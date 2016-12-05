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Элегантная отделка стен – 10 примеров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Таунхаус «Dark Wood» в котеджном посёлке «Альпийский», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле модерн
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Когда делаешь ремонт уже не первый раз, понимаешь, что сделать все просто чистым и новым тебе не достаточно. Хочется внести в свой интерьер какую-нибудь изюминку. Давайте посмотрим, что интересного можно сделать, например, со стенами.

Шелковые обои

Квартира в ЖК «Смольный Парк», 103 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК «Смольный Парк», 103 кв.м.

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Среди вариантов отделки стен в нашем топе лидируют шелковые обои с традиционным рисунком или орнаментом во французском стиле. Несмотря на то, что данный вариант является бюджетным по сравнению с остальным, главное в нем – доступность самых разных цветов и рисунков в любом хорошем магазине обоев.

Классическая атмосфера

Вся красота Прованса в двух спальнях Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в стиле кантри Бежевый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Вся красота Прованса в двух спальнях

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Элегантным вариантом для гостиной или спальни станет использованием фальш-панелей, которые позволяют добиться особенно атмосферного интерьера. В оригинале мода на такие панели была во Франции в эпоху Ренессанса. Тогда панели выглядели необыкновенно дорого, иногда имели искусную роспись от местного мастера, позолоту, резные орнаменты. Сейчас такая отделка используется не только в классических стилях, но и в неоклассических – в легкой новой классике, ар-деко, транситионале, американской классике.

Параметрика

Таунхаус «Dark Wood» в котеджном посёлке «Альпийский», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле модерн
Мастерская дизайна Welcome Studio

Таунхаус «Dark Wood» в котеджном посёлке «Альпийский»

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Интересный и в то же время очень элегантный вариант для стиля модерн – это декоративные панели из пластика или дерева в параметрическом стиле. Обычно они выполнены в форме  повторяющего геометричного орнамента, могут содержать как плавные линии, так и острые углы, и очень оригинально смотрятся с подсветкой.

Декоративный кирпич

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Декоративный кирпич может иметь «толщину» лишь в 2-3 см, но выглядеть как настоящий! Такой вариант уже не является декоративными обоями, а именно – кирпичом хорошего качества из синтетических материалов. Данный вариант идеально подойдет для легкого прованса, скандинавского стиля, модерна.

Американский формат

Балкон "Triumph" Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Балкон Triumph

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Очень распространенной в современных квартирах в стиле неоклассика является отделка стен фальш-панелями до высоты примерно 1 метра. Здесь используются нейтральные оттенки, как в стилях транситионал или американском, серые и бежевые приглушенные цвета, а сам интерьер наполняется атмосферной аристократичностью.

Молдинги для детской

Детская "Triumph" Студия дизайна Дарьи Одарюк Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Детская Triumph

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Очень красивым вариантом может стать оформление стен молдингами с панно (которое может быть составлено просто из цветных обоев). Такой вариант подойдет и для мальчиков, и для девочек, и особенно красиво смотрится в стилях прованс и ар-деко.

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Декоративные колонны

Гостиная "Triumph" Студия дизайна Дарьи Одарюк Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гостиная Triumph

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Американский вариант оформления дома может содержать декоративные колонны, как здесь, справа от камина. Едва заметный акцент делает интерьер более глубоким и профессиональным, а колонны могут использоваться для расположения книжных полочек между ними.

Отделка в стиле бутик-отеля

Интерьер дома в современном стиле, город Сестрорецк, 288 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Спальня в стиле минимализм
Студия Павла Полынова

Интерьер дома в современном стиле, город Сестрорецк, 288 кв.м.

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Стиль бутик-отеля или мастер-сьюта очень популярен в современных квартирах и загородных домах. Он очень удобен, комфортабелен, мульти-функционален и выглядит невероятно эффектно. Отделка стен здесь производится декоративными и текстильными панелями, зеркалами.

Люксовое ар-деко

Apartment on Tverskaya Street. Апартаменты на Тверской., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Спальня в стиле модерн
Марина Анисович, студия NEUMARK

Apartment on Tverskaya Street. Апартаменты на Тверской.

Марина Анисович, студия NEUMARK
Марина Анисович, студия NEUMARK
Марина Анисович, студия NEUMARK

Тем временем, в люксовом сегменте могут сочетаться такие стили, как ар-деко, параметрика и мастер-сьют, создавая неповторимые интерьеры с практически футуристичным шармом.

Высокие плинтусы и карнизы

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один секрет элегантного интерьера из американского стиля – высокие и плоские плинтусы, молдинги и карнизы, которые позволяют сделать интерьер более аристократичным.

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