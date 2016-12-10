Как подготовить частный дом к зимним холодам

Подготовка к зиме может быть не такой сложной, как кажется, главное – ее начать! Есть и несколько важных практичных дел для дома, которые вы больше не можете откладывать, и приятные бонусы!
Удивительно, но мыть окна на зиму принято далеко не во всех культурах, а ведь это позволяет использовать по максимуму солнечный свет тогда, когда солнечный день идет только на убыль! Это же касается чистки солнечных панелей, их эффективность напрямую зависит от чистоты поверхности.
Опавшая листва и прочий мусор с крыши могут доставить вам неудобства, когда начнет пригревать зимнее солнышко, растапливая снег. И если вы не хотите бегать вокруг дома со стремянкой (или даже лезть на крышу) зимой, почистите водостоки уже сейчас.
Начните свой зимний праздничный календарь примерно с 20 декабря. Найдите два дня для покупки подарков и поездки в торговый центр, один день – для закупки продуктов для Нового Года (или Рождества), день на прогулку по городу с детьми, день на поездку к родственникам, день на вечеринку для детей, еще полдня – на поездку к реке или озеру, несколько часов – для похода в лес с лыжами или просто для новых семейных фотографий!
По английскому или скандинавскому стандарту у каждого члена семьи должно быть два пледа – один для гостиной и террасы, другой для спальни. Кроме того, никто не отменял покупку новых ковров, ковриков с высоким ворсом, даже носков, тапочек, халатов. Подумать можно и о своих питомцах – как сделать так, чтобы зима для них прошла легче?
Осенью под зиму очень важно обрезать множество кустов, розы, сделать элегантную стрижку для тех, что посажены как раз под формовку. Конкретнее стоит узнать о сроках и методах можно в специализированных журналах.
Очень важно перед наступлением холодов основательно прибрать крыльцо, балконы и террасы после осенних дождей и листопадов. Тогда зимой ваш дом будет смотреться очень опрятным на ярком солнце.
Если в середине лета у вас руки так и не дошли до каких-то мелочей, которые стоит подкрасить, смело выбирайте солнечный, не слишком холодный день, и обновляйте экстерьер или сад!
Перед тем, как начать топить дом, когда это уже необходимо, систему нужно проверить за неделю перед стартом. Кроме того, следует проверить камины и вызвать мастера, если скопилась сажа еще с прошлого года. Если вы отапливаете дом кондиционерами, очень важно провести чистку.
Зимний отдых на свежем воздухе? Это вполне возможно! Подготовьте площадку, место для барбекю, которое можно будет очистить от снега и мусора за пару минут.
Смазать петли на калитке, выровнять пару реек, очистить все парадные клумбы от опавших листьев и отцветших цветков – самое время сейчас! Сделайте так, чтобы парадный вид дома был максимально опрятным.
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