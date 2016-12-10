Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как подготовить частный дом к зимним холодам

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
apartament z motywem Nowego Jorku, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Спальня в стиле модерн
Loading admin actions …

Подготовка к зиме может быть не такой сложной, как кажется, главное – ее начать! Есть и несколько важных практичных дел для дома, которые вы больше не можете откладывать, и приятные бонусы!

Моем окна на зиму

Ski Chalet - Spluga Pass (Italy), Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Дома в рустикальном стиле Дерево
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Удивительно, но мыть окна на зиму принято далеко не во всех культурах, а ведь это позволяет использовать по максимуму солнечный свет тогда, когда солнечный день идет только на убыль! Это же касается чистки солнечных панелей, их эффективность напрямую зависит от  чистоты поверхности.

Чистим водостоки

平の家, ATELIER N ATELIER N Дома в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Опавшая листва и прочий мусор с крыши могут доставить вам неудобства, когда начнет пригревать зимнее солнышко, растапливая снег. И если вы не хотите бегать вокруг дома со стремянкой (или даже лезть на крышу) зимой, почистите водостоки уже сейчас.

Составляем календарь

Whitton Drive, GK Architects Ltd GK Architects Ltd Дома с террасами
GK Architects Ltd

Whitton Drive

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Начните свой зимний праздничный календарь примерно с 20 декабря. Найдите два дня для покупки подарков и поездки в торговый центр, один день – для закупки продуктов для Нового Года (или Рождества), день на прогулку по городу с детьми, день на поездку к родственникам, день на вечеринку для детей, еще полдня – на поездку к реке или озеру, несколько часов – для похода в лес с лыжами или просто для новых семейных фотографий!

Покупаем новый текстиль

apartament z motywem Nowego Jorku, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Спальня в стиле модерн
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

По английскому или скандинавскому стандарту у каждого члена семьи должно быть два пледа – один для гостиной и террасы, другой для спальни. Кроме того, никто не отменял покупку новых ковров, ковриков с высоким ворсом, даже носков, тапочек, халатов. Подумать можно и о своих питомцах – как сделать так, чтобы зима для них прошла легче?

Обрезаем кусты, розы

Mondäne Villa am See, Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur Дома в средиземноморском стиле
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur

Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur

Осенью под зиму очень важно обрезать множество кустов, розы, сделать элегантную стрижку для тех, что посажены как раз под формовку. Конкретнее стоит узнать о сроках и методах можно в специализированных журналах.

Прибираем крыльцо, террасу, балконы

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень важно перед наступлением холодов основательно прибрать крыльцо, балконы и террасы после осенних дождей и листопадов. Тогда зимой ваш дом будет смотреться очень опрятным на ярком солнце.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Подкрашиваем детали

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Если в середине лета у вас руки так и не дошли до каких-то мелочей, которые стоит подкрасить, смело выбирайте солнечный, не слишком холодный день, и обновляйте экстерьер или сад!

Проверяем все системы

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Перед тем, как начать топить дом, когда это уже необходимо, систему нужно проверить за неделю перед стартом. Кроме того, следует проверить камины и вызвать мастера, если скопилась сажа еще с прошлого года. Если вы отапливаете дом кондиционерами, очень важно провести чистку.

Подготавливаем место для зимнего отдыха

MJ2-house, 株式会社 森本建築事務所 株式会社 森本建築事務所 Балкон в скандинавском стиле Дерево Белый
株式会社　森本建築事務所

株式会社　森本建築事務所
株式会社　森本建築事務所
株式会社　森本建築事務所

Зимний отдых на свежем воздухе? Это вполне возможно! Подготовьте площадку, место для барбекю, которое можно будет очистить от снега и мусора за пару минут.

Заботимся о палисаднике и заборе

CASA B532, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS Дома в стиле модерн Керамика Коричневый
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

Смазать петли на калитке, выровнять пару реек, очистить все парадные клумбы от опавших листьев и отцветших цветков – самое время сейчас! Сделайте так, чтобы парадный вид дома был максимально опрятным.

Далее на homify:

Все о строительстве дома на homify;

Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

12 приемов для увеличения вашего дома
А что бы вы добавили к списку?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо