Элегантная отделка стен – 10 примеров

Когда делаешь ремонт уже не первый раз, понимаешь, что сделать все просто чистым и новым тебе не достаточно. Хочется внести в свой интерьер какую-нибудь изюминку. Давайте посмотрим, что интересного можно сделать, например, со стенами.
Среди вариантов отделки стен в нашем топе лидируют шелковые обои с традиционным рисунком или орнаментом во французском стиле. Несмотря на то, что данный вариант является бюджетным по сравнению с остальным, главное в нем – доступность самых разных цветов и рисунков в любом хорошем магазине обоев.
Элегантным вариантом для гостиной или спальни станет использованием фальш-панелей, которые позволяют добиться особенно атмосферного интерьера. В оригинале мода на такие панели была во Франции в эпоху Ренессанса. Тогда панели выглядели необыкновенно дорого, иногда имели искусную роспись от местного мастера, позолоту, резные орнаменты. Сейчас такая отделка используется не только в классических стилях, но и в неоклассических – в легкой новой классике, ар-деко, транситионале, американской классике.
Интересный и в то же время очень элегантный вариант для стиля модерн – это декоративные панели из пластика или дерева в параметрическом стиле. Обычно они выполнены в форме повторяющего геометричного орнамента, могут содержать как плавные линии, так и острые углы, и очень оригинально смотрятся с подсветкой.
Декоративный кирпич может иметь «толщину» лишь в 2-3 см, но выглядеть как настоящий! Такой вариант уже не является декоративными обоями, а именно – кирпичом хорошего качества из синтетических материалов. Данный вариант идеально подойдет для легкого прованса, скандинавского стиля, модерна.
Triumph
Очень распространенной в современных квартирах в стиле неоклассика является отделка стен фальш-панелями до высоты примерно 1 метра. Здесь используются нейтральные оттенки, как в стилях транситионал или американском, серые и бежевые приглушенные цвета, а сам интерьер наполняется атмосферной аристократичностью.
Triumph
Очень красивым вариантом может стать оформление стен молдингами с панно (которое может быть составлено просто из цветных обоев). Такой вариант подойдет и для мальчиков, и для девочек, и особенно красиво смотрится в стилях прованс и ар-деко.
Triumph
Американский вариант оформления дома может содержать декоративные колонны, как здесь, справа от камина. Едва заметный акцент делает интерьер более глубоким и профессиональным, а колонны могут использоваться для расположения книжных полочек между ними.
Стиль бутик-отеля или мастер-сьюта очень популярен в современных квартирах и загородных домах. Он очень удобен, комфортабелен, мульти-функционален и выглядит невероятно эффектно. Отделка стен здесь производится декоративными и текстильными панелями, зеркалами.
Тем временем, в люксовом сегменте могут сочетаться такие стили, как ар-деко, параметрика и мастер-сьют, создавая неповторимые интерьеры с практически футуристичным шармом.
Еще один секрет элегантного интерьера из американского стиля – высокие и плоские плинтусы, молдинги и карнизы, которые позволяют сделать интерьер более аристократичным.
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