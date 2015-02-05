Необычные письменные столы

Большинство из нас проводит основную часть дня на работе и не понаслышке знакомы с неприятным ощущением словно жизнь проносится мимо, а вы без сна и отдыха сидите в душных стенах офиса, пытаясь совладать с нескончаемым потоком срочных задач. К сожалению, такие мысли характерны практически для каждого кабинетного работника, трудовой день которого зачастую длится намного больше, чем было оговорено контрактом. Чтобы справиться с усталостью от монотонного ритма жизни, устройте перестановку на рабочем месте. Начать предлагаем с приобретения нового необычного письменного стола.
Этот рабочий кабинет выполнен в стиле французская классика с элементами ар-деко. Письменный стол цвета лесного ореха из массивного дерева и расположенные на нем антикварные часы, курительная трубка и другие аксессуары выглядят строго и солидно. Хозяин этого домашнего офиса скорее всего увлекается историей и чтит традиции, что и было подчеркнуто дизайнерами Андреем Силаевым и Оксаной Юрьевой, работавшими над интерьером этой комнаты.
Когда-то стандартный письменный стол был перегружен стопками книг, папками с бумагами, повсюду были разбросаны канцелярские принадлежности, а посередине стояла печатная машинка. Благодаря всеобщей компьютеризации, необходимость хранить информацию в печатном виде давно отпала, и свободного места на столах стало значительно больше. Маленький письменный стол не только сделает пространство офиса чуть просторнее, он также приучит вас к регулярному поддержанию порядка.
Сделать перестановку или сменить мебель в собственной квартире значительно проще, чем в офисе. Так что счастливчики, имеющие возможность работать из дома, могут самостоятельно определять как цветовую гамму рабочего кабинета, так и размер письменного стола. Дизайн этой комнаты был выполнен специалистами Apolonov Interiors, которым удалось создать жизнерадостный, оптимистичный и настраивающий на рабочий лад интерьер. Как и на предыдущем фото, этот письменный стол не отличается большим размером, зато имеет несколько компактных ящичков, в которых поместится много полезных предметов.
Этот необычный письменный стол находится в офисе одного из известных издательских домов, над оформлением которого работала московская студия Fineobjects. Хозяин кабинета, который почти каждый день проводит в офисе помногу часов, хотел иметь возможность работать как сидя, так и стоя. В ответ на это требование дизайнеры самостоятельно разработали стол с автоматической подъемной столешницей, которая при нажатии кнопки, переводилась в нужное положение по высоте. При создании стола были использованы белая матовая плита с массивной бетонной ногой.
Игривый и яркий интерьер офиса русской редакции Cosmopolitan, воссоздает жизнеутверждающее и позитивное настроение самого журнала. Отделы разделены полупрозрачными ширмами, украшенными коллажами, которые дизайнеры составили из страницы журнала. В каждом рабочем столе предусмотрены полочки, в которых хранятся бумажные версии любимого всеми Cosmo.
Строгий, сдержанный и умеренно роскошный английский стиль является признаком статуса и достатка. Рабочий стол в этом кабинете выполнен из массива дерева, подвергшегося лишь незначительной обработке в целях сохранения природной красоты текстуры. Качество предметов мебели для английского интерьера – превыше всего. Поэтому изготавливают ее исключительно из ценных пород натуральных деревьев.
Хозяева этой квартиры – молодая, активная и творческая пара, которая верит в свои силы и стремится добиться поставленных целей. Чтобы у ребят была возможность работать и наслаждаться потрясающим видом из окна, специалисты студии Homedesign положили меду стеной и окном узкую деревянную полку, которая вполне сойдет за маленький и очень практичный рабочий столик.
О каком рабочем столе мечтаете вы?