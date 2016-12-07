До и После: Ремонт крыльца и парадного входа

После окончания ремонта старого дома рано или поздно встает вопрос об экстерьере и обустройстве прилегающей территории. Хорошо бы еще на этом этапе правильно продумать концепцию, чтобы материалы отделки правильно сочетались с ландшафтным дизайном вокруг.

Но что делать, если дом стоит так близко к дороге и соседям, что вокруг остается лишь по паре квадратов? Варианты «залить бетоном» или «выложить тротуарной плиткой» самые распространенные. Это практично и легко сделать, но ведь можно создать и что-то более красивое. Например, сделав не сплошное мощение, а скомбинировав его с клумбами, даже самыми миниатюрными, вы подарите своему новому-старому дому более эстетичное окружение.

Сегодня наша Книга Идей посвящена просто гениальному проекту, который показывает варианты ландшафтного дизайна на столь миниатюрных пространствах, что нашему удивлению просто нет предела. Используя стены строений, особенности расположения и правильно подобранные растения, специалисты из EcoEntorno Paisajismo Urbano создают невероятную эстетику вокруг дома.