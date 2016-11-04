Простой снаружи – ультрасовременный внутри

На этом фото мы видим массивную композицию слегка подвешенной в пространстве. Это очень интересный архитектурный прием, подчеркивающий контраст формы и материала. Большая кубическая конструкция, кажется тяжелой и массивной и в то же время очень хрупкой. С практической точки зрения такой выступ позволил сделать навес над террасой, которая тянется по всей длине здания.