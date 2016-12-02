До и После: 6 кухонь с новым дизайном

Роскошный минимализм подойдет для просторных кухонь в современных коттеджах, подавая на фоне изысканного «аскетизма» новый образ жизни человека, которому доступно чуть больше, чем подавляющему большинству.

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