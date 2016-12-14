10 квартир с открытой планировкой

Квартира с открытой планировкой – это не только веяние моды, но и во многих случаях единственно возможный способ увеличить пространство и сделать его максимально удобным, практичным и привлекательным.

Чтобы квартира, в которой нет стен и перегородок, выглядела идеально, приносила эстетическое удовольствие и была комфортной для жизни, нужно создать определенные зоны, выделив их при помощи различных дизайнерских приемов.

Мы предоставляем возможность познакомиться с отличными вариантами обустройства квартир с открытой планировкой. Эти интересные примеры могут послужить вам достойным образцом для преобразования собственного жилища в максимально открытое, свободное и светлое пространство. Присоединяйтесь!