дерева, пуфик, изготовленный из настоящего пня. Для хранения велосипеда выбрано оригинальное место. Создается впечатление, что это средство передвижения, символ здорового образа жизни служит элементом декора, украшающим собой стену, выложенную из камня.
Зону прихожей отделяет от гостиной только легкая деревянная перегородка, несущая на себе исключительно эстетическую нагрузку. Все эти детали создают приятную атмосферу, наполненную энергией и приятным домашним теплом и уютом.
Шикарная прихожая, выполненная в стиле модерн. Элегантно смотрятся вместительные комоды, соединенные между собой мягкой скамейкой с красивой обивкой. Оригинально выполнены светильники, рассеянный свет от которых мягко наполняет пространство, делая его еще более уютным и приятным.
Противоположную стену в прихожей занимает компактная стенка с раздвижной системой дверей. Несмотря на то, что в этой части дома присутствуют темные и насыщенные тона, вся обстановка выглядит спокойно, уравновешено и элегантно.
Немногочисленные элементы декора в виде ветки орхидеи или статуэтки слона подчеркивают респектабельность обстановки не только зоны прихожей, но и всего дома.
Представленный на этом фото пример дизайна прихожей является ярким современным образцом классического европейского интерьера. Здесь просматривается четкость форм и симметричность объемных решений. Четко выверенная расстановка мебели с эффектно дополняющими модную обстановку аксессуарами навевает мысли о желании дизайнера выразить таким способом стремление наполнить интерьер легким, романтическим настроением. Белоснежный потолок прихожей украшен плинтусами с лепниной. Элегантно и очень приятно выглядит комбинация светло-серого цвета на стенах прихожей с белоснежной отделкой потолка, плинтусов и элегантной мебели.
Восхитительно смотрится малогабаритная прихожая, в которой каждый ее элемент выглядит так, будто он имеет свою историю. Необычный цвет входных дверей, их насыщенный зеленый оттенок притягивает взгляд и наполняет пространство особенной энергетикой и свежестью.
Очень эффектно выглядят огромные зеркала, расположенные по обе стороны от вешалки. Они просто приставлены к стене.
Дизайнерские светильники как бы сотканы с тонкой паутины. Яркое и броское напольное покрытие – плитка, уложенная в виде чередующихся ромбов, напоминающих шахматную доску.
Длинный и узкий коридор непросто сделать уютным.
В оформлении представленной на этой картинке прихожей было применено интересное решение – наполнить пространство интересными и оригинальными аксессуарами. В качестве украшения интерьера не случайно выбраны фотографии и картины. Они не «воруют» пространство, а наполняют его смыслом, стилем и особой атмосферой. Разные по размеру фотографии оформлены в едином стиле. Они гармонично вписываются в общий дизайн пространства помещения.
Применение витражей в отделке интерьеров сегодня становится очень популярным приемом, который позволяет наполнить пространство особым настроением. Этот пример является ярким тому подтверждением. Витражи в этой малогабаритной прихожей обогащают интерьер, являясь его изюминкой, визитной карточкой дома и его гордостью. Такой роскошный дизайн предпочитают приверженцы классического стиля.
Невозможно остаться равнодушным к интерьеру, в котором все говорит об изысканном вкусе хозяев этого дома. Сделать обстановку в прихожей, в отделке которой доминирует серый цвет, уютной, стильной и неповторимой помог яркий акцент. Шикарный диван с приставными подушками создает дополнительный комфорт и служит элементом, который привносит в обстановку оригинальную нотку. Притягивает внимание также восхитительный рисунок, нанесенный на стену. Обстановка в этой прихожей простая и, в то же время изысканная и изящная.
Надеемся, что предложенные вашему вниманию варианты оформления малогабаритных прихожих помогут вам определиться со стилем и дизайном прихожей в вашем доме.