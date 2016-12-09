До и После: Быстро и просто увеличиваем дом!

Пристройка к этому дому подарила ему целых 123 квадрата! Мы уверены, на это стоит взглянуть. Правильно сконфигурировав модули, вы можете получить гораздо больше, чем просто квадратные метры для новых комнат. Сделав это в современном формате, вы увеличите стоимость своей недвижимости и даже в стандартном пригороде получите образ жизни, который даст вам возможность взглянуть на мир с совершенно иного ракурса.