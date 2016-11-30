7 интерьеров бань и саун

Современные сауны, бани и хамамы предлагают нам новый уровень комфорта наших любимых процедур. Создать сауну своей мечты теперь проще – нужно просто заказать сауну, паровую баню или другое оборудование для процедур SPA и вызвать мастера для установки.

Стоимость современных саун в различных стилях начинается от 200 тысяч рублей. Немецкие сауны высочайшего качества стоят обычно дороже: примерно от 300 тысяч рублей за простые модели и от 400 тысяч рублей – за люксовые. Такой сауне нужны коммуникации и место в доме, она не является «домиком», который можно поставить на участке. У такой сауны всегда есть современный блок управления, который позволяет одной кнопкой изменить температурный режим с «Пустыни» на «Знойную южную ночь» и тому подобное.