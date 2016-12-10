10 практичных домов

Может ли маленький домик быть идеальным? Может ли он воплотить конкретно вашу мечту? Если вы – любитель практичности, компактности, низких цен и европейского уровня качества, то маленький домик мечты построить для вас гораздо легче, чем люксовый нео-русский особняк.

В этой Книге Идей мы собрали для вас простые и наглядные проекты о том, как выглядит практичный дом с хорошим соотношением цены и качества жизни. Студии Kern-Haus AG и Hanlo Haus предоставили нам свои проекты для ознакомления. А планировки этих домов можно посмотреть на официальных сайтах студий в разделе Hauser на обоих сайтах.