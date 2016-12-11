11 простых и стильных двориков

Мечтаете о газонной площадке, барбекю и месте для отдыха? Если вам не нужны колонны, сложные клумбы, уникальные дизайнерские приемы, тогда вы нашли потрясающую Книгу Идей для поиска вдохновения!

Мы представляем вам 11 ландшафтных проектов для небольших садов, которые очень легко скопировать.