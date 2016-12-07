До и После: Ремонт крыльца и парадного входа

После окончания ремонта старого дома рано или поздно встает вопрос об экстерьере и обустройстве прилегающей территории. Хорошо бы еще на этом этапе правильно продумать концепцию, чтобы материалы отделки правильно сочетались с ландшафтным дизайном вокруг.
Но что делать, если дом стоит так близко к дороге и соседям, что вокруг остается лишь по паре квадратов? Варианты «залить бетоном» или «выложить тротуарной плиткой» самые распространенные. Это практично и легко сделать, но ведь можно создать и что-то более красивое. Например, сделав не сплошное мощение, а скомбинировав его с клумбами, даже самыми миниатюрными, вы подарите своему новому-старому дому более эстетичное окружение.
Сегодня наша Книга Идей посвящена просто гениальному проекту, который показывает варианты ландшафтного дизайна на столь миниатюрных пространствах, что нашему удивлению просто нет предела. Используя стены строений, особенности расположения и правильно подобранные растения, специалисты из EcoEntorno Paisajismo Urbano создают невероятную эстетику вокруг дома.
Близость соседей или даже дороги вынуждает дистанцироваться от хаоса внешнего мира. Но лицезреть его ярко выраженную брутальность не так уж интересно, особенно если такие стены встречают вас с двух сторон на подходе к дому. Для проветривания и эстетики в заборе в нескольких местах сделаны сквозные отверстия, а их «внутренности» окрашены контрастным оттенком.
Не акцентируйтесь на пальмах и других жителях тропиков из мира флоры. Постарайтесь увидеть за ними концепцию дизайна пространства, что превращает бетонный коридор в красивый сад.
Палисадник обрамлен металлическим частоколом на бетонном основании и стеной дома, оформленной декоративным камнем.
В этом уголке дизайн работает за счет эффектных оттенков растений и разнообразия форм их листвы. Для постоянства картинки важно, чтобы декоративной была именно листва, а не цветы.
Между забором со стороны улицы и дорожкой вдоль дома оставлена полоска земли. Ее ширины достаточно для посадки нескольких многолетников.
Оттенок марсала модным в мире стал совсем недавно, но для Мексики он является просто одним из самых распространенных. На его фоне очень эффектно смотрится как темный зеленый, так и вкрапления желтого.
Здесь тоже оставлена полоска земли для украшения брутального декоративного кирпича.
Ритмичная расстановка кирпичных и оштукатуренных в белый частей дополнена красивыми растениями разного размера.
Даже для такого маленького уголка у дизайнеров нашелся сценарий.
Композиция создана за счет разных по размеру и окраске листвы растений. Дополнение из коричневой гальки не только красиво, но и функционально. При дожде грунт не так активно будет вымываться из клумбы.
Это окно в доме сделано таким специально. Здесь могла бы быть глухая стена, а со стороны улицы – узкое неиспользуемое пространство.
Но ландшафтные специалисты решили иначе! Такое изящное решение для расширения пространства в доме за счет 1 метра за окном мы еще не видели!
Вот так выглядит этот мини-сад за окном. Рыжеватые камешки рифмуются с кирпичной стеной, а растения еще красивее выглядят с таким фоном.
Вот такими простыми приемами кусочек за кусочком преобразилось пространство вокруг дома. Вы тоже это можете!
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