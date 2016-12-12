Превращаем скромную площадь жилища в главное преимущество интерьера

В комнате, ограниченной по площади, резервы свободного пространства стоит искать не под ногами, а над головой. Если высота потолка изначально достаточно для дополнительного яруса или может быть увеличена, не теряйте шанс. Небольшая лестница и на верхнем ярусе под потолком – целая дополнительная комната, уединенная и уютная. Кстати, пространство под лестницей – тоже не стоит терять. Там может разместиться ваше рабочее место или книжный шкаф, тумба с телевизором или небольшой диванчик.