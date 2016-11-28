6 креативных идей для экономичного преображения ванной комнаты

Как известно, мелочи решают все. Это вам поможет и в преображении привычного интерьера ванной комнаты: сделайте точечные обновления, добавьте в композицию пространство нетривиальную деталь декора или текстиля. Такие дизайнерские приемы очень экономичны и эффектны
При покупке какой-либо небольшой вещицы для ванной комнаты, постарайтесь выбрать нечто оригинальное, яркое и впечатляющее: смешные фигурки или наоборот, изящные металлические конструкции в качестве крючков для полотенец, яркие баночки для мыла, интересную раму для зеркала, несколько домашних растений с яркой зеленью листьев.
Покупка новой, стильной мебель для ванной обходится слишком дорого? Сделать оригинальную конструкцию можно и из старой мебели, укрепив конструкцию и подчеркнув старинных характер предмета. Старый бабушкин комод, например, может послужить основательной тумбой для умывальника. Для этого древесину нужно обработать водостойким лаком, а сверху закрепить прочное закаленное стекло.
Предметы, сделанные своими руками, всегда очень отличаются от фабричных образцов, в этом и кроется секрет их притягательности и оригинальности в интерьере. Используйте подобный прием декора и для ванной комнаты: деревянные полки и стеллажи, тумба или отделка потолка, сделанные своими руками придадут вашей ванной комнате функциональность и индивидуальность интерьеру.
Включаем воображение и немного пошалим! В декоре ванной комнаты вам помогут цветные наклейки и богатое воображение: можно создать креативные композиции узоров или целые сюжеты о путешествии человечков по полкам, стенам и потолку ванной комнаты.
Этнический стиль в интерьере облагораживает пространство и придает ему неповторимый колорит. Для ванной комнаты можно использовать отделку с характерными узорами: яркие контрасты восточных расцветок, сплетение изящных линий и насыщенных цветов. Точечные акценты в виде диковинных аксессуаров также обогатят стиль ванной комнаты: скульптурные элементы в стиле африканской культуры, вазы стилизованные под греческие амфоры или египетские сосуды, тумбы из состаренного темного дерева.
Иногда достаточно даже простого обновления цветовой гаммы, чтобы интерьер ванной комнаты приобрел совершенно иной вид. Яркие, сочные краски для отделки стен или пола, отдельные цветовые акценты как всплески на фоне привычного интерьера – используйте все возможности придать ванной комнате свежесть.