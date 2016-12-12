Превращаем скромную площадь жилища в главное преимущество интерьера

Современное жилище становится все более индивидуальным и компактным: однокомнатные и двухкомнатные квартиры-студии, мини-лофты и компактные домики быстрой сборки. Поэтому все более актуален вопрос – как сделать небольшую комнату многофункциональной и стильной, удобной и по-домашнему уютной. Типовые решения, конечно же, не подходят для маленьких квартир. Давайте посмотрим, как специалисты по дизайну предлагают использовать неожиданные резервы площади и расширять границы пространства с помощью визуальных приемов оформления интерьера.
Пространство небольших помещений требует максимальной простоты планировки. Откажитесь от лишних перегородок, коридоров и четкого разграничения каждой зоны. Это поможет вам сэкономить столь ценные метры площади, сделает интерьер более функциональным и свободным.
В комнате, ограниченной по площади, резервы свободного пространства стоит искать не под ногами, а над головой. Если высота потолка изначально достаточно для дополнительного яруса или может быть увеличена, не теряйте шанс. Небольшая лестница и на верхнем ярусе под потолком – целая дополнительная комната, уединенная и уютная. Кстати, пространство под лестницей – тоже не стоит терять. Там может разместиться ваше рабочее место или книжный шкаф, тумба с телевизором или небольшой диванчик.
Это может показаться нелогичным на первый взгляд, но для маленькой комнаты лучше подойдет крупная мебель. Такие предметы интерьера вместительны и один большой шкаф решит все возможные вопросы по хранению вещей. Кроме того, множество мелких деталей дробит пространство и визуально такая комната воспринимается как тесное, давящее помещение. При размещении крупных предметов в маленькой комнате продумайте оптимальное сочетание для максимальной экономии пространства. Например, большой диван и шкаф можно совместить в единый комплекс вдоль стены.
Придать маленькой комнате дополнительную глубину поможет нехитрый прием – установка зеркала. Не обязательно использовать классическую гладкую поверхность, идеально для небольших помещений смотря зеркальные панно и композиции из кусочков зеркала, расположенных под разным углом, создающие игру теней и бликов, отражений и света.
Даже в маленькой квартире хочется иметь полноценную кухню и просторную гостиную. Тем более, что это сделать не так уж сложно. Просто объедините эти две комнаты в единое пространство. Условной границей зоны кухни может стать длинные кухонный остров. Со стороны кухни оборудуйте рабочую зону с плитой и мойкой, а со стороны гостиной – шкаф или барную стойку.
Небольшой балкончик или терраса за окном компактной квартиры значительно обогатят обстановку, привнося и природную свежесть, и потоки солнечного света. Если в вашей малогабаритной квартире есть такое помещение, используйте этот резерв максимально: установите большие стеклянные двери на балкон, соединяя его пространство с внутренней частью комнаты.