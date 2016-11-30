7 интерьеров бань и саун

Современные сауны, бани и хамамы предлагают нам новый уровень комфорта наших любимых процедур. Создать сауну своей мечты теперь проще – нужно просто заказать сауну, паровую баню или другое оборудование для процедур SPA и вызвать мастера для установки.
Стоимость современных саун в различных стилях начинается от 200 тысяч рублей. Немецкие сауны высочайшего качества стоят обычно дороже: примерно от 300 тысяч рублей за простые модели и от 400 тысяч рублей – за люксовые. Такой сауне нужны коммуникации и место в доме, она не является «домиком», который можно поставить на участке. У такой сауны всегда есть современный блок управления, который позволяет одной кнопкой изменить температурный режим с «Пустыни» на «Знойную южную ночь» и тому подобное.
В Германии стоимость кабины для сауны со всем необходимым начинается от 6 тысяч евро для моделей большинства солидных марок. Здесь вам полный спектр сервисных услуг, гарантия и сборка в вашем доме.
Планируя ваш собственный домик для бани или сауны или просто пристройку, помните, что всего лишь 4-5 кв. метров могут дать вам возможность построить здесь и турецкий хамам. Для многих хамам является прекрасной альтернативой сауны или бани. Большинство людей предпочитает либо то, либо другое, поэтому для всей семьи целесообразно будет построить оба вида.
Эта шикарная сауна на одного поражает с первого взгляда! Эргономичный шезлонг из натурального дерева, стеклянные экраны, музыка и подсветка в тон настроению – все это делает такую сауну особенно заманчивым вариантом. Студия Erdmann производит их под заказ и работает по всей Европе.
Эта удивительная сауна больше похожа на космическую ванную комнату на шаттле, чем на обычную деревенскую парилку. В этом – ее главный плюс! Студия Corso работает в Германии, успешно воплощая проекты для сотен семей.
Такая прямоугольная, интегрированная в комнату сауна – не редкость в загородном доме в Норвегии или Германии. Вариант очень красивый и современный! Студия Helo предлагает огромный выбор саун (Saunakabinen) на выбор. Например, такая как на фотографии выше стоит примерно 7-9 тысяч евро.
Лучшим решением для большой семьи станет объединение главной ванной комнаты с сауной. При этом лучше дополнительно иметь еще одну ванную. Расположение сауны на цоколе не всегда оказывается удачным из-за особенной атмосферы подвала, а вот в комнате с окном такая сауна кажется люксовой!
Еще один шикарный вариант – оборудовать дачную мансарду или мансарду загородного дома для ванной комнаты с сауной. Своими руками (или с помощью местного мастера) поставить здесь сауну будет стоить от 100 до 300 тысяч рублей (на двоих).
Этот потрясающий проект сауны в саду с гирляндой с эффектом ночного неба и стеклянными дверьми выглядит просто потрясающе! Из нее можно сразу прыгнуть в бассейн!
По особенному проекту (или по немецкому, с картинки) можно заказать сауну и для своего дома прямо в Москве, у местных мастеров, но качество и внешний облик такой сауны будет все же уступать оригиналу. А вот стоимость при этом снизится незначительно – лишь на 30%.
Можно ли сделать сауну своими руками? Конечно, можно! В своем доме такой проект в самом бюджетном варианте на 1-2 человек обойдется в 100 тысяч рублей с печью. Правда, потратив 300 тысяч на немецкую сауну, вы получите больший объем, гарантию и качество на 30 лет работы.
Во многих проектах немецких коттеджей мы видим, как ванная комната становится целым SPA-комплексом с сауной, хамамом, массажным столом, будуарным столиком и другими деталями.
Лучше всего, если вы задумаетесь о покупке сауны еще до того, как готов проект вашего дома. Тогда архитектор сможет вписать ее максимально органично.
При этом, рыжие оттенки древесины и стили шале и рустик все больше выходят из моды в дизайне загородных коттеджей, потому модерн, минимализм и футуризм подойдут для дизайна ванной комнаты с сауной гораздо лучше.
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