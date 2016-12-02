До и После: 6 кухонь с новым дизайном

Ваша кухня абсолютно точно готова к редизайну, а идеальный вариант все еще не найден? Если вы не выбрали какой-либо стиль с особенной атмосферой, типа уютно-салфеточного прованса или нарочито хаотичного бохо-шика, то примерьте к своей кухне дизайн интерьера, исходя из местоположения. Мегаполис, город, пригород, деревня, природная глушь. Все они предлагают свои правила оформления пространства, в соответствии со своей энергетикой. Профессионалы их, конечно же, нарушают и довольно успешно. Но что если не плыть против течения, а оформить все максимально соответствующе. Сегодняшние варианты именно об этом, посмотрим?
Простая конфигурация, разный тип оформления шкафчиков и тумб, общий беспорядок из-за непродуманности мест хранения и плохой общей эргономики. И очень-очень тесно.
При ремонте дома лестницу немного сместили, потому кухня теперь расположена на другой стене. L-образный гарнитур с островом-барной стойкой по центру выглядит гораздо удобнее прежнего гарнитура. Атмосфера чистенького скандинавского кантри очень подходит к современному отремонтированному домику в деревне.
Таких немного на территории нашей страны. Но если вам достался старый кирпичный особняк в бывшем центре, не спешите «одевать» его полностью в модерн. При реконструкции вы вряд ли захотите оставить кухню на прежнем месте, скорее всего в то время кухне отводилось не достаточно, по современным меркам, места.
При расположении кухни, гостиной и столовой в формате открытой планировке, вы получаете пространство, которое необходимо оформить в едином стиле. И даже в старом поместье удобнее это сделать на основе одного из современных стилей, например, модерна. А историческая нотка пусть звучит в акцентах типа вскрытой (или оформленной декоративным псевдо-ретро кирпичом) кладки вдоль всей комнаты, буфета из темного резного дерева и огромных часах с «ржавым» циферблатом.
Если в вашей собственности находится просто очень старая квартира, а денег на ее ремонт не так уж много, то лучшим вариантом будет максимально бюджетный модерн. Даже самые дешевые варианты миниатюрных кухонных гарнитуров в сетевых строительных магазинах продаются в модных расцветках. Вы можете выбрать апельсиновый и киви или традиционные для модерна серый, белый или бежевый.
Ваша кухня в новостройке полюбит любой стиль. Эйфория от новой квартиры позволит вам прожить первые несколько лет практически в любом интерьере, даже в самом скромном варианте от застройщика. Некоторые объекты люксовой недвижимости в больших и маленьких городах тоже предлагают покупателям модерн в модных неброских оттенках серо-бежевой палитры. А технику вы можете встроить в него в соответствии с возможностями вашего бюджета. Модерн действительно универсален для квартир, создавая правильную картинку на фоне урбанистического пейзажа.
Роскошный минимализм подойдет для просторных кухонь в современных коттеджах, подавая на фоне изысканного «аскетизма» новый образ жизни человека, которому доступно чуть больше, чем подавляющему большинству.
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