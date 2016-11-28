10 идей практичных заборов

Забор дома обычно не является тем, где можно проявить полный креатив. Но сегодня мы покажем вам несколько невероятных примеров заборов, изготовленных из различных современных материалов. Ландшафтные архитекторы уже давно поняли, что великолепный забор может сильно изменить общий вид двора.
Золотая патина смотрится на металлическом заборе просто шикарно! Это обеспечивает не только прочную защиту, но и теплый, уютный внешний вид. Такой забор отлично подойдет стилю индастриал.
Вам хочется иметь стильный забор? А также вы не хотите полностью закрывать поступление солнечного света? Тогда бамбук станет идеальным выбором.
Конечно, цемент – это не самый лучший материал для забора. Но если вы посмотрите на этот пример, то поймете, что и такой вариант может иметь право на существование.
Такой забор выглядит удивительно. Используемый материал очень податлив. Поэтому вы можете иметь (почти) любой дизайн.
Такие заборы делают прекрасный вид, они прочны, поскольку не будут ржаветь. Вы даже можете создать забор посредством лазерной резки, чтобы смотрелось действительно интересно.
Основным материалом для заборов, конечно же, является дерево. Оно имеет массу преимуществ, поэтому можно смело выбирать именно такой вариант.
Это дерево выглядит по-другому, забор создает совсем другой эффект. Такое деревянное ограждение идеально подходит для домов в сельской местности, где неприкосновенность к частной жизни не является основным приоритетом.
Если вы хотите что-то красивое и необычное для забора, тогда подходящим выбором будет железный забор. Это и надежность, и эстетичный вид.
Сталь с покрытием отлично подходит для ограждения, так как вы можете в буквальном смысле выбрать любой цвет, какой вы хотите. При этом забор сможет прослужить долго, так как специальное покрытие защитит его надолго.