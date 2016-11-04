Простой снаружи – ультрасовременный внутри

Существует великое разнообразие форм и стилей архитектуры, но все они по своей сути имеют одну важную задачу – сделать дом удобным для его обитателей. Для этого при разработке архитектурного проекта дома учитывается множество факторов: климатические и рельефные особенности местности, где будет расположено строение, окружающий ландшафт и природа, направление солнечного освещения и расположение дома на участке.
Конструкция дома имеет два четких блока: переднюю часть – более открытую и жилые помещения в задней части дома. На переднем плане дома – широкое крыльцо с террасой и панорамное остекление в обрамлении серых стен. На втором плане – более высокая часть дома, где расположены основные помещения.
Стиль этого здания простой и современный, сдержанная светлая цветовая гамма фасада хорошо гармонирует с большими стеклянными поверхностями окон и раздвижных дверей. Линии фасада и основной части дома – лаконичные, с четкой геометрией, что подчеркивает двухцветная отделка стен и плоская крыша.
На этом фото мы видим массивную композицию слегка подвешенной в пространстве. Это очень интересный архитектурный прием, подчеркивающий контраст формы и материала. Большая кубическая конструкция, кажется тяжелой и массивной и в то же время очень хрупкой. С практической точки зрения такой выступ позволил сделать навес над террасой, которая тянется по всей длине здания.
Интерьер дома – это безусловно, современный стиль, много воздуха и света. Открытое, свободное пространство, в котором все функциональные зоны сгруппированы в большой помещении L-образной формы. Огромные окна, выходящие на сад, представляют собой стеклянную стену, почти полностью лишенную дополнительных перегородок и конструкций. Везде царит легкость, и приятное ощущение заполнения дневным светом подчеркивается безупречной белизной интерьера.
Одно из центральных мест в пространстве занимает роскошная глянцевая кухня. Длинный кухонный остров оснащен с одной стороны встроенной плитой с вытяжкой и мойкой, а вторая часть представляет собой удобный столик с барной стойкой. Впечатляющая цветовая гамма контрастна и элегантна: темные фасады кухни прекрасно сочетаются с жемчужным оттенком стола и пола.
Гостиная расположена в передней части дома, из панорамного окна открывается великолепный вид на сад и газон вокруг крыльца. Атмосфера в гостиной создана очень теплая, уютная, насыщенная оттенками и текстурами. Стена за телевизором оформлена плитками натурального камня, пол выполнен в теплых цветах древесины, что придает комнате особую роскошь и располагает к непринужденному отдыху в кругу семьи и друзей.