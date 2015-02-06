Квартира на Большой Ордынке

Современные интерьеры, создаваемые с аллюзией на какую-либо эпоху невозможно назвать тем же именем, что и сама эпоха. Стиль – это понятие контекстное, его нельзя просто перенести на сто, двести лет вперед, это так же абсурдно, как переместить его назад во времени и создавать барочный интерьер в эпоху палеолита. Любая имитация интерьера какого-то столетия сегодня будет иметь приставку псевдо- или пост-, а в общем счете являться просто эклектикой. Мало кто из современных дизайнеров обладает достаточным объемом искусствоведческих знаний, чтобы быть в состоянии воссоздать интерьер хотя бы даже Петровского барокко , не говоря уже о других, более специфических и удаленных от нас видах и подвидов многочисленных архитектурных стилей. Отдельная тема – это вопрос спроса на историзм среди наших сограждан. Однако, это долгий разговор.

Автор данного проекта отнесла его к ампиру – позднему классицизму времен наполеоновской Франции. Чтож, я должна признать, что рада, что это у нее получилось нечто намного более современное и психологически совсетимое с образом жизни и мыслей современного человека, чем тяжелый, душный, кичливый и достаточно мрачный истинный ампирный интерьер.