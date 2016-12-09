До и После: Быстро и просто увеличиваем дом!

Пристройка к этому дому подарила ему целых 123 квадрата! Мы уверены, на это стоит взглянуть. Правильно сконфигурировав модули, вы можете получить гораздо больше, чем просто квадратные метры для новых комнат. Сделав это в современном формате, вы увеличите стоимость своей недвижимости и даже в стандартном пригороде получите образ жизни, который даст вам возможность взглянуть на мир с совершенно иного ракурса.
По окраске фасада видно, что к этому дому уже было что-то пристроено. Скорее всего это была легкая деревянная конструкция для тамбура или даже просто навес для крыльца. В любом случае, это уже не соответствует представлениям владельцев о нужном им комфорте.
Дом в три этажа планируется дополнить пристройкой на уровне среднего этажа. А чтобы оставить последний этаж прежним, крыша будет весьма необычной формы.
Масштаб планируемых изменений действительно впечатляет! В просторной новой пристройке будет большое пространство в формате открытой планировки для кухни-столовой-гостиной и кабинет с выходом во внутренний дворик.
Этот эскиз дает более точное представление о том, как все это будет выглядеть после реализации. Все новые комнаты имеют двери-слайдеры, потому в интерьере будет труднее догадаться, как это все расположено на самом деле.
Фасады новой пристройки обшиты черным металлом, а чтобы объединить старую и новую конструкцию, в месте их соединения последний этаж имеет такую же отделку. По сути, к 3-этажному дому пристроено одноэтажное бунгало в современном стиле.
На расстоянии 1 метра от пристройки смонтирована еще одна «стена» с деревянными экранами, складывающимися гармошкой отдельно для каждой комнаты. Их можно полностью закрыть, тогда фасад «бунгало» будет выглядеть так.
Старый дом и пристройка к нему образуют П-образную конструкцию, внутри которой получился приватный дворик. Прочные плиты покрывают его весь, а растения по периметру создают атмосферу уютного сада, в котором владельцам очень нравится обедать.
Если вспомнить, к какому старому дому создана пристройка, еще больше поражаешься смелому дизайну интерьера на новой площади. Огромные окна и двери из-за угловой конструкции делают экстерьер частью внутреннего дизайна, и тогда вид становится еще более эффектным. Мебель вполне обычная, без креативных форм, но выбранные оттенки (марсала для дивана и насыщенный синий для стен) повышают трендовость и остальных элементов.
Современная частная архитектура дает значительно большую близость к природе, чем имел раньше человек, даже если жил в пригороде. При этом такое остекление не только делает деревья частью гостиной, но и качественно отсекает лишний шум и спасает от капризов природы, потому мы можем наслаждаться ею в полной безопасности.
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