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10 квартир с открытой планировкой

Shunny_Star Shunny_Star
Классика для молодой семьи, Defacto studio Defacto studio Гостиная в классическом стиле
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Квартира с открытой планировкой – это не только веяние моды, но и во многих случаях единственно возможный способ увеличить пространство и сделать его максимально удобным, практичным и привлекательным.

Чтобы квартира, в которой нет стен и перегородок, выглядела идеально, приносила эстетическое удовольствие и была комфортной для жизни, нужно создать определенные зоны, выделив их при помощи различных дизайнерских приемов.

Мы предоставляем возможность познакомиться с отличными вариантами обустройства квартир с открытой планировкой. Эти интересные примеры могут послужить вам достойным образцом для преобразования собственного жилища в максимально открытое, свободное и светлое пространство. Присоединяйтесь!

1. Условное разделение

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

В небольшой квартире, представленной на этом фото, пространство столовой и комнаты разделяет легкая перегородка с интересным рисунком, напоминающем мозаику. Он гармонично сочетается с цветовой гаммой этой части комнаты, создавая уютный уголок в обеденной зоне.

Легкие стулья, кресло и светильник в комнате выполнены в одном стиле, что позволяет создать мягкий переход из одного пространства в другое. Несмотря на то, что стена, расположенная напротив окон окрашена в коричневый цвет, естественный свет, поступающий из оконных проемов, делает общее пространство квартиры светлым и приветливым.

2. Яркие акценты

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле минимализм Бежевый
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия 35 кв.м.

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Очень уютная крошечная квартира, которая тонко и изящно разделена при помощи удачно подобранных цветовых акцентов. Светлые тона стен, потолка и мебели наполняют пространство особой чистотой и приятной расслабленностью. Благодаря удачному применению голубого цвета удалось наделить все пространство свежестью, легким и воздушным настроением.

В этой квартире все пространство выглядит компактным, и в то же время свободным и стильным.

3. Спокойная роскошь

Апартаменты в Германии.Визуализация., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Гостиная в стиле минимализм
Aleksandra Kostyuchkova

Апартаменты в Германии.Визуализация.

Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova

Открытая планировка: это еще актуально?

Интерьер этой квартиры с открытой планировкой выглядит модно, современно и актуально. Он поражает своим спокойствием и изяществом. Мебель, подобранная для общего пространства, выглядит стильно, благородно и эффектно. Интересно выделена зона спальни: такая открытость – это способ стереть эмоциональную грань, за которой скрывается личное пространство. Зону спальни все же отделяет от просторной гостиной легкая раздвижная система, сделанная из матового, затемненного под цвет штор, стекла.

Еще большей объемности и простора добавляет пространству светлая мебель, полированная поверхность журнального столика, а также огромные, от пола до потолка оконные проемы.

4. Строгие формы

Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

Представленный на этом фото пример дизайна квартиры с открытой планировкой подходит для тех, кто предпочитает строгость форм и сдержанность в интерьере в сочетании с практичностью. Пространство условно разделено при помощи балки, размещенной на потолке. Это практически единственный элемент, который ненавязчиво отделяет гостиную от столовой и кухни. Кирпичная кладка стены делает общее настроение этой квартиры насыщенным и стильным. Кожаный диван, расположенный в центре комнаты, создает ощущение роскоши и изысканного стиля.

Кухня гармонично вписывается в общий интерьер, так как цветовая гамма ее поверхностей отлично сочетается с общим стилем всей квартиры.

5. Классический интерьер

Гостиная. Вид 2 Defacto studio Гостиная в классическом стиле
Defacto studio

Гостиная. Вид 2

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

Даже классический интерьер гостиной может очень гармонично сочетаться с выполненной в таком же стиле кухней и столовой в квартире с открытой планировкой. Каждый элемент этого пространства продуман до мелочей. Здесь все выглядит очень комфортно и респектабельно. Совершенно не ощущается, что в этой квартире не так много места. Отсутствие разделения зон позволило сделать интерьер этой квартиры полностью завершенным, роскошным и очень уютным.

