Элегантная отделка стен – 10 примеров

Элегантным вариантом для гостиной или спальни станет использованием фальш-панелей, которые позволяют добиться особенно атмосферного интерьера. В оригинале мода на такие панели была во Франции в эпоху Ренессанса. Тогда панели выглядели необыкновенно дорого, иногда имели искусную роспись от местного мастера, позолоту, резные орнаменты. Сейчас такая отделка используется не только в классических стилях, но и в неоклассических – в легкой новой классике, ар-деко, транситионале, американской классике.