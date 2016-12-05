10 малогабаритных прихожих

Небольшие размеры прихожей заставляют нас искать самые различные варианты дизайна этого помещения, чтобы они послужили примером для создания в этой части дома или квартиры максимально комфортных условий пребывания. Хоть в этой части квартиры мы обычно задерживаемся ненадолго, именно это помещение задает общее настроение всему внутреннему пространству дома.

Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть вместе с нами 10 оригинальных способов оформления прохожих, которые помогут вам выбрать наиболее интересный образец для подражания.

Предложенные здесь варианты обязательно вдохновят вас на активные действия, направленные на обновление интерьера собственной прихожей!