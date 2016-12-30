Бунгало немецкой мечты

Каким должно быть идеальное современное бунгало? Одноэтажное строение, способное в корне изменить ваш стиль жизни!
Давайте разберемся вместе, в чем все плюсы маленьких одноэтажных немецких проектов на примере дома от студии Heinzvon HeidenGmbH Massivhäuser. Еще парочку проектов от этой студии вы найдете здесь и здесь.
Стандартное бунгало обычно имеет площадь в 100-120 кв. метров, три-четыре спальни и является идеальным решением при переезде из квартиры в свой первый дом. Этот дом является необычным, так как со стороны улицы он имеет еще один этаж с гаражом и подсобными помещениями. Так, стоимость обычного бунгало повышается с 2,5 млн рублей до 4 млн рублей, на ваш выбор.
Возвращаясь к бюджетному варианту в 110 кв. метров с тремя спальнями, мы обнаруживаем себя на заднем дворике этого замечательного дома. Справа находятся три спальни с 2 ванными комнатами и гардеробными, слева – гостиная, кухня-столовая и прихожая с холлом. На крыше мы найдем солнечные панели, в главной спальне и в гостиной – камины. Терраса расположена в форме буквы «Г» и выглядит очень стильно, позволяя реализовать 2-3 места для отдыха всей семьи.
Конечно же, цена в 2,5 млн рублей рассчитана на предельно простой ремонт без каких-либо излишеств. В данном случае мы показываем вам вариант с люксовой отделкой, но вполне простой планировкой. Из прихожей вы сразу попадаете в столовую при кухне, на переднем плане находится гостиная, камин видно и из нее, и из столовой.
23-метровая гостиная с балконом и выходом на террасу выглядит очень современно и стильно, имеет необычный диван и два окна над ним.
В целом планировка и концепция дома очень просты и понятны. Терраса и двери-слайдеры с выходом на нее обращены на юго-восток и юго-запад, что позволяет включить южное солнце, закаты и рассветы в равной степени.
Небольшая главная спальня площадью в 13 кв. метров имеет 3-метровый встроенный гардероб и оттого очень комфортабельна.
При главной спальне находится собственная ванная комната с гардеробной. При двух детских есть еще одна ванная комната и гардеробная на всех детей. Отделка акцентной стены декоративным камнем и карамельного цвета пол выглядят очень стильно.
Такой дом построить не сложно, его планировка понятна «на глаз», а материал строительства можно выбрать любой. Правда, такой дом окажется на 0,5 млн рублей дороже, чем такой же мансардный дом с 3-мя спальнями из-за разницы в стоимости фундамента. Мансардный этаж выходит гораздо дешевле, чем «первый этаж на земле», поэтому стоит подумать еще раз, какой вариант вам подходит лучше.
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