6. Игра света

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Квартира на Ленинградском шоссе

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Интересно продумана представленная на этом фото открытый дизайн однокомнатной квартиры. Акцент на функциональных зонах проставлен при помощи дизайнерских светильников, потолочного освещения и низко опущенных люстр над рабочей поверхностью кухонного стола.

Не последнюю роль в дизайне этого пространства играет также и естественное освещение. Круглый стеклянный обеденный стол, расположенный рядом с окном, кажется воздушным. Эта часть комнаты оформлена в сдержанных и мягких серых оттенках.

Кухонная зона отделена от обеденной части квартиры корпусной и мягкой мебелью гостиной зоны.

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7. Шикарный интерьер

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Гостиная в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Дизайн этой комнаты отличается особым уютом благодаря очень тонко продуманному зонированию. Открытая планировка этого пространства позволяет проводить здесь время с особым комфортом. Полукруглая форма квартиры способствует созданию приятной атмосферы. Здесь очень удачно подобрана мебель, элементы декора, мягко вписывающиеся в общие контуры пространства и повторяющая форму комнаты.

Высокая барная стойка с дизайнерскими стульями эффектно отделяет гостиную от кухонной зоны. Применение белого цвета в оформлении пола способствует созданию изысканной и чистой атмосферы.

8. Нереальная красота

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Этот роскошный интерьер впечатляет! Здесь все выглядит совершенно фантастично. Планировка квартиры позволяет совершенно стереть представление об обычных способах зонирования. В качестве элементов, отделяющих пространство гостиной от других помещений, используются необычные потолки, различной формы и стиля светильники и люстры, а также живые растения в вазах.

Незабываемую красоту этой уникальной квартиры подчеркивает мягкая и комфортная современная мебель гостиной. Здесь все выглядит гармонично и оригинально. Неповторимый дизайн этого уютного дома тщательно продуман, это позволило максимально сгладить видимые границы зон, и сделать все пространство образцом изящества и высокого стиля.

9. Практичность

Дизайн интерьера квартиры 90кв.м в г.Саратове на ул.Шелковичной-2, hq-design hq-design Гостиная в стиле модерн
hq-design

Дизайн интерьера квартиры 90кв.м в г.Саратове на ул.Шелковичной-2

hq-design
hq-design
hq-design

Открытая планировка этой квартиры позволила создать здесь максимально комфортные условия. В качестве элемента, разделяющего гостиную, столовую и кухню служит легко перемещающаяся при помощи направляющих роликов легкая перегородка. Оригинально дополняет это спокойное и уютное пространство подсветка потолка гостиной. Обеденную зону освещают стильные круглые светильники. Световые акценты помогают акцентировать внимание на каждой функциональной зоне.

Огромный угловой диван с разноцветными подушками является основным предметом интерьера гостиной, не отягощенного мебелью и предметами декора.

По-весеннему свежий и яркий салатовый цвет фасада кухни перекликается с более сдержанными оттенками в цветовом оформлении гостиной. Такой дизайнерский прием объединяет пространство в одно целое, делает его более оптимистичным и уютным.

10. Романтика в доме

Дом на морском берегу, ELLE DESIGN STUDIO ELLE DESIGN STUDIO Гостиная в средиземноморском стиле
ELLE DESIGN STUDIO

Дом на морском берегу

ELLE DESIGN STUDIO
ELLE DESIGN STUDIO
ELLE DESIGN STUDIO

Представленный здесь пример демонстрирует, что в квартире с открытой планировкой можно создать восхитительный интерьер, который будет способствовать созданию лирического настроения, максимального уюта и необычайного комфорта.

Разделение зон осуществляется здесь при помощи декоративных металлических перегородок. В комбинации с живыми растениями эти ажурные легкие конструкции создают особое настроение, позволяя легко расслабляться и ощущать себя в прекрасном, теплом и уютном саду. Дизайн этой роскошно обставленной квартиры очаровывает своим великолепием!

Создайте в своем доме милое пространство, наполненное свободой, уютом и комфортом, воспользовавшись предложенными здесь оригинальными, интересными и необычными дизайнерскими идеями!

Превращение мрачной квартиры в светлое и стильное пространство
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