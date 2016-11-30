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7 интерьеров бань и саун

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vilters | Schweiz, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Современные сауны, бани и хамамы предлагают нам новый уровень комфорта наших любимых процедур. Создать сауну своей мечты теперь проще – нужно просто заказать сауну, паровую баню или другое оборудование для процедур SPA и вызвать мастера для установки.

Стоимость современных саун в различных стилях начинается от 200 тысяч рублей. Немецкие сауны высочайшего качества стоят обычно дороже: примерно от 300 тысяч рублей за простые модели и от 400 тысяч рублей – за люксовые. Такой сауне нужны коммуникации и место в доме, она не является «домиком», который можно поставить на участке. У такой сауны всегда есть современный блок управления, который позволяет одной кнопкой изменить температурный режим с «Пустыни» на «Знойную южную ночь» и тому подобное.

Немецкий вариант

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В Германии стоимость кабины для сауны со всем необходимым начинается от 6 тысяч евро для моделей большинства солидных марок. Здесь вам полный спектр сервисных услуг, гарантия и сборка в вашем доме.

Хамам + сауна по-деревенски

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen Спа в тропическом стиле
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

Планируя ваш собственный домик для бани или сауны или просто пристройку, помните, что всего лишь 4-5 кв. метров могут дать вам возможность построить здесь и турецкий хамам. Для многих хамам является прекрасной альтернативой сауны или бани. Большинство людей предпочитает либо то, либо другое, поэтому для всей семьи целесообразно будет построить оба вида.

Сауна по-манхэттенски

Sauna mit Wengepaneelen und passendem Waschtisch, Erdmann Exklusive Saunen Erdmann Exklusive Saunen Спа в стиле модерн
Erdmann Exklusive Saunen

Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen

Эта шикарная сауна на одного поражает с первого взгляда! Эргономичный шезлонг из натурального дерева, стеклянные экраны, музыка и подсветка в тон настроению – все это делает такую сауну особенно заманчивым вариантом. Студия Erdmann производит их под заказ и работает по всей Европе.

Футуристичная сауна

Referenz Nr. 2, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в стиле модерн
corso sauna manufaktur gmbh

Referenz Nr. 2

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Эта удивительная сауна больше похожа на космическую ванную комнату на шаттле, чем на обычную деревенскую парилку. В этом – ее главный плюс! Студия Corso работает в Германии, успешно воплощая проекты для сотен семей.

Интегрированная сауна

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая прямоугольная, интегрированная в комнату сауна – не редкость в загородном доме в Норвегии или Германии. Вариант очень красивый и современный! Студия Helo предлагает огромный выбор саун (Saunakabinen) на выбор. Например, такая как на фотографии выше стоит примерно 7-9 тысяч евро.

Со стеклянными дверьми

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красивый вариант сауны со стеклянными дверьми.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Сауна как часть ванной комнаты

Highline Massive Sauna, Winter, Baum's Blocksauna Eschweiler Baum's Blocksauna Eschweiler СпаАксессуары для спа и бассейнов
Baum&#39;s Blocksauna Eschweiler

Baum's Blocksauna Eschweiler
Baum&#39;s Blocksauna Eschweiler
Baum's Blocksauna Eschweiler

Лучшим решением для большой семьи станет объединение главной ванной комнаты с сауной. При этом лучше дополнительно иметь еще одну ванную. Расположение сауны на цоколе не всегда оказывается удачным из-за особенной атмосферы подвала, а вот в комнате с окном такая сауна кажется люксовой!

Сауна на мансарде

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один шикарный вариант – оборудовать дачную мансарду или мансарду загородного дома для ванной комнаты с сауной. Своими руками (или с помощью местного мастера) поставить здесь сауну будет стоить от 100 до 300 тысяч рублей (на двоих).

Отдельная сауна в саду

Sauna Finlandesa | Finish Sauna, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment СпаМебель
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

Этот потрясающий проект сауны в саду с гирляндой с эффектом ночного неба и стеклянными дверьми выглядит просто потрясающе! Из нее можно сразу прыгнуть в бассейн!

Альтернатива

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

По особенному проекту (или по немецкому, с картинки) можно заказать сауну и для своего дома прямо в Москве, у местных мастеров, но качество и внешний облик такой сауны будет все же уступать оригиналу. А вот стоимость при этом снизится незначительно – лишь на 30%.

Своими руками

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Можно ли сделать сауну своими руками? Конечно, можно! В своем доме такой проект в самом бюджетном варианте на 1-2 человек обойдется в 100 тысяч рублей с печью. Правда, потратив 300 тысяч на немецкую сауну, вы получите больший объем, гарантию и качество на 30 лет работы.

Целый SPA-комплекс

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Во многих проектах немецких коттеджей мы видим, как ванная комната становится целым SPA-комплексом с сауной, хамамом, массажным столом, будуарным столиком и другими деталями.

Время принимать решение

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Лучше всего, если вы задумаетесь о покупке сауны еще до того, как готов проект вашего дома. Тогда архитектор сможет вписать ее максимально органично.

Легкий формат

MAGIA SKANDYNAWII, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Спа в стиле модерн
Pracownia projektowa artMOKO

Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO

При этом, рыжие оттенки древесины и стили шале и рустик все больше выходят из моды в дизайне загородных коттеджей, потому модерн, минимализм и футуризм подойдут для дизайна ванной комнаты с сауной гораздо лучше.

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