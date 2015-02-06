Квартира на Большой Ордынке

Современные интерьеры, создаваемые с аллюзией на какую-либо эпоху невозможно назвать тем же именем, что и сама эпоха.
Стиль – это понятие контекстное, его нельзя просто перенести на сто, двести лет вперед, это так же абсурдно, как переместить его назад во времени и создавать барочный интерьер в эпоху палеолита. Любая имитация интерьера какого-то столетия сегодня будет иметь приставку псевдо- или пост-, а в общем счете являться просто эклектикой. Мало кто из современных дизайнеров обладает достаточным объемом искусствоведческих знаний, чтобы быть в состоянии воссоздать интерьер хотя бы даже
Петровского барокко, не говоря уже о других, более специфических и удаленных от нас видах и подвидов многочисленных архитектурных стилей. Отдельная тема – это вопрос спроса на
историзм среди наших сограждан. Однако, это долгий разговор.
Автор данного проекта отнесла его к
ампиру – позднему классицизму времен наполеоновской Франции. Чтож, я должна признать, что рада, что это у нее получилось нечто намного более современное и психологически совсетимое с образом жизни и мыслей современного человека, чем тяжелый, душный, кичливый и достаточно мрачный истинный ампирный интерьер.
Узкий продолговатый коридор этой квартиры на Б. Ордынке, вопреки своим небольшим размерам не вызывает чувство клаустрофобии, а, напротив, кажется просторным и воздушным. Это впечатление создается простыми геометрическими приемами: Тонкие профильные наличники дверей, широкий плинтус, накладки над дверными коробками, филенчатые панели с вертикальными рейками, профилированный карниз по периметру – все эти элементы визуально увеличивают высоту помещения. Отсутствие мебели и картин подчеркивает проходной характер помещения, ваш взгляд и ваше внимание неминуемо уводят вас в следующую комнату.
Гостиная комната насыщена деталями, но не перегружена, а скорее заполнена – зеркало, в отражении которого мы видим интерьер, с одной стороны увиличивает, расширяет границы сравнительно небольшого пространства, с другой – удваевает количество находящихся в ней предметов, усиливая степень их присутствия. И снова мы видим классические элементы – пилястры, карниз, розетки на потолке, тяжелые портьеры и ковер с растительными мотивами. На весь интерьер как будто бы наложен золотистый фильтр, объединяющий его в одно целое и создающего атмосферу тихого воскресного полудня.
Мягкая мебель различается текстилем и узорами, но явно принадлежит к одной коллекции. Камин выполнен из натурального камня, два симметрично расположенных по обеим сторонам от него шкафа из массива дуба, благодаря своим удлиненным пропорциям и стеклянным дверцам выглядят элегантно и просто. Тот факт, что во всей квартире отсутствуют обои или какой-либо орнамент на стенах исключительно благоприятно сказывается на общем впечатлении от интерьера.
Спальня выдержана в зелено-голубых тонах, филенки на ее стенах снова напоминают вам о 19 веке, как и несчетное количество подушек на кровати, форма настольной лампы и такая
архивная деталь как наличие анонимного бюста на комоде.
На этой фоторафии самым уникальным, несомненно, является спрятанный под подоконником радиатор, выглядящий скорее как предмет антиквариата, чем как сугубо функциональный элемент.
Даже в интерьере ванной комнаты господствует осовремененный историзм: золотистые фигурные смесители, ручки и полочки, дервянная лакированная рама зеркала, белая, опять-таки деревянная отделка столика раковины. Все это, однако, выглядит нетривиальным в нашей среде с ее социалистическим прошлым и неизменной голубой квадратной плиткой в каждом санитарном узле.
Небольшая рабочая зона организованна за счет выдвижения внутрь помещения подоконной рамы. Вынужденный прием, однако, очень практичный и совершенно, не противоречащий организации помещения.