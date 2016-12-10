10 практичных домов

Может ли маленький домик быть идеальным? Может ли он воплотить конкретно вашу мечту? Если вы – любитель практичности, компактности, низких цен и европейского уровня качества, то маленький домик мечты построить для вас гораздо легче, чем люксовый нео-русский особняк.
В этой Книге Идей мы собрали для вас простые и наглядные проекты о том, как выглядит практичный дом с хорошим соотношением цены и качества жизни. Студии Kern-Haus AG и Hanlo Haus предоставили нам свои проекты для ознакомления. А планировки этих домов можно посмотреть на официальных сайтах студий в разделе Hauser на обоих сайтах.
Немного приглушенных тонов, трюфельный и нежный оттенок венге для окон, темная крыша и стильные бежевые вставки для эркера и для имитации дымохода (слева). Все это делает этот дом похожим на итальянскую виллу. Наверху мы найдем три спальни и ванную комнату, внизу – кухню-столовую и гостиную, прачечную и топочную. Вдоль дома тянутся две террасы. Эркер находится в столовой, над ним – две детские с выходом на балкон.
Небольшое сходство с силуэтами баварского домика у этого коттеджа имеется. Кроме того, пристроенная «веранда», которая является отапливаемой частью дома, и зона гостиной, смотрятся здесь особенно шикарно вместе с террасой. Наверху здесь расположены три спальни и две ванные комнаты.
Силуэт этого дома тоже взят из итальянской архитектуры, но так как данный формат уже очень популярен в контексте немецкого модерна, его принято называть просто немецким современным стилем. Здесь крыша вальмовая, но с очень низким скатом, спальни наверху имеют увеличенную высоту потолков за счет отсутствия чердачных перекрытий и полноценные двери-слайдеры с выходом на балкон. Наверху – четыре спальни и две ванные комнаты.
Такой домик-бунгало обычно насчитывает 1-3 спальни (максимум, по 12 кв. метров) и открытую зону кухни-гостиной. Правда, с европейским современным дизайном и такой дом может стать очень хорошим местом для жизни. Приблизительная площадь таких домов – 80-100 кв. метров.
Интересный скат кровли делает этот дом очень современным вариантом для реализации в стиле минимализм или модерн. На втором этаже за счет чердака высота потолков увеличена.
Маленькое ранчо или хасиенда в средиземноморском стиле предполагает черепичную крышу и теплые тона в отделке интерьеров. Реализовать такой дом с тремя спальнями можно в формате 80 кв. метров и за 2,5 млн рублей, «под ключ», с легкой отделкой.
Прекрасное сочетание цены и размеров дома показывает данный проект, где все просто ультра-компактно. На втором этаже – три спальни и ванная комната, на первом – открытая планировка.
Стильное угловое остекление, интересный формат очень просторной гостиной и столовой, а также практически люксовая отделка интерьеров будет стоить уже порядка 6 млн рублей за все.
Шикарный дюплекс с панорамными окнами не только в гостиной и на кухне, но еще и в спальнях и детской выглядит здесь очень современно!
Интересный формат может предложить стиль Тюдор, который в маленьком формате, оставаясь бюджетным вариантом, может позволить себе отделку камнем или дорогим декоративным кирпичом по главным сторонам фасада.
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