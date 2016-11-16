36 идей для совершенного интерьера в стиле минимализм

Стиль минимализма исключительно раскрывает в интерьере ощущение свободы и умиротворения, сочетая в себе эстетику и функциональность. Как известно, главный принцип минимализма – чем меньше, тем лучше. Но как это сделать в реальном интерьере, какими дизайнерскими приемами получить нужную атмосферу тихого оазиса вдали от суеты?

Первое правило интерьера в стиле минимализм – все должно быть на своем месте, планировка – продуманной и точной. То же самое касается и цветовой гаммы – выверенные, лаконичные сочетания ограниченного количества оттенков или симфония безупречного белого.