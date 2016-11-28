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10 идей практичных заборов

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
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Забор дома обычно не является тем, где можно проявить полный креатив. Но сегодня мы покажем вам несколько невероятных примеров заборов, изготовленных из различных современных материалов. Ландшафтные архитекторы уже давно поняли, что великолепный забор может сильно изменить общий вид двора.

1. Забор из металла

Murs de séparation, SO GARDEN SO GARDEN Сад Забор и ворота
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Золотая патина смотрится на металлическом заборе просто шикарно! Это обеспечивает не только прочную защиту, но и теплый, уютный внешний вид. Такой забор отлично подойдет стилю индастриал.

2. Бамбук

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Вам хочется иметь стильный забор? А также вы не хотите полностью закрывать поступление солнечного света? Тогда бамбук станет идеальным выбором.

3. Цементный забор

Deluxe Betonzäune, Morganland Morganland Сад Забор и ворота
Morganland

Morganland
Morganland
Morganland

Конечно, цемент – это не самый лучший материал для забора. Но если вы посмотрите на этот пример, то поймете, что и такой вариант может иметь право на существование.

4. Нержавеющая сталь

Edelstahltore Bergtor in der Schweiz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Такой забор выглядит удивительно. Используемый материал очень податлив. Поэтому вы можете иметь (почти) любой дизайн.

5. Алюминиевые заборы

Ogrodzenia realizacje, Nive Nive Сад Забор и ворота Алюминий / Цинк Зеленый
Nive

Nive
Nive
Nive

Такие заборы делают прекрасный вид, они прочны, поскольку не будут ржаветь. Вы даже можете создать забор посредством лазерной резки, чтобы смотрелось действительно интересно.

6. Деревянный забор

Sylter Gartentore, Friesentore, Sichtschutztore blickdicht und Gartenpforten aus Sipo Mahagoni.- Accoya.- und Bongossiholz in Weiß und allen RAL Farben auf Maß lieferbar., Holzwerkstatt Mazur Holzwerkstatt Mazur Сад в стиле модерн
Holzwerkstatt Mazur

Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur

Основным материалом для заборов, конечно же, является дерево. Оно имеет массу преимуществ, поэтому можно смело выбирать именно такой вариант.

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7. Рустикальный забор

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Это дерево выглядит по-другому, забор создает совсем другой эффект. Такое деревянное ограждение идеально подходит для домов в сельской местности, где неприкосновенность к частной жизни не является основным приоритетом.

8. Железо

Realizacja ogrodzenia 16, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Если вы хотите что-то красивое и необычное для забора, тогда подходящим выбором будет железный забор. Это и надежность, и эстетичный вид.

9. Сталь с покрытием

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сталь с покрытием отлично подходит для ограждения, так как вы можете в буквальном смысле выбрать любой цвет, какой вы хотите. При этом забор сможет прослужить долго, так как специальное покрытие защитит его надолго.

10. Камень

homify Сад в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Для получения большей приватности можно взять для забора привлекательный камень. Он хорошо смотрится особенно в необработанном виде. Это беспроигрышное решение.

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