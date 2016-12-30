Бунгало немецкой мечты

Каким должно быть идеальное современное бунгало? Одноэтажное строение, способное в корне изменить ваш стиль жизни!

Давайте разберемся вместе, в чем все плюсы маленьких одноэтажных немецких проектов на примере дома от студии Heinzvon HeidenGmbH Massivhäuser. Еще парочку проектов от этой студии вы найдете здесь и здесь.

Стандартное бунгало обычно имеет площадь в 100-120 кв. метров, три-четыре спальни и является идеальным решением при переезде из квартиры в свой первый дом. Этот дом является необычным, так как со стороны улицы он имеет еще один этаж с гаражом и подсобными помещениями. Так, стоимость обычного бунгало повышается с 2,5 млн рублей до 4 млн рублей, на ваш выбор.