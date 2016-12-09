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До и После: Быстро и просто увеличиваем дом!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes
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Пристройка к этому дому подарила ему целых 123 квадрата! Мы уверены, на это стоит взглянуть. Правильно сконфигурировав модули, вы можете получить гораздо больше, чем просто квадратные метры для новых комнат. Сделав это в современном формате, вы увеличите стоимость своей недвижимости и даже в стандартном пригороде получите образ жизни, который даст вам возможность взглянуть на мир с совершенно иного ракурса.

До: подготовка

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

По окраске фасада видно, что к этому дому уже было что-то пристроено. Скорее всего это была легкая деревянная конструкция для тамбура или даже просто навес для крыльца. В любом случае, это уже не соответствует представлениям владельцев о нужном им комфорте.

До: масштабная задумка

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

Дом в три этажа планируется дополнить пристройкой на уровне среднего этажа. А чтобы оставить последний этаж прежним, крыша будет весьма необычной формы.

До: планируемое расширение

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

Масштаб планируемых изменений действительно впечатляет! В просторной новой пристройке будет большое пространство в формате открытой планировки для кухни-столовой-гостиной и кабинет с выходом во внутренний дворик.

До: эскизный проект

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

Этот эскиз дает более точное представление о том, как все это будет выглядеть после реализации. Все новые комнаты имеют двери-слайдеры, потому в интерьере будет труднее догадаться, как это все расположено на самом деле.

После: вид с заднего дворика

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes Дома в стиле модерн
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

Фасады новой пристройки обшиты черным металлом, а чтобы объединить старую и новую конструкцию, в месте их соединения последний этаж имеет такую же отделку. По сути, к 3-этажному дому пристроено одноэтажное бунгало в современном стиле.

После: приватность

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes Дома в стиле модерн
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

На расстоянии 1 метра от пристройки смонтирована еще одна «стена» с деревянными экранами, складывающимися гармошкой отдельно для каждой комнаты. Их можно полностью закрыть, тогда фасад «бунгало» будет выглядеть так.

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После: внутренний дворик

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes Балкон и терраса в стиле модерн
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

Старый дом и пристройка к нему образуют П-образную конструкцию, внутри которой получился приватный дворик. Прочные плиты покрывают его весь, а растения по периметру создают атмосферу уютного сада, в котором владельцам очень нравится обедать.

После: вид из гостиной на кухню

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes Гостиная в стиле модерн
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

Если вспомнить, к какому старому дому создана пристройка, еще больше поражаешься смелому дизайну интерьера на новой площади. Огромные окна и двери из-за угловой конструкции делают экстерьер частью внутреннего дизайна, и тогда вид становится еще более эффектным. Мебель вполне обычная, без креативных форм, но выбранные оттенки (марсала для дивана и насыщенный синий для стен) повышают трендовость и остальных элементов.

После: простор

Back in Black - Extension et rénovation d'une maison individuelle, LAUS architectes LAUS architectes Столовая комната в стиле модерн
LAUS architectes

LAUS architectes
LAUS architectes
LAUS architectes

Современная частная архитектура дает значительно большую близость к природе, чем имел раньше человек, даже если жил в пригороде. При этом такое остекление не только делает деревья частью гостиной, но и качественно отсекает лишний шум и спасает от капризов природы, потому мы можем наслаждаться ею в полной безопасности.

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