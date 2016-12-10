Как подготовить частный дом к зимним холодам

Начните свой зимний праздничный календарь примерно с 20 декабря. Найдите два дня для покупки подарков и поездки в торговый центр, один день – для закупки продуктов для Нового Года (или Рождества), день на прогулку по городу с детьми, день на поездку к родственникам, день на вечеринку для детей, еще полдня – на поездку к реке или озеру, несколько часов – для похода в лес с лыжами или просто для новых семейных фотографий!