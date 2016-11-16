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36 идей для совершенного интерьера в стиле минимализм

Перла Вереника Перла Вереника
Z House, EXiT architetti associati EXiT architetti associati Гостиная в стиле минимализм Дерево
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Стиль минимализма исключительно раскрывает в интерьере ощущение свободы и умиротворения, сочетая в себе эстетику и функциональность. Как известно, главный принцип минимализма – чем меньше, тем лучше. Но как это сделать в реальном интерьере, какими дизайнерскими приемами получить нужную атмосферу тихого оазиса вдали от суеты? 

Первое правило интерьера в стиле минимализм – все должно быть на своем месте, планировка – продуманной и точной. То же самое касается и цветовой гаммы – выверенные, лаконичные сочетания ограниченного количества оттенков или симфония безупречного белого. 

1. Минимализм, комфортный для жизни

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Гостиная в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

2. Кухня с высокой степенью интеграции элементов

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Кухня в стиле минимализм
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

3. Легка и прозрачная – лестница в стиле минимализм

TOTAL WHITE, Serenella Pari design Serenella Pari design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Serenella Pari design

Serenella Pari design
Serenella Pari design
Serenella Pari design

4. Большая белая кухня с вместительными закрытыми шкафами

Attico sullo Stretto, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese Дома в стиле минимализм
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

5. Минималистичное и функциональное решение для разделения пространства

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO Гостиная в стиле минимализм
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

6. Минималистичная кухня в безупречном сочетании мягких оттенков

viavenezia, ALESSIO TOSTI DESIGN ALESSIO TOSTI DESIGN Кухня в стиле минимализм Дерево Белый
ALESSIO TOSTI DESIGN

ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN

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7. Смарт-панель между гостиной и спальней

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Гостиная в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

8. Невесомый интерьер ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

9. Лаконичная кухня удобной конфигурации в форме L

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects Кухня в стиле минимализм
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

10. Белые стены и серый бетонный пол

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Гостиная в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

11. Открытое пространство в стиле минимализм

Z House, EXiT architetti associati EXiT architetti associati Гостиная в стиле минимализм Дерево
EXiT architetti associati

Z House

EXiT architetti associati
EXiT architetti associati
EXiT architetti associati

12. Интересные детали: дощатый белый потолок, черная элементы мебели

APPARTAMENTO A MILANO, bdastudio bdastudio Гостиная в стиле минимализм
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

13. Расширяя границы – огромное зеркало в ванной

ostia lido, stefania eugeni stefania eugeni Ванная комната в стиле минимализм
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

14. Лофт в стиле минимализм

01_appartamento a Verona, moovdesign moovdesign Дома в стиле минимализм
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

15. Компактная кухня у окна

APPARTAMENTO A MILANO, bdastudio bdastudio Кухня в стиле минимализм
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

16. Яркое освещение с помощью встроенных потолочных светильников

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

17. Ванная комната в строгом стиле с прямыми линиями

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Ванная комната в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

18. Открытое пространство с двуспальной кроватью

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

19. Душевая из закаленного стекла

Loft interior in rural complex, Edoardo Pennazio Edoardo Pennazio Ванная комната в стиле минимализм
Edoardo Pennazio

Edoardo Pennazio
Edoardo Pennazio
Edoardo Pennazio

20. Функциональное решение для квартиры-студии

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

21. Просторная кухня для большой семьи

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi Кухня в стиле минимализм Белый
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

22. Эксклюзивный образ – белая гостиная

ostia lido, stefania eugeni stefania eugeni Гостиная в стиле минимализм
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

23. Ванная комната с элегантным сочетанием белого и бежевого

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni Ванная комната в стиле минимализм
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

24. Линейная белая кухня

Casa A&C, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO Кухня в стиле минимализм
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

25. Белая ванная с декором из темного дерева – изысканно и просто

case Bircat, Cattaneo Brindelli architetti associati Cattaneo Brindelli architetti associati Ванная комната в стиле минимализм
Cattaneo Brindelli architetti associati

Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati

26. Простая и стильная обстановка гостиной

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo Гостиная в стиле минимализм
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

27. Минималистичная квартира на двух ярусах

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

28. Игра контрастов в цветах и текстурах

CASA C+D, 3C+M architettura 3C+M architettura Ванная комната в стиле минимализм
3C+M architettura

3C+M architettura
3C+M architettura
3C+M architettura

29. Раздвижные двери в стиле минимализм для разделения кухни и гостиной

homify Кухня в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

30. Спальня с прозрачной ванной комнатой

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi Спальня в стиле минимализм Бежевый
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

31. Спальня с ванной комнатой и верандой

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Спальня в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

32. Длинный стол у балкона

RIQUALIFICAZIONE DI UN LOTTO GOTICO, STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI Кухня в стиле минимализм
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI

STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI

33. Вместительный шкаф для прихожей – минималистичное и функциональное решение

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

34. Экономичное решение для спальни

Loft DUQUE DE ALBA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Спальня в стиле минимализм
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

35. Просторная терраса со стильной мебелью

Attico sullo Stretto, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese Балкон и терраса в стиле минимализм
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

36. Деревянная терраса со стеклянным столом – сочетание минимализма и эко-стиля

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 Балкон и терраса в стиле минимализм Дерево
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14
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