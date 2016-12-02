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До и После: 6 кухонь с новым дизайном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ArcKid, ArcKid ArcKid Гостиная в стиле модерн
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Ваша кухня абсолютно точно готова к редизайну, а идеальный вариант все еще не найден? Если вы не выбрали какой-либо стиль с особенной атмосферой, типа уютно-салфеточного прованса или нарочито хаотичного бохо-шика, то примерьте к своей кухне дизайн интерьера, исходя из местоположения. Мегаполис, город, пригород, деревня, природная глушь. Все они предлагают свои правила оформления пространства, в соответствии со своей энергетикой. Профессионалы их, конечно же, нарушают и довольно успешно. Но что если не плыть против течения, а оформить все максимально соответствующе. Сегодняшние варианты именно об этом, посмотрим?

До: кухня в старом доме в деревне

homify
homify

homify
homify
homify

Простая конфигурация, разный тип оформления шкафчиков и тумб, общий беспорядок из-за непродуманности мест хранения и плохой общей эргономики. И очень-очень тесно.

После: скандинавский кантри

homify
homify

homify
homify
homify

При ремонте дома лестницу немного сместили, потому кухня теперь расположена на другой стене. L-образный гарнитур с островом-барной стойкой по центру выглядит гораздо удобнее прежнего гарнитура. Атмосфера чистенького скандинавского кантри очень подходит к современному отремонтированному домику в деревне.

До: кухня в поместье с историей

ArcKid, ArcKid ArcKid Гостиная в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

Таких немного на территории нашей страны. Но если вам достался старый кирпичный особняк в бывшем центре, не спешите «одевать» его полностью в модерн. При реконструкции вы вряд ли захотите оставить кухню на прежнем месте, скорее всего в то время кухне отводилось не достаточно, по современным меркам, места.

После: модерн с брутальными акцентами

ArcKid, ArcKid ArcKid Гостиная в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

При расположении кухни, гостиной и столовой в формате открытой планировке, вы получаете пространство, которое необходимо оформить в едином стиле. И даже в старом поместье удобнее это сделать на основе одного из современных стилей, например, модерна. А историческая нотка пусть звучит в акцентах типа вскрытой (или оформленной декоративным псевдо-ретро кирпичом) кладки вдоль всей комнаты, буфета из темного резного дерева и огромных часах с «ржавым» циферблатом.

До и после: кухня в очень старой квартире

Remodelação total de Apartamento, ObraZen ObraZen
ObraZen

ObraZen
ObraZen
ObraZen

Если в вашей собственности находится просто очень старая квартира, а денег на ее ремонт не так уж много, то лучшим вариантом будет максимально бюджетный модерн. Даже самые дешевые варианты миниатюрных кухонных гарнитуров в сетевых строительных магазинах продаются в модных расцветках. Вы можете выбрать апельсиновый и киви или традиционные для модерна серый, белый или бежевый.

До и после: кухня в новостройке

Ristrutturazione appartamento, DemianStagingDesign DemianStagingDesign Кухня в классическом стиле
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

Ваша кухня в новостройке полюбит любой стиль. Эйфория от новой квартиры позволит вам прожить первые несколько лет практически в любом интерьере, даже в самом скромном варианте от застройщика. Некоторые объекты люксовой недвижимости в больших и маленьких городах тоже предлагают покупателям модерн в модных неброских оттенках серо-бежевой палитры. А технику вы можете встроить в него в соответствии с возможностями вашего бюджета. Модерн действительно универсален для квартир, создавая правильную картинку на фоне урбанистического пейзажа.

До и после: кухня в коттедже

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Гостиная в стиле модерн
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Роскошный минимализм подойдет для просторных кухонь в современных коттеджах, подавая на фоне изысканного «аскетизма» новый образ жизни человека, которому доступно чуть больше, чем подавляющему большинству.

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