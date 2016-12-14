10 квартир с открытой планировкой

Квартира с открытой планировкой – это не только веяние моды, но и во многих случаях единственно возможный способ увеличить пространство и сделать его максимально удобным, практичным и привлекательным.
Чтобы квартира, в которой нет стен и перегородок, выглядела идеально, приносила эстетическое удовольствие и была комфортной для жизни, нужно создать определенные зоны, выделив их при помощи различных дизайнерских приемов.
Мы предоставляем возможность познакомиться с отличными вариантами обустройства квартир с открытой планировкой. Эти интересные примеры могут послужить вам достойным образцом для преобразования собственного жилища в максимально открытое, свободное и светлое пространство. Присоединяйтесь!
В небольшой квартире, представленной на этом фото, пространство столовой и комнаты разделяет легкая перегородка с интересным рисунком, напоминающем мозаику. Он гармонично сочетается с цветовой гаммой этой части комнаты, создавая уютный уголок в обеденной зоне.
Легкие стулья, кресло и светильник в комнате выполнены в одном стиле, что позволяет создать мягкий переход из одного пространства в другое. Несмотря на то, что стена, расположенная напротив окон окрашена в коричневый цвет, естественный свет, поступающий из оконных проемов, делает общее пространство квартиры светлым и приветливым.
Очень уютная крошечная квартира, которая тонко и изящно разделена при помощи удачно подобранных цветовых акцентов. Светлые тона стен, потолка и мебели наполняют пространство особой чистотой и приятной расслабленностью. Благодаря удачному применению голубого цвета удалось наделить все пространство свежестью, легким и воздушным настроением.
В этой квартире все пространство выглядит компактным, и в то же время свободным и стильным.
Открытая планировка: это еще актуально?
Интерьер этой квартиры с открытой планировкой выглядит модно, современно и актуально. Он поражает своим спокойствием и изяществом. Мебель, подобранная для общего пространства, выглядит стильно, благородно и эффектно. Интересно выделена зона спальни: такая открытость – это способ стереть эмоциональную грань, за которой скрывается личное пространство. Зону спальни все же отделяет от просторной гостиной легкая раздвижная система, сделанная из матового, затемненного под цвет штор, стекла.
Еще большей объемности и простора добавляет пространству светлая мебель, полированная поверхность журнального столика, а также огромные, от пола до потолка оконные проемы.
Представленный на этом фото пример дизайна квартиры с открытой планировкой подходит для тех, кто предпочитает строгость форм и сдержанность в интерьере в сочетании с практичностью. Пространство условно разделено при помощи балки, размещенной на потолке. Это практически единственный элемент, который ненавязчиво отделяет гостиную от столовой и кухни. Кирпичная кладка стены делает общее настроение этой квартиры насыщенным и стильным. Кожаный диван, расположенный в центре комнаты, создает ощущение роскоши и изысканного стиля.
Кухня гармонично вписывается в общий интерьер, так как цветовая гамма ее поверхностей отлично сочетается с общим стилем всей квартиры.
Даже классический интерьер гостиной может очень гармонично сочетаться с выполненной в таком же стиле кухней и столовой в квартире с открытой планировкой. Каждый элемент этого пространства продуман до мелочей. Здесь все выглядит очень комфортно и респектабельно. Совершенно не ощущается, что в этой квартире не так много места. Отсутствие разделения зон позволило сделать интерьер этой квартиры полностью завершенным, роскошным и очень уютным.
Интересно продумана представленная на этом фото открытый дизайн однокомнатной квартиры. Акцент на функциональных зонах проставлен при помощи дизайнерских светильников, потолочного освещения и низко опущенных люстр над рабочей поверхностью кухонного стола.
Не последнюю роль в дизайне этого пространства играет также и естественное освещение. Круглый стеклянный обеденный стол, расположенный рядом с окном, кажется воздушным. Эта часть комнаты оформлена в сдержанных и мягких серых оттенках.
Кухонная зона отделена от обеденной части квартиры корпусной и мягкой мебелью гостиной зоны.
Park Avenue
Дизайн этой комнаты отличается особым уютом благодаря очень тонко продуманному зонированию. Открытая планировка этого пространства позволяет проводить здесь время с особым комфортом. Полукруглая форма квартиры способствует созданию приятной атмосферы. Здесь очень удачно подобрана мебель, элементы декора, мягко вписывающиеся в общие контуры пространства и повторяющая форму комнаты.
Высокая барная стойка с дизайнерскими стульями эффектно отделяет гостиную от кухонной зоны. Применение белого цвета в оформлении пола способствует созданию изысканной и чистой атмосферы.
Этот роскошный интерьер впечатляет! Здесь все выглядит совершенно фантастично. Планировка квартиры позволяет совершенно стереть представление об обычных способах зонирования. В качестве элементов, отделяющих пространство гостиной от других помещений, используются необычные потолки, различной формы и стиля светильники и люстры, а также живые растения в вазах.
Незабываемую красоту этой уникальной квартиры подчеркивает мягкая и комфортная современная мебель гостиной. Здесь все выглядит гармонично и оригинально. Неповторимый дизайн этого уютного дома тщательно продуман, это позволило максимально сгладить видимые границы зон, и сделать все пространство образцом изящества и высокого стиля.
Открытая планировка этой квартиры позволила создать здесь максимально комфортные условия. В качестве элемента, разделяющего гостиную, столовую и кухню служит легко перемещающаяся при помощи направляющих роликов легкая перегородка. Оригинально дополняет это спокойное и уютное пространство подсветка потолка гостиной. Обеденную зону освещают стильные круглые светильники. Световые акценты помогают акцентировать внимание на каждой функциональной зоне.
Огромный угловой диван с разноцветными подушками является основным предметом интерьера гостиной, не отягощенного мебелью и предметами декора.
По-весеннему свежий и яркий салатовый цвет фасада кухни перекликается с более сдержанными оттенками в цветовом оформлении гостиной. Такой дизайнерский прием объединяет пространство в одно целое, делает его более оптимистичным и уютным.
Представленный здесь пример демонстрирует, что в квартире с открытой планировкой можно создать восхитительный интерьер, который будет способствовать созданию лирического настроения, максимального уюта и необычайного комфорта.
Разделение зон осуществляется здесь при помощи декоративных металлических перегородок. В комбинации с живыми растениями эти ажурные легкие конструкции создают особое настроение, позволяя легко расслабляться и ощущать себя в прекрасном, теплом и уютном саду. Дизайн этой роскошно обставленной квартиры очаровывает своим великолепием!
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