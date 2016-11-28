6 креативных идей для экономичного преображения ванной комнаты

Предметы, сделанные своими руками, всегда очень отличаются от фабричных образцов, в этом и кроется секрет их притягательности и оригинальности в интерьере. Используйте подобный прием декора и для ванной комнаты: деревянные полки и стеллажи, тумба или отделка потолка, сделанные своими руками придадут вашей ванной комнате функциональность и индивидуальность интерьеру.