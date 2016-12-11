11 простых и стильных двориков

Мечтаете о газонной площадке, барбекю и месте для отдыха? Если вам не нужны колонны, сложные клумбы, уникальные дизайнерские приемы, тогда вы нашли потрясающую Книгу Идей для поиска вдохновения!
Мы представляем вам 11 ландшафтных проектов для небольших садов, которые очень легко скопировать.
Чтобы сделать ваш отдых в саду максимально приватным, вы можете устроить столовую в дальнем углу сада. Сюда нужно будет поставить мангал, столовую группу, организовать площадку с дорожкой к самому дому. Остальную часть можно занять декоративной зеленой изгородью по периметру с клумбами и газонной площадкой.
Создание террасы-сада в стиле лаунж-зоны в дорогом отеле может оказаться не таким дорогостоящим. Просто подумайте о точечном использовании подсветки, добавьте подсветку в террасную доску (такие продаются в любом магазине), подумайте о темных оттенках дерева – имитациях венге, палисандра, эбенового дерева, а также обратите внимание на плетеную мебель в азиатском стиле в форме листьев.
Если выровнять террасу с уровнем пола в доме и поставить дверь-слайдер, то вы получите шикарное место для отдыха примерно на 6 месяцев в году! На самой террасе поставьте столовую группу и диванчик вокруг кирпичной чаши для костра, здесь же может стоять и мангал (справа от столовой). Остальную часть сада займите газоном и клумбами по периметру.
Интересной идеей может стать сад такого типа – разбитый на несколько прямоугольников компактного формата. Тот, что в центре, будет иметь мощение террасной доской и лавочку в форме буквы «П». Слева – газонная площадка для отдыха, справа – еще одна, или огород/клумба.
Если ваш сад совсем мал, вы можете сделать террасу на углу своего участка или площадки. Остальную часть можно замостить керамической плиткой или разбить газонную площадку.
Если ваш сад имеет площадь до 30 кв. метров, имеет смысл создать на нем полноценную террасу в размер всего участка. По периметру вы можете оставить клумбы либо использовать растения в горшках. Можно и вовсе отказаться от растений в пользу деревьев на заднем фоне.
Этот сад (терраса) имеет площадь всего лишь 0,5 сотки, но на нем разместилась целая лаунж-зона! Шезлонг, диванчик и два кресла поставлены вокруг бассейна, которыйна холодный сезон закрывается с помощью стекла.
Интересный вариант дизайна маленького сада мы нашли в стиле кантри. Справа здесь стоит лавочка на брусчатке, в центре – круг для столовой группы, слева по периметру – высокие клумбы для овощей, слева и справа от дорожки – зелень и пряные травы.
Такой тип двориков вы легко найдете в любом современном доме Австралии, а также он может достаточно часто встречаться в Великобритании и США. Здесь все основывается на геометрии используемых материалов, нейтральных оттенках с любовью к натуральной древесине минималистичного формата и белого цвета. На заднем фоне мы найдем душ/туалет рядом с газонной площадкой (имитацией) – идеальный вариант для дачи!
Эта идея может показаться сложной в выполнении, но это вовсе не так. Вам нужно разровнять участок земли площадью в 22-24 кв. метра. Затем соорудить круглую террасу, добавить ей электрическую проводку и оформить неоновой лентой (работы на пару часов). Вокруг террасы следует положить большие камни, среди них спрятать электрическую проводку под землей. Далее нужно лишь выложить несколько камней так, чтобы заход на террасу был удобным, либо очистить пол квадратных метра от них и засадить то место газонной травой.
Посмотрите на гостиную на фотографии выше! Слева от нее находится терраса, справа – внутренний дворик с деревом! Потрясающий вариант для коттеджа на маленьком участке!
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