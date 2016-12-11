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11 простых и стильных двориков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в стиле модерн
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Мечтаете о газонной площадке, барбекю и месте для отдыха? Если вам не нужны колонны, сложные клумбы, уникальные дизайнерские приемы, тогда вы нашли потрясающую Книгу Идей для поиска вдохновения!

Мы представляем вам 11 ландшафтных проектов для небольших садов, которые очень легко скопировать.

Угловая столовая

HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN Сад в стиле модерн
SEVEN GARDEN

SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN

Чтобы сделать ваш отдых в саду максимально приватным, вы можете устроить столовую в дальнем углу сада. Сюда нужно будет поставить мангал, столовую группу, организовать площадку с дорожкой к самому дому. Остальную часть можно занять декоративной зеленой изгородью по периметру с клумбами и газонной площадкой.

Лаунж-зона

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Создание террасы-сада в стиле лаунж-зоны в дорогом отеле может оказаться не таким дорогостоящим. Просто подумайте о точечном использовании подсветки, добавьте подсветку в террасную доску (такие продаются в любом магазине), подумайте о темных оттенках дерева – имитациях венге, палисандра, эбенового дерева, а также обратите внимание на плетеную мебель в азиатском стиле в форме листьев.

Терраса при комнате

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Если выровнять террасу с уровнем пола в доме и поставить дверь-слайдер, то вы получите шикарное место для отдыха примерно на 6 месяцев в году! На самой террасе поставьте столовую группу и диванчик вокруг кирпичной чаши для костра, здесь же может стоять и мангал (справа от столовой). Остальную часть сада займите газоном и клумбами по периметру.

Современный геометричный

Contemporary rear garden with composite decking and artificial grass as view 1 but hedge more established Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design

Contemporary rear garden with composite decking and artificial grass as view 1 but hedge more established

Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design

Интересной идеей может стать сад такого типа – разбитый на несколько прямоугольников компактного формата. Тот, что в центре, будет иметь мощение террасной доской и лавочку в форме буквы «П». Слева – газонная площадка для отдыха, справа – еще одна, или огород/клумба.

Угловая терраса

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Балкон и терраса в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Если ваш сад совсем мал, вы можете сделать террасу на углу своего участка или площадки. Остальную часть можно замостить керамической плиткой или разбить газонную площадку.

Сплошное мощение

Rear Amenity Space Arc 3 Architects & Chartered Surveyors Балкон и терраса в стиле модерн
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Rear Amenity Space

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

Если ваш сад имеет площадь до 30 кв. метров, имеет смысл создать на нем полноценную террасу в размер всего участка. По периметру вы можете оставить клумбы либо использовать растения в горшках. Можно и вовсе отказаться от растений в пользу деревьев на заднем фоне.

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Мощение с бассейном

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Балкон и терраса в стиле модерн
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Этот сад (терраса) имеет площадь всего лишь 0,5 сотки, но на нем разместилась целая лаунж-зона! Шезлонг, диванчик и два кресла поставлены вокруг бассейна, которыйна холодный сезон закрывается с помощью стекла.

Кантри-стиль

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens Сад в рустикальном стиле
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Интересный вариант дизайна маленького сада мы нашли  в стиле кантри. Справа здесь стоит лавочка на брусчатке, в центре – круг для столовой группы, слева по периметру – высокие клумбы для овощей, слева и справа от дорожки – зелень и пряные травы.

Австралийский формат

Rear Garden homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

Такой тип двориков вы легко найдете в любом современном доме Австралии, а также он может достаточно часто встречаться в Великобритании и США. Здесь все основывается на геометрии используемых материалов, нейтральных оттенках с любовью к натуральной древесине минималистичного формата и белого цвета. На заднем фоне мы найдем душ/туалет рядом с газонной площадкой (имитацией) – идеальный вариант для дачи!

Эксклюзивная идея

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Эта идея может показаться сложной в выполнении, но это вовсе не так. Вам нужно разровнять участок земли площадью в 22-24 кв. метра. Затем соорудить круглую террасу, добавить ей электрическую проводку и оформить неоновой лентой (работы на пару часов). Вокруг террасы следует положить большие камни, среди них спрятать электрическую проводку под землей. Далее нужно лишь выложить несколько камней так, чтобы заход на террасу был удобным, либо очистить пол квадратных метра от них и засадить то место газонной травой.

Маленький сад как часть дома

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Балкон и терраса в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Посмотрите на гостиную на фотографии выше! Слева от нее находится терраса, справа – внутренний дворик с деревом! Потрясающий вариант для коттеджа на маленьком участке!

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