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10 практичных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Traumhäuser mit Klinkerfassade, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
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Может ли маленький домик быть идеальным? Может ли он воплотить конкретно вашу мечту? Если вы – любитель практичности, компактности, низких цен и европейского уровня качества, то маленький домик мечты построить для вас гораздо легче, чем люксовый нео-русский особняк.

В этой Книге Идей мы собрали для вас простые и наглядные проекты о том, как выглядит практичный дом с хорошим соотношением цены и качества жизни. Студии Kern-Haus AG и Hanlo Haus предоставили нам свои проекты для ознакомления. А планировки этих домов можно посмотреть на официальных сайтах студий в разделе Hauser на обоих сайтах.

Итальянский мансардный за 3 млн

Einfamilienhausserie Living, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в классическом стиле
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

Немного приглушенных тонов, трюфельный и нежный оттенок венге для окон, темная крыша и стильные бежевые вставки для эркера и для имитации дымохода (слева). Все это делает этот дом похожим на итальянскую виллу. Наверху мы найдем три спальни и ванную комнату, внизу – кухню-столовую и гостиную, прачечную и топочную. Вдоль дома тянутся две террасы. Эркер находится в столовой, над ним – две детские с выходом на балкон.

Современный баварский за 4 млн

Einfamilienhausserie Living, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в классическом стиле
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

Небольшое сходство с силуэтами баварского домика у этого коттеджа имеется. Кроме того, пристроенная «веранда», которая является отапливаемой частью дома, и зона гостиной, смотрятся здесь особенно шикарно вместе с террасой. Наверху здесь расположены три спальни и две ванные комнаты.

Немецкий модерн за 4,5 млн

Stadtvillaserie Top Star S , Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в стиле модерн
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

Силуэт этого дома тоже взят из итальянской архитектуры, но так как данный формат уже очень популярен в контексте немецкого модерна, его принято называть просто немецким современным стилем. Здесь крыша вальмовая, но с очень низким скатом, спальни наверху имеют увеличенную высоту потолков за счет отсутствия чердачных перекрытий и полноценные двери-слайдеры с выходом на балкон. Наверху – четыре спальни и две ванные комнаты.

Маленькое бунгало за 2,5 млн

Wohnen auf einer Ebene: Bungalows, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Такой домик-бунгало обычно насчитывает 1-3 спальни (максимум, по 12 кв. метров) и открытую зону кухни-гостиной. Правда, с европейским современным дизайном и такой дом может стать очень хорошим местом для жизни. Приблизительная площадь таких домов – 80-100 кв. метров.

Ультра-функциональный модерн за 5 млн

Häuser für Singles & Paare, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Интересный скат кровли делает этот дом очень современным вариантом для реализации в стиле минимализм или модерн. На втором этаже за счет чердака высота потолков увеличена.

Мини-хасиенда за 2,5 млн

Wohnen auf einer Ebene: Bungalows, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Маленькое ранчо или хасиенда в средиземноморском стиле предполагает черепичную крышу и теплые тона в отделке интерьеров. Реализовать такой дом с тремя спальнями можно в формате 80 кв. метров и за 2,5 млн рублей, «под ключ», с легкой отделкой.

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Представительный и стильный за 3 млн рублей

Familienhäuser (mit Pult- und Satteldächern), Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Прекрасное сочетание цены и размеров дома показывает данный проект, где все просто ультра-компактно. На втором этаже – три спальни и ванная комната, на первом – открытая планировка.

Немецкий люкс за 6 млн рублей

Traumhäuser mit Klinkerfassade, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Стильное угловое остекление, интересный формат очень просторной гостиной и столовой, а также практически люксовая отделка интерьеров будет стоить уже порядка 6 млн рублей за все.

Дуплекс: 6 млн за два

Auf gute Nachbarschaft: Doppelhäuser, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Шикарный дюплекс с панорамными окнами не только в гостиной и на кухне, но еще и в спальнях и детской выглядит здесь очень современно!

Английская сказка в стиле Тюдор за 3 млн рублей

Traumhäuser mit Klinkerfassade, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Интересный формат может предложить стиль Тюдор, который в маленьком формате, оставаясь бюджетным вариантом, может позволить себе отделку камнем или дорогим декоративным кирпичом по главным сторонам фасада.

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